30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναζητούν «λύσεις και διατυπώσεις»
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 23:00

Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναζητούν «λύσεις και διατυπώσεις»

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να τεθεί σε διαπραγμάτευση κατά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο. Ρούμπιο: «Υπάρχει δρόμος ακόμα».

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Η λεζάντα «βήματα προς την επίτευξη δίκαιης ειρήνης» συνόδευε τη φωτογραφία από τη συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Φλόριντα, που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση των δύο πλευρών, που έγινε εν όψει της επίσκεψης του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα δεν ήταν εύκολη.

«Δεν πρόκειται μόνο για ειρηνευτικές συμφωνίες»

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών άφησε σαφώς να διαφανεί ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, παρόλο που χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη διαπραγμάτευση. Αλλά επισήμανε ότι υπάρχει και ένα τρίτο μέρος που πρέπει να ερωτηθεί, δείχνοντας προς τη Ρωσία. Ωστόσο τόνισε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα είναι ασφαλής και «δεν θα κινδυνεύσει ξανά να δεχθεί επίθεση». «Υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμα», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Από την πλευρά του, ο Ουστέμ Ουμέροφ, μίλησε για «εποικοδομητική συνάντηση» και για πρόοδο, παραδεχόμενος ότι υπάρχει ακόμη δρόμος.

Στο κλαμπ του Γουίτκοφ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα κλαμπ γκολφ και τένις, που διατηρεί ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ στην παραλία Χαλαντέιλ. Τις ΗΠΑ εκπροσωπούσαν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά της Ουκρανίας ήταν ο Ουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας, που αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Αντρίι Γέρμακ, και άλλοι υψηλόβαθμοι Ουκρανοί διπλωμάτες.

«Δεν είναι εύκολο»

Η διαπραγμάτευση πραγματοποιήθηκε την ώρα που το Κίεβο πιέζεται να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις για να επιτευχθεί η ειρήνη και τα πράγματα στο μέτωπο είναι πολύ δύσκολα. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει να αντιμετωπίσει ένα σκάνδαλο διαφθοράς στον τομέα της ενέργειας, που έχει φτάσει σε υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), πηγή κοντά στην ουκρανική αντιπροσωπεία δήλωσε ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα «δεν ήταν εύκολες». Επίσης ότι «η αναζήτηση διατυπώσεων και λύσεων συνεχίζεται. Όλοι ενδιαφέρονται για ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να υπάρχει ένα θέμα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας».

Ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μόσχα εντός της εβδομάδας. Ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθεί συμφωνία που δεν θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της Μόσχας. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η παραχώρηση εδαφών εκ μέρους της Ουκρανίας.

REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Αναθεωρώντας το σχέδιο Τραμπ

Οι διπλωμάτες στη Φλόριντα έχουν επικεντρωθεί στις αναθεωρήσεις του προτεινόμενου σχεδίου 28 σημείων, το οποίο που αναπτύχθηκε στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας. Το σχέδιο αυτό έχει επικριθεί ως υπερβολικά προσανατολισμένο στις ρωσικές απαιτήσεις.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών παρουσιάστηκε αποφασισμένος να καθησυχάσει την Ουκρανία.

«Ο τελικός στόχος, προφανώς, δεν είναι απλώς το τέλος του πολέμου. Αφορά και την εξασφάλιση ενός τερματισμού του πολέμου που θα αφήσει την Ουκρανία κυρίαρχη και ανεξάρτητη και με μια ευκαιρία για πραγματική ευημερία», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται μόνο για ειρηνευτικές συμφωνίες».

Από τη δική του πλευρά, ο Ρουστέμ Ουμέροφ δεν παρέλειψε να εκφράσει την εκτίμηση της Ουκρανίας στις προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρήνη. Η δήλωση ήταν σαφώς μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει πολλές φορές παραπονεθεί ότι δεν εκτιμάται αρκετά ό,τι έχει κάνει για το Κίεβο.

«Οι ΗΠΑ μας ακούνε. Οι ΗΠΑ μας στηρίζουν. Οι ΗΠΑ εργάζονται δίπλα μας», είπε ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα «επεξεργαστεί γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου». Επίσης, στη νυχτερινή του ομιλία το Σάββατο, είπε ότι η αμερικανική πλευρά «επιδεικνύει εποικοδομητική προσέγγιση».

«Τις επόμενες ημέρες είναι εφικτό να διευκρινιστούν τα βήματα για να καθοριστεί πώς θα δοθεί στον πόλεμο ένα αξιοπρεπές τέλος», είπε.

Το ταξίδι του Γουίτκοφ στη Μόσχα

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, που φέρεται ότι έχει συνταχθεί έπειτα από συνεννοήσης ΗΠΑ και Ρωσίας, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία υπέστη αλλαγές. Ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ το περιέγραψε ως «βάση» ή «οδικό χάρτη» που πρέπει να βελτιστοποιηθεί.

Στην αρχική του μορφή επέβαλε όρια στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού, εμπόδιζε την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και απαιτούσε από την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές σε 100 ημέρες. Αυτές οι πρόνοιες, σύμφωνα με τους διαπραγματευτές έχουν τροποποιηθεί, ωστόσο δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό.

Επίσης, φέρεται ότι προέβλεπε πως η Ουκρανία έπρεπε να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία. Ο όρος αυτός είναι «κόκκινη γραμμή» για το Κίεβο.

Πριν από την Πέμπτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα στείλει στη Μόσχα τον Στιβ Γουίτκοφ, ενδεχομένως και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, ώστε να συζητήσουν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν το σχέδιο. Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ πριν από την Πέμπτη. Διότι εκείνη την ημέρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα αναχωρήσει για επίσημη επίσκεψη στην Ινδία.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα έστελνε τον Γουίτκοφ και ίσως τον Κούσνερ στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα για να συναντηθούν με τον Πούτιν σχετικά με το σχέδιο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή στην ρωσική κρατική τηλεόραση, δήλωσε ότι ο Πούτιν θα δει τον Γουίτκοφ πριν από την Πέμπτη, όταν ο Πούτιν αναχωρεί για την Ινδία.

