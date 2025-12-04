newspaper
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
Κόσμος 04 Δεκεμβρίου 2025 | 12:00

Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία - Τα μηνύματα από συνέντευξη που έδωσε στο India Today ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Συνέντευξη στο India Today έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στην Ινδία όπου θα συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ διήρκεσαν τόσο πολύ επειδή έπρεπε να εξετάσουν κάθε σημείο των ειρηνευτικών προτάσεων

Η συνέντευξη δεν έχει μεταδοθεί ακόμη ολόκληρη, ωστόσο έχει κυκλοφορήσει ήδη απόσπασμά της.

Τα μηνύματα που στέλνει ο Πούτιν ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα θα υπάρξει νέα συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ, του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ουκρανική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι, όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Ρώσος πρόεδρος στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην πεντάωρη συνάντηση που είχε με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό και σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα.

«Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πω, αλλά αυτή η συνάντηση ήταν απαραίτητη», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ χρήσιμη».

Ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν τόσο πολύ επειδή έπρεπε να εξετάσουν κάθε σημείο των ειρηνευτικών προτάσεων. Ο Πούτιν τόνισε ότι σε ορισμένα σημεία Ρωσία και ΗΠΑ διαφωνούν.

Σύμφωνα με το ρωσικό RIA, ο Πούτιν είπε: «Έπρεπε να εξετάσουμε κάθε σημείο, γι’ αυτό και πήρε τόσο χρόνο… Ήταν λοιπόν μια απαραίτητη συζήτηση, μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση… Σε κάποιο σημείο είπαμε, ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτός ακριβώς ήταν ο τόνος της συζήτησης».

Τα μηνύματα που έστειλε ο Πούτιν

Το Sky News έχει συνοψίσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πούτιν μέσω της συνέντευξης στο India Τoday, αν και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να μεταδοθεί ολόκληρη σήμερα το απόγευμα.

  • Δεν έχει στα σχέδιά του να επιστρέψει στην G8, παρά το γεγονός ότι η ιδέα αυτή περιλαμβάνεται στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου
  • Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν «δύσκολη αποστολή», τόνισε
  • Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι προτάσεις που υπέβαλε η αμερικανική πλευρά βασίζονταν κυρίως στις συμφωνίες που είχαν συνάψει ο Πούτιν και ο Τραμπ στην Αλάσκα, όπου συναντήθηκαν τον Αύγουστο
  • Ο Πούτιν είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ χώρισαν το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων σε τέσσερα μέρη
  • Οι Ευρωπαίοι, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος, πρέπει να εμπλακούν στις ειρηνευτικές προσπάθειες και να μην παρεμβαίνουν
  • Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα πρότεινε στην Ουκρανία να αποσυρθεί από την περιοχή του Ντονμπάς, αλλά το Κίεβο αρνήθηκε
  • Ο Ρώσος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα καταλάβει το Ντονμπάς με στρατιωτικά ή με άλλα μέσα.

Το απόσπασμα της συνέντευξης στο India Today:

CNN: Ο Πούτιν απέπεμψε τους αγγελιοφόρους του Τραμπ, έχει στόχο μια γεωπολιτική νίκη

To CNN υποστηρίζει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέπεμψε τους αγγελιοφόρους του Ντόναλντ Τραμπ, όπως χαρακτηρίζει τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επειδή δεν θέλει να υπάρξει συμφωνία, αλλά να πετύχει μια γεωπολιτική νίκη.

Το αμερικάνικο μέσο, στην ανάλυσή του, ανάμεσα σε άλλα, γράφει ότι: «Ο Τραμπ έχει δίκιο να επιδιώκει το συντομότερο δυνατό τέλος αυτού του πολέμου.

Αλλά αυτό πηγάζει από μια καταστροφική παρερμηνεία του Πούτιν και των στόχων του. Ο Πούτιν είναι ένας ρεαλιστής, που προσαρμόζεται σε κάθε νέα ευκαιρία ή αναποδιά, αλλά διατηρεί ένα ευρύτερο, γενικό όνειρο. Και αυτό είναι να επαναφέρει την ισορροπία της παγκόσμιας ασφάλειας και να ανατρέψει την κυριαρχία των ΗΠΑ που διαρκεί δεκαετίες».

«Δεν ψάχνει να αγοράσει ξενοδοχείο»

Το CNN προσθέτει ακόμη ότι: «Ο Τραμπ θέλει πάνω απ’ όλα την ειρήνη και έχει δείξει τους τελευταίους μήνες ότι η άσκηση πίεσης στους συμμάχους του για να κάνουν παραχωρήσεις είναι μια αντανακλαστική κίνηση. Αυτό είναι λογικό αν είσαι μεγιστάνας του real estate που πιέζει τους υπεργολάβους του για να βελτιώσει τους όρους για έναν πιθανό αγοραστή. Αλλά ο Πούτιν δεν ψάχνει να αγοράσει ένα ξενοδοχείο. Ο Τραμπ προσπαθεί μάλλον να πείσει έναν ένοπλο καταπατητή να εγκαταλείψει ένα ακίνητο στο οποίο έβαλε φωτιά, απλά για να δείξει ότι είναι και πάλι μια δύναμη στη γειτονιά. Αυτό δεν είναι το είδος της συμφωνίας που έχει συνηθίσει ο Τραμπ».

Το αμερικάνικο μέσο εκτιμά ότι: «Η μάχη και η αργή νίκη είναι το κίνητρο για τον Πούτιν, και βλέπει και τα δύο να συνεχίζονται μπροστά του. Μπορεί να προσθέσει στη χαρά του την αισχρή εικόνα του πρώην κύριου υποστηρικτή του αντιπάλου του, των ΗΠΑ, που τώρα τον ικετεύει να κάνει μια συμφωνία, χρησιμοποιώντας τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ για να το πετύχει.

