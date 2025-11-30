newspaper
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 11:08

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Spotlight

«Ανοησίες», ήταν επιγραμματικά το σχόλιο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο όργιο φημών και διαρροών περί ακραία φιλορωσικής στάσης του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στην εποχή Τραμπ 2.0, Στιβ Γουίτκοφ.

Του Αμερικανού αξιωματούχου-«κλειδί» στις εν εξελίξει θολές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία, εν μέσω ένθεν κακείθεν διπλωματικής ασάφειας, πολύπλευρων εμποδίων, αλλά και ισχυρών πια πολιτικών κραδασμών στο Κίεβο, υπό το βάρος του μέγα σκανδάλου διαφθοράς.

Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τώρα πολύπλευρα «στριμωγμένο» -μετά και την παραίτηση του υπό έρευνα (πρώην πια) προσωπάρχη του, πιο στενού συνεργάτη του και επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Αντρίι Γερμάκ- ο Γουίτκοφ αναμένεται την προσεχή εβδομάδα για κρίσιμες διαπραγματεύσεις στη Μόσχα.

Πιθανόν δεν θα είναι μια σόλο αποστολή.

Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ίσως να συνοδεύεται από τον προεδρικό γαμπρό και πρώην ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Πρόκειται για το ίδιο διαπραγματευτικό «δίδυμο» που επιστράτευσε ο Λευκός Οίκος για την (αμφιβόλου βιωσιμότητας) επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, ως πρώτο στάδιο ακόμη ενός αμφιλεγόμενου ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ.

Βασικά κοινά χαρακτηριστικά των Γουίτκοφ και Κούσνερ;

Η στενή σχέση τους με τον Αμερικανό πρόεδρο, η αφοσίωσή τους σε αυτόν και το επιχειρηματικό υπόβαθρό τους, που ανάγουν σε γνώμονα των διαπραγματεύσεων ως… ερασιτέχνες διπλωμάτες.

Το διπλωματικά ανορθόδοξο σκεπτικό τους εξήγησαν πρόσφατα σε κοινή συνέντευξη στο δίκτυο CBS.

Πιο περιεκτικός στην περιγραφή ήταν ο 44χρονος Κούσνερ.

«Εστίαση ενίοτε στα συμφέροντα και όχι στις αξίες».

Συμφωνώντας, ο Γουίτκοφ -τον οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν «σκιώδη» ΥΠΕΞ των ΗΠΑ- το περιέγραψε αλλιώς.

«Οι τίτλοι μας θα έπρεπε να είναι υπουργός παρανόησης και διόρθωσης της κακής επικοινωνίας, γιατί αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που κάναμε εκεί έξω».

Μια στρογγυλοποιημένη αναφορά στο τραμπικό δόγμα «Πρώτα η Αμερική», υπό το πρίσμα του οποίου οι διεθνείς σχέσεις αντιμετωπίζονται με όρους επιχειρηματικής συναλλαγής.

«Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου»

Μπορεί να μην έχει εμπειρία στη διπλωματία, όμως ο 68χρονος Στιβ Γουίτκοφ είναι μακροχρόνιος φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, γνωρίζει από ακίνητα και γκολφ και, προκειμένου να εξασφαλιστεί στον Αμερικανό πρόεδρο ένα Νομπέλ Ειρήνης, δείχνει να μην έχει κανέναν ενδοιασμό στην πάση θυσία επιβολή τερματισμού πολέμων στο όνομά του.

Σε αυτόν αποδίδεται εν μέρει το αρχικό, επίμαχο αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για το ουκρανικό, που φάνταζε με ρωσική «λίστα επιθυμιών».

Ούτε έχει διαψεύσει ότι είναι δική του η φωνή που ακούγεται στις -αγνώστου προέλευσης και δημοσιοποιημένες από το Bloomberg- υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνομιλίες να «δασκαλεύει» τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, για τον σωστό χειρισμό του Τραμπ στην επίτευξη συμφωνίας.

Έκτοτε, δοκιμάζεται όσο ποτέ η εικόνα του Γουίτκοφ ως αυτοδίδακτου «διαπραγματευτή», που κινείται εκτός κάθε διπλωματικής νόρμας.

