Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα – Νέες επιθέσεις των IDF

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν πως αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Λωρίδα της Γάζας, Ταϊλανδού υπηκόου.

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε επτά Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης (…) αντιπρόσωποι του ισραηλινού στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την οικογένεια του Σουντίσακ Ρινταλάκ ότι η σορός του επεστράφη (σ.σ. στο Ισραήλ) για να ταφεί», ανέφεραν μέσω Telegram.

Κατά την ίδια πηγή, ο 42χρονος εργαζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες. Απήχθη στο κιμπούτς Μπεερί.

Στον παλαιστινιακό θύλακο δεν απομένει πλέον παρά το λείψανο του Ισραηλινού ομήρου Ραν Γκβιλί.

Η Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν να επαναπατριστούν στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί και αποβιώσαντες όμηροι που απέμεναν στα χέρια τους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ, υπό πίεση των ΗΠΑ, τη 10η Οκτωβρίου.

Thai national Sudthisak Rinthalak, who was killed during the Hamas-led massacres in southern Israel on October 7, 2023, was identified as the deceased hostage returned to Israel, the PMO confirmed. https://t.co/RvAMVWl83d — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 4, 2025

Επτά νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα μετά από επιθέσεις του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε επτά Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, στη Γάζα και ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Ράφα αποκλειστικά για την έξοδο ατόμων από την εμπόλεμη περιοχή.

Η Αίγυπτος αρνείται ότι υπάρχει συμφωνία με το Ισραήλ όσον αφορά αυτό το ζήτημα.

Μεταξύ των θυμάτων των ισραηλινών επιθέσεων ήταν δύο Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη συνοικία Ζεϊτούν της βόρειας Γάζας και πέντε που σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στον καταυλισμό αλ-Μαουάσι στα νότια, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Ανάμεσα στα θύματα στην αλ-Μαουάσι ήταν και τα δύο παιδιά.

Δείτε σχετική ανάρτηση: