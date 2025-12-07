Νετανιάχου: Δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο – Η προειδοποίηση των μεσολαβητών
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε και πάλι τη λύση των δύο κρατών σε συνάντηση που είχε με τον Φρίντριχ Μερτς - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, προειδοποίηση από Αίγυπτο και Κατάρ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο.
Τουλάχιστον 367 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία
Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε και πάλι τη λύση των δύο κρατών σε συνάντηση που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πρόσθεσε ότι η πολιτική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης παραμένει αντικείμενο της συζήτησης, με το καθεστώς να αναμένεται ότι θα διατηρηθεί στο άμεσο μέλλον.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Israeli war criminal Benjamin Netanyahu, speaking at a joint press conference with the German Chancellor Friedrich Merz:
⭕ «From the river to the sea, Israel will continue to defend its borders on its own.»
⭕ «We still have one hostage to return, and after that, we expect to… pic.twitter.com/h8sLIkZZQZ
— Quds News Network (@QudsNen) December 7, 2025
Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα
Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα.
Τουλάχιστον 367 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, λιγότερο από δύο μήνες πριν.
Όπως γράφει το Al Jazeera, αεροπορικές επιδρομές έγιναν στον καταυλισμό Μαγκάζι στην κεντρική Γάζα.
Χθες σκοτώθηκαν επτά Παλαιστίνιοι, ανάμεσά στους μια εβδομηντάχρονη γυναίκα και ο γιος της, οι οποίοι πυροβολήθηκαν από τετρακόπτερο.
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, μιλώντας στο Φόρουμ της Ντόχα, επεσήμανε ότι το κράτος του Κόλπου ξεκίνησε επικοινωνία με τη Χαμάς κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ.
«Αν δεν υπάρχει κανείς που να μιλάει με αυτούς τους μη κρατικούς παράγοντες, πώς θα επιλύσουμε το πρόβλημα ή θα καταλήξουμε σε μια λύση; Τώρα βλέπουμε ότι αυτή η επικοινωνία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός», είπε.
Πρόσθεσε ότι, δυστυχώς, ορισμένοι πολιτικοί προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν για «βραχυπρόθεσμα πολιτικά οφέλη, προκειμένου να τροφοδοτήσουν τα αφηγήματά τους».
Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «ενοχλημένος» και «απογοητευμένος» από την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα.
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ επισήμανε ακόμη ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν κάθε δικαίωμα να μείνουν και να ζήσουν στη Γάζα.
Υπενθυμίζεται ότι Κατάρ και Αίγυπτος ζήτησαν την άμεση ανάπτυξη της λεγόμενης δύναμης σταθεροποίησης της Γάζας αφού προειδοποίησαν ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε κρίσιμη στιγμή.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
At the Doha Forum, Qatar’s PM said Gaza talks remain at a “critical moment,” stressing the current arrangement is only a pause, not a full ceasefire.
He said key conditions including Israeli withdrawal, are still unmet, leaving the deal incomplete despite recent progress. pic.twitter.com/v3IzNvs6Yu
— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 6, 2025
