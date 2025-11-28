newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ξαναχτύπησε η Κάλας με μαθήματα ιστορίας – «Πώς είναι δυνατόν να πέσαμε στα χέρια μιας ηλίθι@ς»
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 10:26

Ξαναχτύπησε η Κάλας με μαθήματα ιστορίας – «Πώς είναι δυνατόν να πέσαμε στα χέρια μιας ηλίθι@ς»

Η Κάλας έσκαψε κατ΄επιλογή το παρελθόν, αποκρύποντας το βίαιο χθες των Ευρωπαίων και θυμίζοντας μόνο εκείνο της Ρωσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

«Όταν ακούω την Κάλας να μιλά, αναρωτιέμαι πώς γίνεται μία από τις κοιτίδες του πολιτισμού -η Ευρώπη, η εφευρέτρια της σύγχρονης διπλωματίας, θεμελιωμένη στην αρχή “ποτέ ξανά παγκόσμιοι πόλεμοι μεταξύ μας”- να έχει πέσει στα χέρια μιας τέτοιας ηλίθιας». Αυτό δήλωσε πρόσφατα ο Ιταλός δημοσιογράφος Μάρκο Τραβάλιο. Τι έκανε όμως –πάλι- η Κάγια Κάλας;

Για την ακρίβεια, ο Τραβάλιο έκανε αυτή τη δήλωση στις 24 Νοεμβρίου 2025, στο άκουσμα των δηλώσεων της Κάλας για άνευ όρων ανακωχή και «σκληρά μέτρα» κατά της Ρωσίας, δείχνοντας ότι η Ευρωπαία δεν έχει επαφή με τη πραγματικότητα.

Πιο πρόσφατα όμως, η Κάλας διέπραξε νέο ατόπημα, για το οποίο σίγουρα, ο Ιταλός δημοσιογράφος θα επαναλάμβανε τον χαρακτηρισμό.

«Επιτέθηκαν σε 19 χώρες»

Μιλώντας η Κάλας στις 26 Νοεμβρίου στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, υποστήριξε πως τα τελευταία 100 χρόνια, η Ρωσία έχει επιτεθεί σε πάνω από 19 χώρες, σε ορισμένες μάλιστα 3 ή 4 φορές. «Καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει επιτεθεί στη Ρωσία».

Η Κάλας δεν είπε τόσο ψέματα, αλλά απέκρυψε την αλήθεια και μαγείρεψε με μια παραπλανητική ιστορική πραγματικότητητα/αφήγημα.

Πως προκύπτει ο αριθμός 19;

Πράγματι, η ΕΣΣΔ/Ρωσία τα τελευταία 100 χρόνια έχει προσαρτήσει βαλτικές χώρες το 1940 (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία). Επίσης εισέβαλε στην Φινλανδία 1939, στην Πολωνία το 1939 στην Ουγγαρία το 1956 στην Τσεχοσλοβακία (1968), στο Αφγανιστάν (1979), τη Γεωργία (2008) και στην Ουκρανία πιο πρόσφατα. Επίσης, υπενθυμίζεται ο ρόλος ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο της Υπερδνειστερίας, 1992.


Η Κάγια Κάλλας τα ανέφερε αυτά για να δείξει ότι είναι στην φύση της Ρωσίας να επιτίθεται, προκαλώντας στους Ευρωπαίους εύλογη ανασφάλεια. Γι’ αυτό, είπε «σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, η έμφαση πρέπει να είναι στο πώς θα σταματήσει οριστικά η ρωσική επιθετικότητα και η αλλαγή συνόρων με τη βία» συμπλήρωσε».

Ωστόσο, η επικεφαλή της ευρωπαϊκής διπλωματίας, επιχείρησε απόκρυψη της αλήθειας (concealment).

Οι ευρωπαϊκές χώρες που επιτέθηκαν στη Ρωσία

Όσον αφορά τη Ρωσία, η Λετονή πολιτικός στην διατύπωσή της –εάν ήθελε να είναι δίκαιη- θα έπρεπε αν να αναφέρει, ότι η Γερμανία επιτέθηκε στην ΕΣΣΔ τον Ιούνιο του 1941. Το γεγονός ότι η ΕΣΣΔ δεν ήταν μια δημοκρατική χώρα δεν αλλάζει την πράξη. Επίσης, η Ρουμανία, συμμετείχε και εκείνη από την πρώτη μέρα της «Μπαρμπαρόσα» ως σύμμαχος της Γερμανίας.

Η Φινλανδία επίσης, επιτέθηκε στην ΕΣΣΔ μαζί με τη ναζιστική Γερμανία, αν και προηγουμένως είχε υποστεί και εκείνη άδικη επίθεση και είχε ηττηθεί από τη Μόσχα. Η Ουγγαρία επίσης, κήρυξε πόλεμο στην ΕΣΣΔ στις 27 Ιουνίου 1941, λίγο μετά την έναρξη της «Μπαρμπαρόσα».

Η Ιταλία φυσικά, ως μέρος του Άξονα κήρυξε πόλεμο και έστειλε τον «Ιταλικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Ρωσία» (CSIR) στη Ρωσία. Η δε Σλοβακία συμμετείχε επίσης στην επίθεση από τις πρώτες μέρες της γερμανικής επίθεσης.

