Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε μια σκηνή στην συνοικία Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και τραυματίζοντας περισσότερα από δώδεκα άτομα.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε ότι «οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη σφαγή του Αλ-Μαουάσι στο Χαν Γιούνις δεν βρισκόταν σε ζώνη μάχης, αλλά σε ένα στρατόπεδο προσφύγων που βρίσκεται σε μια περιοχή που το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι είναι «ασφαλής»».

Τόνισε ότι η επίθεση αποκαλύπτει την πραγματικότητα ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι απάντηση σε κάποιο μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια συστηματική εκστρατεία άμεσων επιθέσεων εναντίον αμάχων.

Ο Μπασάλ χαρακτήρισε τη σφαγή όχι ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως «ένα ακόμη κεφάλαιο στην συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή που προκαλεί η γενοκτονία του ισραηλινού λαού εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Τι υποστηρίζει το Ισράηλ για το χτύπημα στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι «χτύπησε έναν τρομοκράτη της Χαμάς», ως απάντηση στις συγκρούσεις με παλαιστίνιους μαχητές στη Ράφα νωρίτερα σήμερα. Τουλάχιστον 200 Παλαιστίνιοι μαχητές βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε τούνελ στη Ράφα εδώ και περίπου 1 μήνα. Η Χαμάς και το Ισραήλ είχαν έρθει σε συμφωνία για τον απεγκλωβισμό τους.

Εν τέλει όμως το Ισραήλ δεν ήθελε να τους αφήσει να πάνε στις περιοχές που ελέγχονται από τη Γάζα. Αντιθέτως έριξε υγρό τσιμέντο στο τούνελ που κρύβονταν. Οι μαχητές της Χαμάς λιμοκτονούσαν και προσπαθούσαν να βρούνε τρόπο να διαφύγουν, με αποτέλεσμα όσοι έβγαιναν από τα τούνελ, ως επί το πλείστον να εκτελούνται και κάποιοι από αυτούς να συλλαμβάνονται.

Σήμερα, το Ισραήλ υποστηρίζει πως τέσσερις Παλαιστίνιοι προσπάθησαν να βγουν από το τούνελ και πως άνοιξαν πυρ εναντίον των ισραηλινών στρατιωτών που τους περίμεναν. Αναφέρθηκε πως χτυπήθηκε ένα τεθωρακισμένο μεταφοράς προσωπικού με ρουκέτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 ισραηλινοί στρατιώτες. Άλλες πηγές έκαναν λόγο για τοποθέτηση νάρκης, όμως οι πληροφορίες συγκλίνουν στη χρήση RPG.