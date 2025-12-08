Οι συνομιλίες με εκπροσώπους των ΗΠΑ σχετικά με ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία ήταν εποικοδομητικές αλλά όχι εύκολες, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή, πριν από τις προγραμματισμένες διαβουλεύσεις του με Ευρωπαίους ηγέτες τις επόμενες ημέρες.

Ο Ζελένσκι πραγματοποίησε τηλεφωνική συνδιάλεξη το Σάββατο με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να συναντηθεί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας τη Δευτέρα στο Λονδίνο. Περαιτέρω συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί στις Βρυξέλλες.

«Οι Αμερικανοί εκπρόσωποι γνωρίζουν τις βασικές θέσεις της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία. «Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική, αν και όχι εύκολη».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο τερματισμός του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος πλησιάζει τώρα στον τέταρτο χρόνο του και είναι ο πιο θανατηφόρος σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παραμένει η πιο δύσκολη πρόκληση της εξωτερικής πολιτικής του.

Ukraine deserves a dignified peace, and whether there will be peace depends entirely on Russia – on our collective pressure on Russia and on the sound negotiating positions of the United States, Europe, and all our other partners. Russia must be held accountable for what it is… pic.twitter.com/C9pyHxUQw5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2025

Αργή η πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Παρά τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τις περιοδικές επαφές υψηλού επιπέδου, η πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι αργή, με τις διαφωνίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και το καθεστώς των εδαφών που κατέχει η Ρωσία να παραμένουν άλυτες.

Η Μόσχα δηλώνει ότι είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις και κατηγορεί το Κίεβο και τη Δύση ότι εμποδίζουν την ειρήνη, ενώ η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της λένε ότι η Ρωσία καθυστερεί και χρησιμοποιεί τη διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη της.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν υποστηρίξει μια σταδιακή διπλωματική διαδικασία για την Ουκρανία, συνδεδεμένη με μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας και συνεχή στρατιωτική βοήθεια.

Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει επικεντρωθεί στην ταχεία επίτευξη συμφωνιών και στην κατανομή των βαρών, και οι διπλωμάτες προειδοποιούν ότι οι συνομιλίες παραμένουν εύθραυστες και ευάλωτες.