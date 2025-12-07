Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι με μεγάλη ικανοποίηση έγινε δεκτό από το Κρεμλίνο το νέο δόγμα ασφαλείας που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πλέον οι ΗΠΑ δεν αυτοπαρουσιάζονται ως παγκόσμια δύναμης υπέρ της ελευθερίας

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας δεν είναι ένα δεσμευτικό κείμενο, αλλά δείχνει τις ευρύτερες προθέσεις και την κουλτούρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πλέον οι ΗΠΑ δεν αυτοπαρουσιάζονται ως παγκόσμια δύναμης υπέρ της ελευθερίας.

Η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ

Υιοθετεί πολύ πιο συγκρατημένη θεώρηση του γεωπολιτικού ανταγωνισμού σε σύγκριση με προηγούμενες κυβερνήσεις ενώ έχει εξαφανιστεί κάθε αναφορά στην οπτική που διατυπωνόταν στο αντίστοιχο κείμενο του 2017 για την Κίνα και τη Ρωσία που «θέλουν να διαμορφώσουν έναν κόσμο αντίθετο προς τις αξίες και τα συμφέροντα των ΗΠΑ»

Χωρίς να περιγράφει τη Ρωσία ως αντίπαλο, το νέο κείμενο αναφέρει ότι η «ταχεία παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία» είναι «βασικό συμφέρον των ΗΠΑ». Στόχος μιας τέτοιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αναφέρει, θα ήταν τόσο η «επανεγκαθίδρυση της στρατηγικής σταθερότητας με τη Ρωσία» όσο και η διασφάλιση της «επιβίωσης της Ουκρανίας ως βιώσιμου κράτους».

Ικανοποίηση στη Μόσχα

Στη Μόσχα «διαβάζουν» με ικανοποίηση το νέο «δόγμα Τραμπ». Ο«ι προσαρμογές που βλέπουμε… είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με το όραμά μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, την Κυριακή (7/1). «Θεωρούμε αυτό ένα θετικό βήμα», είπε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναλύει το έγγραφο πριν καταλήξει σε ισχυρά συμπεράσματα.

«Βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ

Αυτή η διαφαινόμενη σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής έρχεται τη στιγμή που ο Τραμπ Τζούνιορ παίρνει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.

Σε δηλώσεις του σε συνέδριο για τη Μέση Ανατολή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, αλλά είναι βασικό πρόσωπο στο κίνημα Maga. Η παρέμβασή του αντικατοπτρίζει την αντιπάθεια ορισμένων μελών της ομάδας του Τραμπ προς την ουκρανική κυβέρνηση και έρχεται σε μια στιγμή που η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ ασκεί πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει έδαφος.

Είπε ακόμη ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρατείνει τον πόλεμο επειδή γνωρίζει ότι δεν θα κερδίσει ποτέ τις εκλογές αν τελειώσει και υποστήριξε ότι η Ουκρανία είναι πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία.

Επίσης, επέκρινε την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, από την οποία η Ρωσία μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.