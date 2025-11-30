Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τέσσερις μαχητές στη Ράφα, στη νότια Γάζα, υποστηρίζοντας ότι βγήκαν από τούνελ.

Σύμφωνα με τις IDF, oι δυνάμεις της Μεραρχίας της Γάζας (143) συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή της ανατολικής Ράφα.

צה״ל חיסל ארבעה מחבלים במרחב תשתית הטרור התת-קרקעית ברפיח כוחות אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול במרחב מזרח רפיח.

במהלך הלילה, זוהו ארבעה מחבלים אשר יצאו מתוואי תת-קרקעי במרחב. הכוחות בהכוונת חיל האוויר חיסלו אותם. כוחות צה»ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 30, 2025

Το Al Jazeera, σε ρεπορτάζ του, αναφέρει ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις ανατολικά της Ράφα, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδαφίζουν σπίτια ανατολικά της Χαν Γιουνίς.

Κατάρ: Δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Ο Ματζίντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας.

Μιλώντας στο καταριανό ειδησεογραφικό πρακτορείο al-Araby al-Jadeed, τόνισε ότι ενώ γίνονται προσπάθειες για την ανάκτηση των σορών των δύο εναπομείναντων ομήρων, «δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να εμποδίσει την εφαρμογή της συμφωνίας».

Ο αλ-Ανσάρι πρόσθεσε ότι η απουσία ειρηνευτικής διαδικασίας για τους Παλαιστινίους σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή.

Το AJ μεταδίδει ότι μαχητές της Χαμάς, συνοδευόμενοι από αξιωματούχους του Ερυθρού Σταυρού, αναζητούν τα λείψανα ενός Ισραηλινού ομήρου στην Μπεϊτ Λαχίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.