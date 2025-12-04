newspaper
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα – Νέες επιθέσεις των IDF
Κόσμος 04 Δεκεμβρίου 2025 | 09:30

Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα – Νέες επιθέσεις των IDF

Το Ισραήλ σκότωσε επτά ανθρώπους σε νέα πλήγματα στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Τα λείψανα που παραδόθηκαν ανήκαν στον όμηρο Σουντίσακ Ρινταλάκ από την Ταϊλάνδη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν πως αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Λωρίδα της Γάζας, Ταϊλανδού υπηκόου.

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε επτά Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης (…) αντιπρόσωποι του ισραηλινού στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την οικογένεια του Σουντίσακ Ρινταλάκ ότι η σορός του επεστράφη (σ.σ. στο Ισραήλ) για να ταφεί», ανέφεραν μέσω Telegram.

Κατά την ίδια πηγή, ο 42χρονος εργαζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες. Απήχθη στο κιμπούτς Μπεερί.

Στον παλαιστινιακό θύλακο δεν απομένει πλέον παρά το λείψανο του Ισραηλινού ομήρου Ραν Γκβιλί.

Η Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν να επαναπατριστούν στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί και αποβιώσαντες όμηροι που απέμεναν στα χέρια τους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ, υπό πίεση των ΗΠΑ, τη 10η Οκτωβρίου.

Επτά νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα μετά από επιθέσεις του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε επτά Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, στη Γάζα και ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Ράφα αποκλειστικά για την έξοδο ατόμων από την εμπόλεμη περιοχή.

Η Αίγυπτος αρνείται ότι υπάρχει συμφωνία με το Ισραήλ όσον αφορά αυτό το ζήτημα.

Μεταξύ των θυμάτων των ισραηλινών επιθέσεων ήταν δύο Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη συνοικία Ζεϊτούν της βόρειας Γάζας και πέντε που σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στον καταυλισμό αλ-Μαουάσι στα νότια, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Ανάμεσα στα θύματα στην αλ-Μαουάσι ήταν και τα δύο παιδιά.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

Πολιτική
Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

inWellness
inTown
Γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι θα κάνουν, δυστυχώς, Χριστούγεννα στα χαρακώματα
Γιατί αναρωτιούνται; 04.12.25

Γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι θα κάνουν, δυστυχώς, Χριστούγεννα στα χαρακώματα

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα εμφανίστηκαν 3 σχέδια για την επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία. Ακόμα, όμως και το πιο «φιλορωσικό» εξ αυτών δεν θα τερματίσει τον πόλεμο, λόγω... πιθανών ρωσικών αντιδράσεων που δεν καμφθούν μέχρι τα Χριστούγεννα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει τη συνομιλία με τον Τραμπ που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια»
Βενεζουέλα 04.12.25

Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει την «εγκάρδια» και με «σεβασμό» συνομιλία του με τον Τραμπ

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», επιβεβαίωσε ο Νικολάς Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από «σεβασμό» και «μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια».

Σύνταξη
Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 04.12.25 Upd: 01:35

Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ

Με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να έχει ενημερωθεί από τους Γουίτκοφ - Κούσνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά
Γάζα 03.12.25

Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά

Το Ισραήλ χτύπησε με αεροπορική επιδρομή μια σκηνή στην περιοχή Χαν Γιουνίς στη Γάζα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα, τα δύο εξ αυτών παιδιά. Δώδεκα άτομα έχουν τραυματιστεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
Στην Ανκόνα 03.12.25

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι

Ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 10μηνη φυλάκιση, για προηγούμενο περιστατικό βίας, αλλά είχε αποφυλακιστεί επειδή υποσχέθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σύνταξη
Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 03.12.25

Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz

  Θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τις κοινωνικές ανισότητες στη Μεγάλη Βρετανία, ακτιβιστές άδειασαν κόπρανα κάτω από το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του ξενοδοχείου Ritz

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)
Μπάσκετ 04.12.25

Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς των Μπακς και ανησύχησε τον μπασκετικό κόσμο, όμως σύμφωνα με τον προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς, δεν έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

Σύνταξη
Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ – Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός
Ελλάδα 04.12.25 Upd: 09:46

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ - Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όταν ο οδηγός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»
Πόνος 04.12.25

«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»

Η μητέρα και ο πατριός του Μάθιου Πέρι, Σούζαν και Κιθ Μόρισον, καθώς και ο πατέρας και η μητριά του, Τζον και Ντέμπι Πέρι, εξέδωσαν επιστολές πριν από την έκδοση της ποινής του Dr. Ρ. για την εγκληματική του δράση και τη χορήγηση κεταμίνης στον ηθοποιό.

Σύνταξη
Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 04.12.25

Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 21:15 τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης

Σύνταξη
Πάτρα: Άγρια επίθεση σε ντελιβερά από ομάδα αγνώστων – Τον έριξαν από τη μηχανή και τον γρονθοκόπησαν
Δύο συλλήψεις 04.12.25

Άγρια επίθεση σε ντελιβερά από ομάδα αγνώστων - Τον έριξαν από τη μηχανή και τον γρονθοκόπησαν

Προσπάθησαν να αφαιρέσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα από τον 52χρονο διανομέα - Η Αστυνομία στην Πάτρα συνέλαβε δύο νεαρούς ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι δράστες

Σύνταξη
Μπακς – Πίστονς 113-109: Σπουδαία νίκη για το Μιλγουόκι, μεγάλη αγωνία για τον Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 04.12.25

Μπακς – Πίστονς 113-109: Σπουδαία νίκη για το Μιλγουόκι, μεγάλη αγωνία για τον Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο έπεσε στο παρκέ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια προκαλώντας συναγερμό στους Μιλγουόκι Μπακς, στη νίκη τους με 113-109 επί των Ντιτρόιτ Πίστονς

Σύνταξη
REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες
Low Bap 04.12.25

REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες

Ο Κώστας Καραπαπάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου συναντούν τον ιδρυτή των Active Member Μιχάλη Μυτακίδη για μια φιλική κουβέντα με αφορμή το φιλμ REC 'N' PLAY - μια αυτοβιογραφική ραψωδία που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
