# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:45

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Η γνώση ιστορίας δεν είναι προαπαιτούμενο για να διοριστεί κάποιος επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Η Κάγια Κάλας, έδειξε με τον επικίνδυνο τρόπο ότι το γνώριζε αυτό, διαπράττοντας ένα ατόπημα που απέφευγαν ακόμα και οι Αμερικανοί στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου: να αμφισβητήσουν τον ρόλο Κίνας και Ρωσίας στον Β’ ΠΠ.

Σε εκδήλωση που παραβρέθηκε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, είπε μεταξύ άλλων:

«Ήμουν σε μια συνάντηση στην Αζάν και κάτι που είχε ενδιαφέρον ήταν ότι η Ρωσία απευθυνόταν στην Κίνα λέγοντας “εσείς” και, ξέρετε, “ως Ρωσία και Κίνα πολεμήσαμε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κερδίσαμε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, νικήσαμε τον ναζισμό”. Κι εγώ σκέφτηκα: εντάξει, αυτό είναι κάτι καινούργιο. Αλλά, αν ξέρεις ιστορία, σου γεννιούνται πολλά ερωτηματικά. Και μπορώ να σας πω ότι σήμερα ο κόσμος δεν διαβάζει και δεν θυμάται τόσο την ιστορία, γι’ αυτό βλέπετε ότι “αγοράζει” αυτές τις αφηγήσεις».


Ήταν μια δήλωση-αντίδραση στην πρόσφατη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και στη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο αφιερωμένη στη νίκη επί του φασισμού στον Β΄ ΠΠ, στην οποία παρευρέθηκαν δεκάδες ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παρόμοια δήλωση είχε κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πριν λίγους μήνες ότι «κερδίσαμε» τον Β’ Παγκοσμίο Πόλεμο και ότι «κανείς δεν μας έφτασε από άποψη δύναμης, γενναιότητας ή στρατιωτικής λαμπρότητας».

Ιστορική αλήθεια

Η ιστορική πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική, προκαλώντας ακόμα και αντιδράσεις δυτικών αναλυτών και πρώην αξιωματούχων της ΕΕ.

Προφανώς, αίμα για τη νίκη επί του ναζισμού έχυσαν Γάλλοι, Έλληνες, Πολωνοί, Βρετανοί και άλλοι, αλλά Σοβιετικοί και Κινέζοι, παρά τη μορφή των καθεστώτων που έζησαν εκείνη την περίοδο, σήκωσαν ένα δυσανάλογα μεγαλύτερο βάρος.

Ο στρατιωτικός ιστορικός και συνταγματάρχης ε.α. Ντέιβιντ Γκλαντζ, έχοντας  εντρυφήσει στον Κόκκινο Στρατό, είχε καταγράψει τα αποτελέσματα των μαχών των δυτικών συμμάχων και των σοβιετικών εναντίον των δυνάμεων του άξονα.

Για τον Γκλαντζ, ο άνθρωπος που νίκησε τον Χίτλερ δεν ήταν ο στρατηγός Ντουάιτ Αϊζενχάουερ αλλά οι στρατηγοί Ζούκοφ, ο Βασιλέφσκι και πιθανώς ο ίδιος ο Στάλιν!

«Γενικότερα, ο Κόκκινος Στρατός και οι σοβιετικοί πολίτες πολλών εθνικοτήτων έφεραν το μερίδιο του λέοντος στον αγώνα κατά της Γερμανίας από το 1941 έως το 1945».

Τα δεδομένα που παραθέτει ο Αμερικανός ιστορικός καταγράφουν τη συνεχή εμπλοκή  των σοβιετικών σε μάχες και το γεγονός ότι μόνοι τους απορροφούσαν περισσότερο από το ήμισυ όλων των γερμανικών δυνάμεων.

Σοκαριστικό έλλειμμα ιστορικής παιδείας

«Αυτό δεν είναι ένα μικρό παραστράτημα της Κάλας», λέει ο αναλυτής στις Βρυξέλλες, Έλνταρ Μάμεντοφ, αλλά «είναι ένα σοκαριστικό έλλειμμα ιστορικής παιδείας».

Η ΕΣΣΔ υπέστη πάνω από 20 εκατομμύρια απώλειες στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, μια θυσία που, σε συμμαχία με τις ΗΠΑ και Βρετανία, έσπασε θεμελιωδώς τη ραχοκοκαλιά της ναζιστικής πολεμικής μηχανής. Η Κίνα, από την πλευρά της, υπέμεινε ανείπωτα δεινά σε μια σκληρή σύγκρουση με την Ιαπωνία, ένα θέατρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συχνά παραγνωρισμένο στη Δύση. Η Κίνα υπολογίζει τους νεκρούς της στα 20 εκατομμύρια.

«Το να αγνοεί κανείς αυτά τα γεγονότα σημαίνει ότι αγνοεί την ίδια τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική της μεταπολεμικής τάξης» αναφέρει.

Κοντολογίς, «όταν εξετάζετε μια σειρά από βασικά στοιχεία για τον πόλεμο» είχε σχολιάσει σε εκπομπή ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας, Τζον Μιρσχάιμερ, «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Κόκκινος Στρατός έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στην ήττα της Βέρμαχτ».

Η χειρότερη δυνατή απάντηση

Ο Μάμεντοφ προσθέτει πως οι δηλώσεις της Κάλας ήταν τόσο εξωφρενικές που προκάλεσαν μια ασυνήθιστα άμεση και σκληρή επίπληξη από το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, κίνηση που σηματοδοτεί ανησυχητική υποβάθμιση του διπλωματικού κύρους της ΕΕ.

