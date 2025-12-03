Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή για την Αίγυπτο «τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα. Ωστόσο, το Κάιρο διαψεύδει τη συμφωνία.

Η COGAT, η υπηρεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που επιβλέπει τις πολιτικές δραστηριότητες στα κατεχόμενα, δήλωσε: «Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και μια οδηγία από πολιτική αρχή, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες αποκλειστικά για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ώστε να φύγουν για την Αίγυπτο».

Σύμφωνα με την COGAT, το άνοιγμα του περάσματος θα συντονιστεί με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, προς το παρόν η ΕΕ δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα για σχόλιο, ενώ η Αίγυπτος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμφωνία με το Ισραήλ για το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά ΜΜΕ της Αιγύπτου, αναφέρεται ότι η Αίγυπτος απαιτεί η διέλευση από τη Ράφα να είναι αμφίδρομη.

«Εάν επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος, θα είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις για την είσοδο και την έξοδο από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρεται στη δήλωση.

Τρόφιμα και φάρμακα

Πέρα από όσα αναφέρονται στο σχέδιο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα έχει ζητηθεί εδώ και καιρό από τον ΟΗΕ και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η πρόσβαση μέσω της Αιγύπτου είναι ζωτικής σημασίας για τους εργαζόμενους στις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά και για τα φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια. Στη βοήθεια περιλαμβάνονται τρόφιμα, φάρμακα και κυρίως καύσιμα, τα οποία είναι απαραίτητα για την καθημερινή ζωή στην περιοχή που στερείται ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πέρασμα στη Ράφα είχε ανοίξει ξανά για λίγο τον Ιανουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια μιας δίμηνης εκεχειρίας. Αρχικά, αυτό έγινε για να επιτραπεί σε ορισμένους κατοίκους που είχαν εξουσιοδότηση να εγκαταλείψουν την περιοχή, κυρίως για ιατρικούς λόγους, και αργότερα για να επιτραπεί η είσοδος σε φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε τον έλεγχο του περάσματος στη Ράφα από την παλαιστινιακή πλευρά των συνόρων τον Μάιο του 2024. Υποστήριξε ότι το πέρασμα χρησιμοποιούνταν «για τρομοκρατικούς σκοπούς», συμπεριλαμβανομένου, σύμφωνα με αυτούς, για λαθρεμπόριο όπλων. Το συνοριακό πέρασμα βρίσκεται στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, στην άκρη της ερήμου Σινά.