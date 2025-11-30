newspaper
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
Ουκρανία: Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία για συνομιλίες – Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα του Κιέβου στα ρωσικά τάνκερ
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 16:00

Ουκρανία: Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία για συνομιλίες – Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα του Κιέβου στα ρωσικά τάνκερ

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σήμερα Κυριακή ξεκινούν οι νέες συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος αντικατέστησε τον Αντρίι Γέρμακ

Προηγήθηκαν οι συνομιλίες σε Γενεύη και Αμπού Ντάμπι, ενώ μέσα στην εβδομάδα που έρχεται ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Την ανακοίνωση για το ταξίδι της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος αντικατέστησε τον Αντρίι Γέρμακ.

Ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι – που θεωρούνταν ως το Νο2 στην ουκρανική κυβέρνηση – παραιτήθηκε μετά από έλεγχο που του έγινε από τις ουκρανικές αρχές ενάντια στη διαφθορά, με την Ουκρανία να έχει συγκλονιστεί από το πρόσφατο σκάνδαλο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε στο Χ: «Ο Ρουστέμ έδωσε αναφορά σήμερα, και η αποστολή είναι σαφής: να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος».

Ο Ουμέροφ είναι πλέον ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

Ποιοι θα συμμετέχουν στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με τον Στιβ Γουίτκοφ και με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ στη Φλόριντα.

Το Reuters υποστηρίζει ότι στις συνομιλίες θα πάρει μέρος και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το Politico σχολιάζει ότι o Γουίτκοφ έχει δεχτεί πυρά, καθώς πρόσφατα διέρρευσε συνομιλία του (από το Bloomberg) όπου φαίνεται να «καθοδηγεί» τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα έρχονται μετά το σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο έχει δεχτεί κριτική για το ότι ευνοεί τη Ρωσία.

Η πρόταση, όπως είχε αρχικά υποβληθεί, περιλάμβανε σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις εκ μέρους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Ντονμπάς, και θα περιόριζε επίσης το μέγεθος του ουκρανικού στρατού.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο δεν ήταν «τελική πρόταση» και ότι υπήρχε ακόμη περιθώριο για διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του σημειώνει ότι αναμένει να υπάρχει ευτυχής κατάληξη στις συνομιλίες με βάση όσα είχαν συζητηθεί στη Γενεύη.

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, Κιρίλο Μπουντάνοφ, καθώς και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Αντρέι Χνάτοφ, συμμετέχουν επίσης στην αντιπροσωπεία που εστάλη στις ΗΠΑ για τις σημερινές συνομιλίες.

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Η ουκρανική πρωτεύουσα, εν τω μεταξύ, υπέστη άλλη μια ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι άλλοι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σημειώνοντας ότι τα συντρίμμια από τα ρωσικά drones που καταρρίφθηκαν έπληξαν κατοικημένα κτίρια.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι το δυτικό τμήμα του Κιέβου έμεινε χωρίς ρεύμα. Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι στην περιοχή της πρωτεύουσας της Ουκρανίας έμειναν χωρίς ρεύμα το Σάββατο το πρωί, σύμφωνα με το BBC.

Νέα κλιμάκωση μετά το ουκρανικό χτύπημα στα τάνκερ του «σκιώδους στόλου»

Εν τω μεταξύ, δύο πετρελαιοφόρα πλοία που φέρεται να ανήκαν στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας που παρακάμπτει τις κυρώσεις, δέχτηκαν επίθεση από ουκρανικά drones, όπως γράφει ο Guardian.

Τα τάνκερ Kairos και Virat προσάραξαν το ένα μετά το άλλο το βράδυ της Παρασκευής σε τουρκική ακτή στη Μαύρη Θάλασσα, με την Άγκυρα να καταδικάζει την επίθεση.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο βρετανικό μέσο ότι τα δύο πλοία ήταν άδεια και κατευθύνονταν στο Νοβοροσίσκ, σημαντικό ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης έλαβαν πρώτα αναφορές ότι το Kairos ενδέχεται να είχε χτυπήσει νάρκη, πριν ενημερωθούν για την έκρηξη στο Virat.

«Τα πληρώματά μας αναφέρουν ότι υπήρξαν εκρήξεις στο άλλο πλοίο και ότι αυτές προκλήθηκαν επίσης από εξωτερική παρέμβαση», δήλωσε ο Ουραλόγλου στον τηλεοπτικό σταθμό NTV νωρίς το Σάββατο.

«Τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό για εξωτερική παρέμβαση θα μπορούσαν να είναι μια νάρκη, ένας πύραυλος, ένα πλοίο ή ένα drone. Δεν έχουμε οριστικές πληροφορίες για αυτό», είπε.

Το Reuters ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν τα δύο δεξαμενόπλοια, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της υπηρεσίας ασφαλείας SBU του Κιέβου.

Η κοινή επιχείρηση για την επίθεση στα πλοία διεξήχθη από την SBU και το ουκρανικό ναυτικό, δήλωσε ο αξιωματούχος στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Σύνταξη
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
Κόσμος 30.11.25

Ιστορική στιγμή στο Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
Νέα πλήγματα 30.11.25

Οι IDF σκότωσαν μαχητές στη Γάζα - Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι

Σύνταξη
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά

Κριτική από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για την ένταση και τα χημικά με τα οποία αντιμετώπισαν τους αγρότες στα μπλόκα, οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ
Μέγας 30.11.25

Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ

Ο Τομ Στόπαρντ γράφει με εκείνον τον λεπτό, παιχνιδιάρικο τρόπο που μας θυμίζει πως, παρά τα βάρη της καθημερινότητας, ο κόσμος συνεχίζει να είναι γεμάτος εύθραυστη ομορφιά. Το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό το αναγνωρίζει αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65
Ελλάδα 30.11.25

Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας το "μπλόκο" της αστυνομίας ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφαδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας

Σύνταξη
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
Λούτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες – Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες
Η τραγική ειρωνεία 30.11.25

Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες στη Λούτσα - Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες

Ο 29χρονος οδηγός είχε προκαλέσει και το 2020 σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών - Βίντεο από τη φονική παράσυρση

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους

«Αυτή είναι η πολιτική σας κ. Μητσοτάκη. Πρώτα τους κλέβετε. Μετά τους κοροϊδεύετε. Στο τέλος τους δέρνετε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύοντας την επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι
Από το Ρέθυμνο 30.11.25

Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Μουσείο Αρχαίας Ελευθέρνας στο Ρέθυμνο - Έκανε αναφορά και στο Λόφο της Παπούρας που κινδυνεύει από την τοποθέτηση ραντάρ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων – Eναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες Τροχαίας 30.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων - Eναλλακτικές διαδρομές

Οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο στη Θεσσαλία καλούνται να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους
Ελλάδα 30.11.25

Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας

Σύνταξη
H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ
Φαμίλια 30.11.25

H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ

«Τώρα πια, η ιδέα ενός ήρεμου μπάνιου και μιας ρουτίνας με παραμύθια πριν τον ύπνο μου φαίνεται τόσο τρυφερή και γλυκιά, επειδή δεν είχαμε τίποτα τέτοιο» εξήγησε η ηθοποιός, Ελίζαμπεθ Όλσεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - «Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών», σημειώνει

Σύνταξη
