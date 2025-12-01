ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, εξέφρασε την ανησυχία της ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να ωθήσουν την Ουκρανία σε ένα άνισο ειρηνευτικό σχέδιο θα ενθάρρυναν μόνο την πολεμοχαρή στάση της Ρωσίας, καθώς οι σύμμαχοι του Κιέβου προετοιμάζονται για μια κρίσιμη εβδομάδα συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στην πιο αδύναμη πλευρά, επειδή αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, όταν η Ουκρανία παραδοθεί», δήλωσε η Κάγια Κάλλας, ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις, στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Αλλά αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», είπε, όπως μετέφερε το Bloomberg.

Οι δηλώσεις της, που έγιναν μετά από συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ, έρχονται την ώρα που μια αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ κατευθύνεται αυτή την εβδομάδα στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Κάλλας είπε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να είναι «καθοριστικές».

Η Ευρώπη βρίσκεται σε αναβρασμό μετά την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ ενός σχεδίου ειρήνης που συντάχθηκε με τη συμβολή της Μόσχας. Το έγγραφο περιλάμβανε αρχικά πολλές παραχωρήσεις υπέρ της Ρωσίας, οι οποίες θα ανάγκαζαν την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη, να περιορίσει το στρατό της και να μην ενταχθεί ποτέ στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Αυτή η προσέγγιση ευνοεί τη Ρωσία λέει η Κάλας

Αν και αυτές οι απαιτήσεις έχουν πλέον εξαλειφθεί ή αναθεωρηθεί μετά από συναντήσεις με την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της, η Κάλας δήλωσε ότι η προσέγγιση αυτή ευνοεί τη Ρωσία.

«Βλέπουν ότι ασκείται μεγάλη πίεση στο θύμα, αλλά δεν απαιτούνται πραγματικές θυσίες από την πλευρά τους», είπε. «Είναι σαφές ότι θέλουν να διαπραγματευτούν με όσους τους προσφέρουν κάτι επιπλέον από αυτό που ήδη έχουν. Αυτό είναι σαφώς προς το συμφέρον τους, αλλά δεν πρέπει να είναι και προς το δικό μας».

Οι συζητήσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Φλόριντα

Ουκρανοί αξιωματούχοι βρέθηκαν στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο για να συναντηθούν με τον Στίβεν Γουίτκοφ, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις συνομιλίες παραγωγικές, αλλά σημείωσαν ότι αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως οι εδαφικές παραχωρήσεις, δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

«Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους μετά από τουλάχιστον τέσσερις ώρες συνομιλιών. «Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Είναι περίπλοκο».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Παρίσι τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Επίσης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γουίτκοφ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς , τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρούστεμ Ούμεροφ .