Πράγματι, ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος απασχόλησης και κοινωνικών δικαιωμάτων, Λάσλο Άντορ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε πως η ΕΕ έδωσε τη χειρότερη δυνατή απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις.

«Η ΕΕ έδωσε τη χειρότερη δυνατή απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις στην Κίνα. Τα σχόλια της Κάγια Κάλας ήταν οριακά ρατσιστικά απέναντι σε Ρώσους και Κινέζους και διαστρέβλωσαν τους αντίστοιχους ρόλους αυτών των χωρών στον Β΄ ΠΠ. Η επίδειξη τέτοιας άγνοιας τόσο για τα ιστορικά γεγονότα όσο και για τις τρέχουσες υποθέσεις, καθώς και η τόσο αντι-διπλωματική προσέγγιση της ανόδου της Κίνας, μπορεί μόνο να αποβεί αντιπαραγωγική για την ΕΕ».

Ίσως, λοιπόν, το καλύτερο μάθημα στην Κάλας θα το έδινε ο Αμερικανός στρατηγός και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Άικ Αϊζενχάουερ: «Ας μην εμπλακούμε στις άγονες έριδες για το ποια χώρα κέρδισε τον πόλεμο στην Ευρώπη».

Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Business
CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Champions League
inTown
Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή
Αλεξέι Ναβάλνι 17.09.25

Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δηλητηριάστηκε στη φυλακή

Η Γιούλια Ναβάλνι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για τη δολοφονία του συζύγου της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σύνταξη
Αντιφατικά μηνύματα Κομισιόν: Το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας μπορεί να παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα
Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω 17.09.25

Αντιφατικά μηνύματα Κομισιόν: Το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας μπορεί να παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα

Πώς είναι δυνατόν από τη μία να προωθείται η διακοπή εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ και από την άλλη να επιχορηγείται η πολεμική του μηχανή από την ΕΕ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»
Επικίνδυνη προχειρότητα 17.09.25

Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»

«Κάποιες από τις πρόσφατες κινήσεις δείχνουν πρόχειρα μελετημένες» αναφέρουν ειδικοί που βλέπουν με ανησυχία τον τρόπο χειρισμού του πολέμου από το επιτελείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Με χρηματοδότηση των συμμάχων 17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη – Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού
Νέο μπελάς 17.09.25

Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη - Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού

Από το κρυφό οχυρό του στα βουνά του Μεξικού ο Οσεγουέρα μοιάζει ο νέος «βασιλιάς» της κοκαΐνης, όπως σημειώνει η WSJ, την ώρα που ο Τραμπ ρίχνει το βάρος του στον πόλεμο κατά της φαιντανύλης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17.09.25

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα – Στους 51 οι νεκροί από το πρωί της Παρασκευής
Κλιμακώνουν οι IDF 17.09.25 Upd: 16:27

Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα – Στους 51 οι νεκροί από το πρωί της Παρασκευής

Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας - Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από τη χερσαία εισβολή - Η Κομισιόν προτείνει περιορισμό του εμπορίου με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Λωρίδα

Βασιλική Δρίβα - Νεκτάριος Δαργάκης
Περού: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου
Κόσμος 17.09.25

Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς το Μάτσου Πίτσου, στο Περού, ανεστάλησαν τη Δευτέρα, καθώς διαδηλωτές είχαν αποκλείσει τις σιδηροτροχιές - Από την περιοχή απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Σύνταξη
Τραμπ: Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν
Μία ομοιότητα 17.09.25

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο Τραμπ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ - Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται τη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 - Το CNN γράφει για τα επικίνδυνα σενάρια που προκύπτουν από τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η μάξι Burberry γκαμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η λατρεία στην υπερβολή
Καρό και (όχι) ψηλοτάκουνα 17.09.25

Η μάξι Burberry γκαμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η λατρεία στην υπερβολή

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε το πιο βρετανικό της outfit και μαύρα γυαλιά ηλίου, ξεκινώντας για το τριήμερο ταξίδι στην Αγγλία, κρατώντας τον σύζυγό της από το χέρι. Για την επόμενη εμφάνισή της επέλεξε ένα δραματικό, μεγάλο καπέλο, παρόμοιο με εκείνο της ορκομωσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»
Ασφαλιστικό 17.09.25

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»

Η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι με νόμο της ΝΔ, το 2014, επετεύχθη η δυνατότητα εισαγωγής ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί «νέτο σκέτο ψέμα», καθώς η σχετική ΚΥΑ «ουδέποτε εφαμόσθηκε», όπως τονίζει

Σύνταξη
Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή
Αλεξέι Ναβάλνι 17.09.25

Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δηλητηριάστηκε στη φυλακή

Η Γιούλια Ναβάλνι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για τη δολοφονία του συζύγου της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σύνταξη
LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, στην έδρα του Αιγάλεω. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη 18/09
Ελλάδα 17.09.25

Χαλάει ο καιρός από αύριο - Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, με ισχυρούς βορείους ανέμους, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Ποιος είναι ο άνδρας που απεικονίζεται στο έμβλημα της Πάφου (pics)

Η Πάφος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έμβλημα που απεικονίζει έναν άνδρα. Ποιο είναι το πρόσωπο που αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σήμα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Champions League;

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Παναιτωλικός – Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.09.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Ελλάδα 17.09.25

Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύνταξη
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