Η πρόοδος της Μόσχας στο μέτωπο μπορεί να είναι βασανιστικά και βάναυσα αργή, με τεράστιο κόστος».

Το CNN καταλήγει στην ανάλυσή του, υποστηρίζοντας ότι όσα συμβαίνουν σιγά – σιγά διαμορφώνουν «ένα από τα γεωπολιτικά όνειρα του Πούτιν, το οποίο πιθανότατα θέτει μια πραγματική, διαρκή ειρήνη πολύ μακριά από το να επιτευχθεί».

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Opinion
Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

inWellness
inTown
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα – Νέες επιθέσεις των IDF
Επτά νεκροί 04.12.25

Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα - Νέες επιθέσεις των IDF

Το Ισραήλ σκότωσε επτά ανθρώπους σε νέα πλήγματα στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Τα λείψανα που παραδόθηκαν ανήκαν στον όμηρο Σουντίσακ Ρινταλάκ από την Ταϊλάνδη

Σύνταξη
Γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι θα κάνουν, δυστυχώς, Χριστούγεννα στα χαρακώματα
Γιατί αναρωτιούνται; 04.12.25

Γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι θα κάνουν, δυστυχώς, Χριστούγεννα στα χαρακώματα

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα εμφανίστηκαν 3 σχέδια για την επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία. Ακόμα, όμως και το πιο «φιλορωσικό» εξ αυτών δεν θα τερματίσει τον πόλεμο, λόγω... πιθανών ρωσικών αντιδράσεων που δεν καμφθούν μέχρι τα Χριστούγεννα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει τη συνομιλία με τον Τραμπ που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια»
Βενεζουέλα 04.12.25

Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει την «εγκάρδια» και με «σεβασμό» συνομιλία του με τον Τραμπ

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», επιβεβαίωσε ο Νικολάς Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από «σεβασμό» και «μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια».

Σύνταξη
Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 04.12.25 Upd: 01:35

Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ

Με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να έχει ενημερωθεί από τους Γουίτκοφ - Κούσνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά
Γάζα 03.12.25

Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά

Το Ισραήλ χτύπησε με αεροπορική επιδρομή μια σκηνή στην περιοχή Χαν Γιουνίς στη Γάζα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα, τα δύο εξ αυτών παιδιά. Δώδεκα άτομα έχουν τραυματιστεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
Στην Ανκόνα 03.12.25

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι

Ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 10μηνη φυλάκιση, για προηγούμενο περιστατικό βίας, αλλά είχε αποφυλακιστεί επειδή υποσχέθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη
Διπλωματία 04.12.25

Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη

Γιατί δεν μπαίνει στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου το θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας - Πόσο θα διαρκέσουν τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά και τα μηνύματα της Άγκυρας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η UEFA τιμώρησε ξανά την ΑΕΚ
Conference League 04.12.25

Η UEFA τιμώρησε ξανά την ΑΕΚ

Νέα «καμπάνα» στην ΑΕΚ από την UEFA, λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών της στο ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία - Με αναστολή η τιμωρία της, κανονικά με κόσμο στην Τουρκία η Ένωση

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη για τους βιοπαλαιστές αγρότες – «Ο αγώνας τους είναι δίκαιος»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Κουτσούμπας: Επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη για τους βιοπαλαιστές αγρότες – «Ο αγώνας τους είναι δίκαιος»

Ο αγώνας των αγροτών «στηρίζεται από τον ελληνικό λαό», τονίζει ο κ. Κουτσούμπας κατηγορώντας την κυβέρνηση, ότι αντί να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους, αντιμετωπίζει τις κινητοποιήσεις με καταστολή

Σύνταξη
Εδώ είναι Βαλκάνια: OΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, Υπόκλοπές και Πύλος
Opinion 04.12.25

Εδώ είναι Βαλκάνια: OΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, Υπόκλοπές και Πύλος

Ο τρόπος που διερευνώνται και καλύπτονται δημοσιογραφικά, σειρά υποθέσεων από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως την τραγωδία των Τεμπών κι από το σκάνδαλο των Υποκλοπών ως το ναυάγιο της Πύλου, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εφησυχασμό, πόσο μάλλον για αισιοδοξία

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Επίκειται επιστολή Ανδρουλάκη προς Φάμελλο και Χαρίτση – Στο επίκεντρο το άρθρο 86 τοu Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Επίκειται επιστολή Ανδρουλάκη προς Φάμελλο και Χαρίτση – Στο επίκεντρο το άρθρο 86 τοu Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών

Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να καλέσει σε διάλογο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Ο ρόλος του Παναγιώτη Δουδωνή και η εκδήλωση του «In Social» με ομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 04.12.25

Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών

Περισσότερα από δύο τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς κάθε μήνα προέρχονται από οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια κοκαΐνης, ηρωίνης κλπ. Τα Εργαστήρια Τοξικολογίας βρίσκουν σε αιματολογικούς ελέγχους σε σορούς υπαιτίων τροχαίων άνω του 10% χρήση ναρκωτικών! Ο αόρατος κίνδυνος στην συνέχεια της τραγωδίας στην Λούτσα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)

Με κόστος περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, διάσημους παρουσιαστές, θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δίνουν το «παρών», οι Αμερικανοί σκοπεύουν να... αφήσουν εποχή με την επικείμενη κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον.

Σύνταξη
Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του για το μέλλον. Για «σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί» μίλησε ο κ. Ζαχαριάδης - Επικριτικά σχόλια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