Οι επικριτές του στην Ουάσινγκτον τον κατηγορούν για «προδοσία», ζητώντας την αποπομπή του.

Ανωνύμως, εξοργισμένος Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι «ο Γουίτκοφ πρέπει να δει ψυχίατρο».

Στον αντίποδα, η Ρωσία μιλά για «υβριδικό πόλεμο» κατά των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο δε Τραμπ δικαιολόγησε ως «κάτι απολύτως φυσιολογικό» τις ανορθόδοξες μεθοδεύσεις του ειδικού απεσταλμένου του.

Όχι τυχαία, χρησιμοποιεί τον όρο «dealmaker».

Δεν αφορά μόνο το δίδυμο Γουίτκοφ-Κούσνερ, ήτοι ενός μεγιστάνα και ενός επενδυτή στον τομέα των ακινήτων.

Αφορά όλη την μικρή, κλειστή ομάδα επιχειρηματιών-στενών συνεργατών του, που στην εποχή Τραμπ 2.0 έχουν αναχθεί σε «δημιουργούς συμφωνιών» στο όνομα του Αμερικανού προέδρου, είτε ως σύμβουλοι, είτε ως απεσταλμένοι.

Όπως είναι για παράδεγιμα ο Τομ Μπάρακ, επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα ακινήτων, νυν πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία.

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ και τώρα ατύπως «ειδικός εκπρόσωπος» στις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό Νταν Ντρίσκολ.

Ή ο Αμερικανολιβανέζος επιχειρηματίας και συμπέθερος του Τραμπ, Μασάντ Μπούλος, νυν ανώτερος προεδρικός σύμβουλος σε θέματα Μέσης Ανατολής και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε θέματα Αφρικής.

YouTube thumbnail

Ο ασταθής «ειρηνοποιός»

«Η ειρήνη δεν θα επιτευχθεί από αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς, που είναι εκτός πραγματικότητας. Μπορεί να επιτευχθεί από έξυπνους ανθρώπους, που ζουν στον πραγματικό κόσμο», έγραψε τις προάλλες στο X ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, εκ των υποστηρικτών του αρχικού αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Με άξονα τις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό, δυτικά ΜΜΕ τον φέρουν να βρίσκεται σε παρασκηνιακή διαμάχη με τον υπουργό Εξωτερικών και εκτελούντα χρέη Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Μάρκο Ρούμπιο, ως επίδοξοι διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Αμφότεροι διαψεύδουν ότι είναι σε ρήξη.

Στους απ’ έξω, πάντως, η εικόνα της κυβέρνσης Τραμπ φαντάζει το τελευταίο διάστημα χαοτική, με φόντο ένα «γαϊτανάκι» διαρροών στο παρασκήνιο και κόντρα ρόλων στο προσκήνιο στη διαπραγματευτική τακτική των ΗΠΑ.

Ακόμη και ειδικοί ή διπλωμάτες δηλώνουν μπερδεμένοι.

«Εδώ έχουμε ένα δείγμα της διπλωματίας α λα Τραμπ», παρατηρεί ο Μισέλ Λιεζουά, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «ρίχνει διάφορα σχέδια στο τραπέζι και περιμένει να δει τι θα προκύψει», είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη.

«Αυτό που τον ενδιαφέρει προσωπικά είναι, στο τέλος, να αναγνωριστεί ως ο μεγάλος αρχιτέκτονας της ειρηνευτικής συμφωνίας».

Στο ερώτημα «γιατί τώρα», γίνονται διάφορες υποθέσεις.

Για το Νομπέλ Ειρήνης που οραματίζεται. Για να αποπροσανατολίσει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους από τα «αγκάθια» της δεύτερης προεδρίας του, συμπεριλαμβανομένων της ακρίβειας και της υπόθεσης Έπσταϊν. Για τα μεγάλα ντιλς από την επανεκκίνηση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

«Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση Τραμπ -ή, ακριβέστερα, ο ίδιος ο Τραμπ- θα καταλάβει ότι η νίκη που επιδιώκει δεν μπορεί να είναι οποιαδήποτε συμφωνία, με οποιοδήποτε τίμημα», υπογραμμίζει σε άρθρο γνώμης στην Kyiv Independent ο Αμερικανός διπλωμάτης και πρώην βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, Ντάνιελ Φριντ, «και εάν σκοπεύει να αναγκάσει τον Πούτιν να υποχωρήσει από τον μαξιμαλισμό του».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Commodities
Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του
Πυρηνική οικογένεια 2.0 30.11.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του