Όλες αυτές οι χώρες είναι μέλη της ΕΕ σήμερα, του μπλογκ που ανέθεσε την εξωτερική πολιτική στην Κάλας. Ωστόσο, δεν θα ήταν βολικό να υπενθυμιστεί αυτή η σελίδα της ιστορίας.

Το επιθετικό παρελθόν των σημερινών μελών της ΕΕ

Αν υιοθετηθεί ο ίδιος συλλογισμός της Κάλας για τις ευρωπαϊκές χώρες, στα τελευταία 100 χρόνια βρίσκουμε ότι έχουν χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία εναντίον τουλάχιστον 40–50 διαφορετικών χωρών.

Ενδεικτικά οι βρετανικές δυνάμεις, σε όλη την ιστορία του Ην. Βασιλείου και των προδρόμων του, έχουν εισβάλει, ασκήσει έλεγχο ή πολεμήσει σε 171 από τις 193 σημερινές χώρες–μέλη του ΟΗΕ. Μετά το 1925, η χώρα συμμετείχε, μεταξύ άλλων, σε πολέμους/επεμβάσεις σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Μαλαισία, Κένυα, Ομάν, Υεμένη και πάει λέγοντας.

Η Γαλλία –ακόμα και αν βγάλουμε το επιθετικό αποικιακό παρελθόν του 1950-1970- μόνο μετά το 2001 συμμετείχε σε ναφέρει εξωτερικές επιχειρήσεις σε: Αφγανιστάν, Ακτή Ελεφαντοστού, Τσαντ, Λιβύη, Σομαλία, Μάλι, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Συρία, Ιράκ.

Η δε Πορτογαλία με τον αποικιακό πόλεμο του 1961–1974 σε Ανγκόλα, Μοζαμβίκη, Γουινέα-Μπισσάου έχει και αυτή της περγαμηνές της. Η Ολλανδία διεξήγαγε τον πόλεμο αποαποικιοποίησης απέναντι στην Ινδονησία (1945–1949), όπου η ολλανδική πλευρά πραγματοποίησε μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις (οι περίφημες «αστυνομικές επιχειρήσεις»/politionele acties).

Όσον για την Ιταλία, ειδικά στην Ελλάδα γνωρίζουμε άριστα το παρελθόν της. Εισέβαλε στην Αιθιοπία, στην Αλβανία, στην Ελλάδα –μαζί με τη Γερμανία κτλ., επιχειρήσεις στη Λιβύη κ.ά. πριν και κατά τον Β΄ ΠΠ. Η Γερμανία φυσικά μόνο στους δύο παγκοσμίους πολέμους εισέβαλε σχεδόν σε όλες της ευρωπαϊκές χώρες και σε πλείστες εκτός Ευρώπης.

Δεν είναι πρώτη φορά

Υπενθυμίζεται ότι η Κάλας, τον Σεπτέμβριο του 2025 αμφισβήτησε τον ρόλο της Ρωσίας και της Κίνας στον Β΄ΠΠ, σχολιάζοντας μάλιστα ότι « αν ξέρεις ιστορία, σου γεννιούνται πολλά ερωτηματικά» για το [αν κέρδισαν αυτές οι δύο χώρες τον πόλεμο].

Η Κάλας διέπραξε για άλλη μια φορά ατόπημα παρουσιάζοντας τη Ρωσία ως η μοναδική ή η μακράν πιο επιθετική δύναμη σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο, η αντιμετώπιση μιας παράνομης κατά το διεθνές δίκαιο επίθεσης, δεν μπορεί να γίνεται με ψέματα και εξαπάτηση, λες και ο κόσμος δεν μπορεί να γκουγκλάρει έτσι απλά ώστε να μάθει αν ακούει ανοησίες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ
Κόσμος 28.11.25

Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ

Η εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ υπέστη ζημιές, άγνωστης έκτασης, κατά την εκτόξευση του ρωσικού Σογιούζ προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ISS σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία διαστήματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της μιας εκ των εθνοφρουρών που δέχτηκαν ένοπλη επίθεση
Ενοπλη επίθεση 28.11.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της εθνοφρουρού Μπέκστρομ

«Δεν είναι πλέον μαζί μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, για την εθνοφρουρό Σάρα Μπέκστρομ, η οποία είχε δεχτεί ένοπλη επίθεση, μαζί με συνάδελφό της, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ρωσία: ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο, δηλώνει ρώσος διπλωμάτης
Ρώσος διπλωμάτης 28.11.25

«ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία»

«Εκφοβίζοντας τον λαό τους με τα ανύπαρκτα σχέδια του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε μέλη της συμμαχίας, άρχισαν να προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία», δηλώνει ρώσος διπλωμάτης για την ΕΕ.

Σύνταξη
Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
Κόσμος 28.11.25

Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

H Ουκρανία έκανε εξόδιο ακολουθία για έναν νοτιοκορεάτη και έναν αμερικανό εθελοντή στην πλατεία Μαϊντάν που πέθαναν νωρίτερα το 2025. Δεν είναι σαφές αν τώρα βρέθηκαν οι σοροί τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
Ελλάδα 28.11.25

Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου

Στο εδώλιο για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar - Τι δήλωσε προσερχόμενη στο δικαστικό μέγαρο η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία
Fizz 28.11.25

Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία

Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Δείτε live χάρτη 28.11.25

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική - Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να χτυπάει την Αττική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους που έτσι κι αλλιώς απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς κάθε πρωί

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο