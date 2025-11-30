Σήμερα Κυριακή ξεκινούν οι νέες συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος αντικατέστησε τον Αντρίι Γέρμακ

Προηγήθηκαν οι συνομιλίες σε Γενεύη και Αμπού Ντάμπι, ενώ μέσα στην εβδομάδα που έρχεται ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Την ανακοίνωση για το ταξίδι της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος αντικατέστησε τον Αντρίι Γέρμακ.

Ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι – που θεωρούνταν ως το Νο2 στην ουκρανική κυβέρνηση – παραιτήθηκε μετά από έλεγχο που του έγινε από τις ουκρανικές αρχές ενάντια στη διαφθορά, με την Ουκρανία να έχει συγκλονιστεί από το πρόσφατο σκάνδαλο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε στο Χ: «Ο Ρουστέμ έδωσε αναφορά σήμερα, και η αποστολή είναι σαφής: να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος».

Ο Ουμέροφ είναι πλέον ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine and head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov, together with the team, is already on the way to the United States. Rustem delivered a report today, and the task is clear: to swiftly and substantively work out… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

Ποιοι θα συμμετέχουν στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με τον Στιβ Γουίτκοφ και με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ στη Φλόριντα.

Το Reuters υποστηρίζει ότι στις συνομιλίες θα πάρει μέρος και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Florida talks: Trump allies sit down with Ukraine Reuters reports that Marco Rubio, John Wittkoff, and Donald Trump’s son-in-law Jared Kushner will meet with a Ukrainian delegation this Sunday in Florida. The format remains undisclosed, but sources say the talks will focus on… pic.twitter.com/acjSARd0im — NEXTA (@nexta_tv) November 30, 2025

Το Politico σχολιάζει ότι o Γουίτκοφ έχει δεχτεί πυρά, καθώς πρόσφατα διέρρευσε συνομιλία του (από το Bloomberg) όπου φαίνεται να «καθοδηγεί» τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα έρχονται μετά το σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο έχει δεχτεί κριτική για το ότι ευνοεί τη Ρωσία.

Η πρόταση, όπως είχε αρχικά υποβληθεί, περιλάμβανε σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις εκ μέρους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Ντονμπάς, και θα περιόριζε επίσης το μέγεθος του ουκρανικού στρατού.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο δεν ήταν «τελική πρόταση» και ότι υπήρχε ακόμη περιθώριο για διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του σημειώνει ότι αναμένει να υπάρχει ευτυχής κατάληξη στις συνομιλίες με βάση όσα είχαν συζητηθεί στη Γενεύη.

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, Κιρίλο Μπουντάνοφ, καθώς και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Αντρέι Χνάτοφ, συμμετέχουν επίσης στην αντιπροσωπεία που εστάλη στις ΗΠΑ για τις σημερινές συνομιλίες.

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Η ουκρανική πρωτεύουσα, εν τω μεταξύ, υπέστη άλλη μια ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι άλλοι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σημειώνοντας ότι τα συντρίμμια από τα ρωσικά drones που καταρρίφθηκαν έπληξαν κατοικημένα κτίρια.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι το δυτικό τμήμα του Κιέβου έμεινε χωρίς ρεύμα. Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι στην περιοχή της πρωτεύουσας της Ουκρανίας έμειναν χωρίς ρεύμα το Σάββατο το πρωί, σύμφωνα με το BBC.

Νέα κλιμάκωση μετά το ουκρανικό χτύπημα στα τάνκερ του «σκιώδους στόλου»

Εν τω μεταξύ, δύο πετρελαιοφόρα πλοία που φέρεται να ανήκαν στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας που παρακάμπτει τις κυρώσεις, δέχτηκαν επίθεση από ουκρανικά drones, όπως γράφει ο Guardian.

Τα τάνκερ Kairos και Virat προσάραξαν το ένα μετά το άλλο το βράδυ της Παρασκευής σε τουρκική ακτή στη Μαύρη Θάλασσα, με την Άγκυρα να καταδικάζει την επίθεση.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο βρετανικό μέσο ότι τα δύο πλοία ήταν άδεια και κατευθύνονταν στο Νοβοροσίσκ, σημαντικό ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Russian “shadow fleet” hit with special “sanctions” Turkey’s Ministry of Transport reported that the tanker Virat, part of Russia’s so-called shadow fleet, came under attack again this morning. Details of the incident are still being clarified. pic.twitter.com/e5HxiQrBVl — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης έλαβαν πρώτα αναφορές ότι το Kairos ενδέχεται να είχε χτυπήσει νάρκη, πριν ενημερωθούν για την έκρηξη στο Virat.

«Τα πληρώματά μας αναφέρουν ότι υπήρξαν εκρήξεις στο άλλο πλοίο και ότι αυτές προκλήθηκαν επίσης από εξωτερική παρέμβαση», δήλωσε ο Ουραλόγλου στον τηλεοπτικό σταθμό NTV νωρίς το Σάββατο.

«Τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό για εξωτερική παρέμβαση θα μπορούσαν να είναι μια νάρκη, ένας πύραυλος, ένα πλοίο ή ένα drone. Δεν έχουμε οριστικές πληροφορίες για αυτό», είπε.

Το Reuters ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν τα δύο δεξαμενόπλοια, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της υπηρεσίας ασφαλείας SBU του Κιέβου.

Η κοινή επιχείρηση για την επίθεση στα πλοία διεξήχθη από την SBU και το ουκρανικό ναυτικό, δήλωσε ο αξιωματούχος στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.