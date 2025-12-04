Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.
Το Ισραήλ έστειλε αντιπροσωπεία στο Κάιρο για συνομιλίες σχετικά με την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου που παραμένει ακόμη στη Γάζα. Στην ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρεται:
«Με εντολή του πρωθυπουργού Νετανιάχου, μια αντιπροσωπεία μετέβη σήμερα το πρωί στο Κάιρο και διεξήγαγε συνομιλίες με τους μεσολαβητές με στόχο να διασφαλίσει την άμεση επιστροφή του τελευταίου ομήρου, του αείμνηστου αρχιλοχία Ραν Γκβίλι».
«Στο τέλος της συνάντησης συμφωνήθηκε να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση άμεσα», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Η αντιπροσωπεία περιλάμβανε κυρίως εκπροσώπους του στρατού, της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας) και της Μοσάντ (της υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού). Με την παράδοση και του τελευταίου ομήρου, ανοίγει θεωρητικά ο δρόμος για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα.
Προτελευταίος ένας Ταϊλανδός αγρότης
Το πρωί της Πέμπτης, Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το προηγούμενο βράδυ επεστράφη η σορός του Σουντθισάκ Ρινταλάκ. Επρόκειτο για Ταϊλανδό αγρότη που είχε μεταναστεύσει για να εργαστεί στο Ισραήλ και έστελνε χρήματα στην οικογένειά του.
Σύμφωνα με εκπροσώπους του ισραηλινού στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών, έχει ήδη ενημερωθεί η οικογένεια του Ρινταλάκ ότι η σορός του επιστράφηκε στο Ισραήλ από τη Χαμάς. Επίσης ότι οι ιατροδικαστές είχαν ολοκληρώσει τις προσπάθειες ταυτοποίησης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης δήλωσε επίσης ότι είχε ειδοποιηθεί από τις ισραηλινές αρχές για την εξέλιξη.
