Συνέντευξη στο India Today έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στην Ινδία όπου θα συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ διήρκεσαν τόσο πολύ επειδή έπρεπε να εξετάσουν κάθε σημείο των ειρηνευτικών προτάσεων

Η συνέντευξη δεν έχει μεταδοθεί ακόμη ολόκληρη, ωστόσο έχει κυκλοφορήσει ήδη απόσπασμά της.

Τα μηνύματα που στέλνει ο Πούτιν ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα θα υπάρξει νέα συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ, του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ουκρανική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι, όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Ρώσος πρόεδρος στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην πεντάωρη συνάντηση που είχε με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό και σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα.

«Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πω, αλλά αυτή η συνάντηση ήταν απαραίτητη», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ χρήσιμη».

Ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν τόσο πολύ επειδή έπρεπε να εξετάσουν κάθε σημείο των ειρηνευτικών προτάσεων. Ο Πούτιν τόνισε ότι σε ορισμένα σημεία Ρωσία και ΗΠΑ διαφωνούν.

Σύμφωνα με το ρωσικό RIA, ο Πούτιν είπε: «Έπρεπε να εξετάσουμε κάθε σημείο, γι’ αυτό και πήρε τόσο χρόνο… Ήταν λοιπόν μια απαραίτητη συζήτηση, μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση… Σε κάποιο σημείο είπαμε, ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτός ακριβώς ήταν ο τόνος της συζήτησης».

Τα μηνύματα που έστειλε ο Πούτιν

Το Sky News έχει συνοψίσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πούτιν μέσω της συνέντευξης στο India Τoday, αν και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να μεταδοθεί ολόκληρη σήμερα το απόγευμα.

Δεν έχει στα σχέδιά του να επιστρέψει στην G8, παρά το γεγονός ότι η ιδέα αυτή περιλαμβάνεται στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν «δύσκολη αποστολή», τόνισε

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι προτάσεις που υπέβαλε η αμερικανική πλευρά βασίζονταν κυρίως στις συμφωνίες που είχαν συνάψει ο Πούτιν και ο Τραμπ στην Αλάσκα, όπου συναντήθηκαν τον Αύγουστο

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ χώρισαν το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων σε τέσσερα μέρη

Οι Ευρωπαίοι, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος, πρέπει να εμπλακούν στις ειρηνευτικές προσπάθειες και να μην παρεμβαίνουν

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα πρότεινε στην Ουκρανία να αποσυρθεί από την περιοχή του Ντονμπάς, αλλά το Κίεβο αρνήθηκε

Ο Ρώσος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα καταλάβει το Ντονμπάς με στρατιωτικά ή με άλλα μέσα.

Το απόσπασμα της συνέντευξης στο India Today:

CNN: Ο Πούτιν απέπεμψε τους αγγελιοφόρους του Τραμπ, έχει στόχο μια γεωπολιτική νίκη

To CNN υποστηρίζει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέπεμψε τους αγγελιοφόρους του Ντόναλντ Τραμπ, όπως χαρακτηρίζει τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επειδή δεν θέλει να υπάρξει συμφωνία, αλλά να πετύχει μια γεωπολιτική νίκη.

Το αμερικάνικο μέσο, στην ανάλυσή του, ανάμεσα σε άλλα, γράφει ότι: «Ο Τραμπ έχει δίκιο να επιδιώκει το συντομότερο δυνατό τέλος αυτού του πολέμου.

Αλλά αυτό πηγάζει από μια καταστροφική παρερμηνεία του Πούτιν και των στόχων του. Ο Πούτιν είναι ένας ρεαλιστής, που προσαρμόζεται σε κάθε νέα ευκαιρία ή αναποδιά, αλλά διατηρεί ένα ευρύτερο, γενικό όνειρο. Και αυτό είναι να επαναφέρει την ισορροπία της παγκόσμιας ασφάλειας και να ανατρέψει την κυριαρχία των ΗΠΑ που διαρκεί δεκαετίες».

«Δεν ψάχνει να αγοράσει ξενοδοχείο»

Το CNN προσθέτει ακόμη ότι: «Ο Τραμπ θέλει πάνω απ’ όλα την ειρήνη και έχει δείξει τους τελευταίους μήνες ότι η άσκηση πίεσης στους συμμάχους του για να κάνουν παραχωρήσεις είναι μια αντανακλαστική κίνηση. Αυτό είναι λογικό αν είσαι μεγιστάνας του real estate που πιέζει τους υπεργολάβους του για να βελτιώσει τους όρους για έναν πιθανό αγοραστή. Αλλά ο Πούτιν δεν ψάχνει να αγοράσει ένα ξενοδοχείο. Ο Τραμπ προσπαθεί μάλλον να πείσει έναν ένοπλο καταπατητή να εγκαταλείψει ένα ακίνητο στο οποίο έβαλε φωτιά, απλά για να δείξει ότι είναι και πάλι μια δύναμη στη γειτονιά. Αυτό δεν είναι το είδος της συμφωνίας που έχει συνηθίσει ο Τραμπ».

Το αμερικάνικο μέσο εκτιμά ότι: «Η μάχη και η αργή νίκη είναι το κίνητρο για τον Πούτιν, και βλέπει και τα δύο να συνεχίζονται μπροστά του. Μπορεί να προσθέσει στη χαρά του την αισχρή εικόνα του πρώην κύριου υποστηρικτή του αντιπάλου του, των ΗΠΑ, που τώρα τον ικετεύει να κάνει μια συμφωνία, χρησιμοποιώντας τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ για να το πετύχει.

Η πρόοδος της Μόσχας στο μέτωπο μπορεί να είναι βασανιστικά και βάναυσα αργή, με τεράστιο κόστος».

Το CNN καταλήγει στην ανάλυσή του, υποστηρίζοντας ότι όσα συμβαίνουν σιγά – σιγά διαμορφώνουν «ένα από τα γεωπολιτικά όνειρα του Πούτιν, το οποίο πιθανότατα θέτει μια πραγματική, διαρκή ειρήνη πολύ μακριά από το να επιτευχθεί».