Την ώρα που η Νότια Κορέα συμφώνησε για να κατασκευάσει πυρηνικό υποβρύχιο με τις ΗΠΑ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τη Βόρεια Κορέα επικροτεί τον ρόλο της αεροπορίας στην πυρηνική αποτροπή

Σύνταξη
Ονδούρα: Η υποψήφια της αριστεράς Ρίξι Μονκάδα καταδικάζει την «παρέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 30.11.25

Ονδούρα: Η υποψήφια της αριστεράς Ρίξι Μονκάδα καταδικάζει την «παρέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υποψήφια της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές της Ονδούρας, Ρίξι Μονκάδα, καταδίκασε χθες Σάββατο την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέρ του κυριότερου αντιπάλου της

Σύνταξη
Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση εναντίον τάνκερ της Ρωσίας από την Ουκρανία [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση εναντίον τάνκερ της Ρωσίας από την Ουκρανία

Την ώρα που έχει καταγραφεί σε βίντεο το ηχητικό από την στιγμή της επίθεσης στο πλοίο Virat και η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα, η Τουρκία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση

Σύνταξη
Μετά την επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν χτυπήθηκαν βυτιοφόρα με καύσιμα
Επίθεση σε κοίτασμα 30.11.25

Μετά την επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν χτυπήθηκαν βυτιοφόρα με καύσιμα

Το Ιρακινό Κουρδιστάν δέχτηκε επιθέσεις πρώτα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ την Τετάρτη και το Σάββατο βυτιοφόρα που προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό δέχθηκαν επίθεση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια
Ελλάδα 30.11.25

Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια

Πρόκειται για την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εφαρμογές του προγράμματος, κάνοντας πράξη τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Σύνταξη
Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»

Δυο λεπτά εκτός αγώνα για όσους ζητούν ιατρική βοήθεια: Νέος κανόνας σε δοκιμαστική εφαρμογή σε Premier League, MLS και Κύπελλο Αραβικών Χωρών από την IFAB.

Γεώργιος Μαζιάς
Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη
Από την Πάτρα 30.11.25

Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
Στη Θεσσαλονίκη 30.11.25

«Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα

Όταν φτάσει η ημέρα για τα κάλαντα τα ρομπότ θα κάνουν το γιορτινό ντεμπούτο τους στη Θεσσαλονίκη - Στόχος της ομάδας που τα προγραμμάτισε είναι να ενισχυθεί η μαγεία των Χριστουγέννων

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα
Μπάσκετ 30.11.25

Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πορτογαλία (19:00, ERT2 Sports) και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την επικράτησή της κόντρα στη Ρουμανία

Σύνταξη
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» – Τι προσφέρει η ενιαία πλατφόρμα
e-ΕΦΚΑ 30.11.25

Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει όλο τον ασφαλιστικό βίο του πολίτη σε ένα σημείο για άμεση ενημέρωση χωρίς γραφειοκρατία - Πλήρης εικόνα με λίγα κλικ - Διατίθεται και σε mobile εφαρμογή

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)
Μπάσκετ 30.11.25

Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, έβαλε τέλος στο σερί επτά ηττών των Μιλγουόκι Μπακς και έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

Σύνταξη
Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Οικονομικές Ειδήσεις 30.11.25

Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει

Από την 1η Δεκεμβρίου, κατά την πληρωμή σε ένα ταμείο, εκτός από τη χρήση κάρτας ή μετρητών, θα υπάρχει και η επιλογή της άμεσης πληρωμής από το κινητό τηλέφωνο μέσω IRIS.

Σύνταξη
Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
Ελλάδα 30.11.25

Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ

46.876 δικηγόροι καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων με ορίζοντα τετραετίας - Επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»
Υποστελέχωση ΟΠΕΚΕΠΕ 30.11.25

«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη συμμετοχή στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ- «Η συμμετοχή είναι οικειοθελής και ήδη θέλουν να συμμετάσχουν αρκετοί» απαντά ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. 30.11.25

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο