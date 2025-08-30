Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, παραδέχθηκε σήμερα ότι δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» σχετικά με το ενδεχόμενο ο «27» να επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ, παρά την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο της Γάζας.

«Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, και δεν πρόκειται βέβαια να λάβουμε αποφάσεις σήμερα», είπε στην Κοπεγχάγη πριν από μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των «27». «Αυτό στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε διαιρεμένοι», είπε η Κάλας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αναστολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ισραηλινών νεοφυών (start-up) επιχειρήσεων, όμως «ακόμη και αυτό το μέτρο», αν και μάλλον «επιεικές» δεν έχει επιλεγεί από τους «27» λόγω των διαιρέσεών τους, υπογράμμισε η Εσθονή ηγέτης.

Ο γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα υποστηρίξει προς το παρόν τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ισραήλ

Πολλές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ουγγαρία ή η Σλοβακία, εκφράζουν επιφυλάξεις για τη λήψη μέτρων κατά του Ισραήλ, ενώ άλλες, όπως η Ιρλανδία ή η Ισπανία είναι πολύ πιο ευνοϊκές σε τέτοια μέτρα.

«Όχι» από Γερμανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την αναστολή της χρηματοδότησης της έρευνας για ισραηλινές εταιρείες, μετά από εσωτερική αξιολόγηση της ΕΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στην εμπόλεμη περιοχή παραβιάζουν μια συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ που υποχρεώνει και τις δύο πλευρές να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το σχεδιαζόμενο μέτρο είναι απίθανο να έχει οποιαδήποτε επιρροή στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και στις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Βάντεφουλ στο περιθώριο της συνάντησης στην Κοπεγχάγη.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η Γερμανία περιορίζει αντ’ αυτού τις παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ. «Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα πολύ στοχευμένο μέτρο που είναι πολύ σημαντικό και πολύ απαραίτητο», είπε.

Δανία: Να αποφασίσει η πλειοψηφία

Η Δανία, που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του συμβουλίου υπουργών της ΕΕ, έχει ταχθεί υπέρ μιας λύσης που θα παρακάμπτει τον κανόνα της ομοφωνίας και προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η ΕΕ πρέπει να «περάσει από τα λόγια στα έργα», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, προτείνοντας για παράδειγμα να απαγορευθούν οι εισαγωγές από τους ισραηλινούς παράνομους οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Η απόφαση αυτή, που εμπίπτει στο πεδίο της εμπορικής πολιτικής, μπορεί να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία, εξήγησε.

Ο κανόνας της ομοφωνίας μπλοκάρει μεγάλο αριθμό αποφάσεων όχι μόνο σχετικά με το Ισραήλ αλλά και με την Ουκρανία λόγω της εναντίωσης της Ουγγαρίας.

«Έχουμε ένα καταστατικό πρόβλημα στην Ευρώπη: το πιο αργό σκάφος στο κομβόι αποφασίζει την ταχύτητα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε η πλειοψηφία να μπορεί να εκφραστεί», δήλωσε ο Δανός υπουργός.

Η κατάσταση στη Γάζα συνιστά «απόλυτη τραγωδία», δήλωσε από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η Λωρίδα της Γάζας, που μαστίζεται από λιμό, έχει φθάσει σε ένα «κρίσιμο σημείο», σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM).