Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι αισθάνεται «λίγο απογοητευμένος» από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή κατά τον Τραμπ φέρεται να υποστήριξε πως δεν έχει διαβάσει το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν και έχουμε μιλήσει με τους ηγέτες της Ουκρανίας — συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, του προέδρου Ζελένσκι — και πρέπει να πω ότι είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμα την πρόταση, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες ώρες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε στο κόκκινο χαλί για τα Kennedy Center Honors.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι «Οι άνθρωποί του την λάτρεψαν (την πρόταση), οι Ρώσοι είναι ΟΚ με αυτό. Παρότι θα προτιμούσαν να πάρουν ολόκληρη τη χώρα αν το καλοσκεφτείς. Η Ρωσία είναι πιστεύω εντάξει με αυτήν, αλλά δεν είμαι σίγουρος πως ο Ζελένσκι είναι ΟΚ με αυτήν. Οι άνθρωποί του έχουν ξετρελαθεί. Αλλά αυτός δεν την έχει διαβάσει. Οπότε κάποια μέρα θα πρέπει να μου το εξηγήσεις Τζεφ», είπε στον ρεπόρτερ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, ολοκληρώθηκαν το Σάββατο χωρίς εμφανή πρόοδο, αν και ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη «πραγματικής ειρήνης».

<br />

Η Ρωσία επικροτεί το νέο «Δόγμα Τραμπ»

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο εξήρε τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, λέγοντας ότι «αντιστοιχεί σε πολλούς τρόπους στο όραμά μας».

Η νέα στρατηγική προειδοποίησε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «κίνδυνο εξάλειψης του πολιτισμού» και ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να αποκαταστήσει τη στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία.

Την Δευτέρα στο Λονδίνο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας Κίρ Σταρμερ, τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.