Ιατροδικαστές στο Ισραήλ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν χθες, Τρίτη, από τη Χαμάς δεν ανήκουν στους δύο τελευταίους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι δύο αποβιώσαντες όμηροι που παραμένουν στη Γάζα είναι ο Ισραηλινός αστυνομικός Ραν Γκβίλι και ο Ταϊλανδός υπήκοος Σουντθισάκ Ρινθαλάκ

Βάσει των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου, η Χαμάς παρέδωσε λείψανα που περιγράφηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό ως αυτά ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους που έχουν αποβιώσει και εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Ισραηλινές δυνάμεις είπαν ότι έστειλαν για ιατροδικαστική εξέταση τα λείψανα, τα οποία περιέγραψαν ως «ευρήματα».

«Τα ευρήματα που ήρθαν χθες για εξέταση από τη Λωρίδα της Γάζας δεν συνδεόνται με κανέναν από τους αποβιώσαντες ομήρους», αναφέρει σε σημερινή δήλωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ταυτοποίηση έγινε στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής, πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την ανακοίνωση του Ισραήλ:

The remains handed over by Hamas to Israel are not of a #Gaza hostage, the office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says. #Israel https://t.co/2U3bpafQWd pic.twitter.com/prpFk0JD3A — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 3, 2025

Σε ποιους ανήκουν οι σοροί που παραμένουν στη Γάζα

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο αποβιώσαντες όμηροι που παραμένουν στη Γάζα είναι ο Ισραηλινός αστυνομικός Ραν Γκβίλι και ο Ταϊλανδός υπήκοος Σουντθισάκ Ρινθαλάκ.

Αμφότεροι είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.