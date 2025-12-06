newspaper
Γάζα: Η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης πρέπει να αναπτυχθεί στην κίτρινη γραμμή, λέει η Αίγυπτος
Κόσμος 06 Δεκεμβρίου 2025 | 15:10

Γάζα: Η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης πρέπει να αναπτυχθεί στην κίτρινη γραμμή, λέει η Αίγυπτος

Η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα θα πρέπει να επιτηρεί την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ αναφέρει η Αίγυπτος

Ο ρόλος της περιβόητης διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που προβλέπεται στο σχέδιο του Τραμπ και στο ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Γάζα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει όπως και το ποιες δυνάμεις θα συμμετάσχουν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελατί δήλωσε σήμερα ότι η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά μήκος της “κίτρινης γραμμής” της ουδέτερης ζώνης στη Γάζα, προκειμένου να επιβεβαιώσει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διεθνής δύναμη θα πρέπει να “χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα” για την αποστρατικοποίηση της Γάζας, την προστασία των αμάχων, τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, την ασφάλεια των συνόρων της Γάζας, αλλά και την υποστήριξη της νέας και εκπαιδευόμενης παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, σύμφωνα με το προσχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχει προταθεί από την Ουάσιγκτον.

Ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για το πώς και εάν θα προχωρήσει η συμφωνία κατάπαυσης πυρός είναι το εάν η διεθνής αυτή δύναμη θα αναλάβει να αφοπλίσει τη Χαμάς και τις παλαιστινιακές οργανώσεις, κάτι που επιθυμούν οι ΗΠΑ αλλά σκοντάφτει στην άρνηση των αραβικών καθεστώτων που ρισκάρουν να έρθουν αντιμέτωπα τόσο με τους Παλαιστίνιους όσο και με τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό τους.

Σε κρίσιμο σημείο οι συνομιλίες

Από το Φόρουμ της Ντόχα ο πρωθυπουργός του Κατάρ,  σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια διαρκής κατάπαυση του πυρός, κάτι που απαιτεί συνεχή εμπλοκή και πίεση από τους διαμεσολαβητές.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Αυτό που κάναμε είναι μια παύση, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ακόμα κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

«Μια κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εκτός εάν υπάρξει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Μέχρι να υπάρχει σταθερότητα πίσω στη Γάζα και οι άνθρωποι μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι οι μεσολαβητές εργάζονται αυτή τη στιγμή για να «επιβάλουν την πορεία προς τα εμπρός» προς τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ σπάει τα ταμπού
Σπάει ταμπού 06.12.25

Νέα εθνική στρατηγική Τραμπ - Γιατί εκπλήσσει;

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας δεν είναι ένα δεσμευτικό κείμενο, αλλά δείχνει τις ευρύτερες προθέσεις και την κουλτούρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κίνας, της Ρωσίας και όλου του κόσμου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια – Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»
Dress code στον αέρα 06.12.25

Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ - Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»

«Φωτιές» άναψε η σύσταση του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, για «καλύτερο ντύσιμο» στα αεροδρόμια - Οι ταξιδιώτες απαντούν με πιτζάμες, viral βίντεο και χιούμορ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα
Κόσμος 06.12.25

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου, σε ξενώνα στη Νότια Αφρική σε επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Θύματα ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ: Η προστατευτική κατασκευή δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια οκτώ μήνες μετά το πλήγμα
ΔΟΑΕ 06.12.25

Η προστατευτική κατασκευή του Τσερνόμπιλ δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια, οκτώ μήνες μετά το πλήγμα από drone

Η επίθεση με drone, για την οποία η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία, άνοιξε μια τρύπα στην εξαιρετικά περίπλοκα κατασκευασμένη θωράκιση του Τσερνόμπιλ ύψους €1,5 δισ.

Σύνταξη
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο
Παιδεία 06.12.25

Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο

Το αμερικανικό μοντέλο έχει οδηγήσει στον καπιταλισμό της προσόδου και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτιστική τους αποστολή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Δολοφονείται μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος
Νότια Αφρική 06.12.25

Δολοφονήθηκε μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος

Δολοφονήθηκε ενώ έφθανε στο σπίτι του μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος στη Νότια Αφρική, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν αξιωματικό της αστυνομίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
Ρωσία 06.12.25

«Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για την Ουκρανία»

«Οποιαδήποτε ενέργεια (από την ΕΕ) με τη χρήση κρατικών πόρων της Ρωσίας» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, «θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες», επισημαίνει ρώσος διπλωμάτης.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 06.12.25

LIVE: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου για τη 13η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική

«Ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες ότι το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα – Η επόμενη μέρα
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα - Η επόμενη μέρα

Οι βροχές που έφερε η κακοκαιρία Byron προκάλεσαν για ακόμα μία φορά πλημμυρικά φαινόμενα στη Μάνδρα - Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι που προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που έχουν καλύψει τα πάντα

Γεωργία Κακή
Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση

«Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχουμε την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος - Επισήμανε ότι το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην πρωθυπουργού είναι «πολύ σημαντικό»

Σύνταξη
Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός
Water Polo League γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:30 την αναμέτρηση Ρέθυμνο – Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»
Στη μνήμη του 06.12.25

Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αναφέρονται στην επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα - Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις από την Πατησίων

Σύνταξη
Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»
«Σταυροφορία» 06.12.25

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε δικηγόρος της Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τυράκι… κατευνασμού στους αγρότες και καρφί σε Τσίπρα από τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τυράκι… κατευνασμού στους αγρότες και καρφί σε Τσίπρα από τον Μητσοτάκη

«Οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Εξαπέλυσε ταυτόχρονα έμμεσα πυρά στον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Μαρινάκης: Ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες η κυβέρνηση, αλλά με όρους και προϋποθέσεις
Εξαπλώνονται τα μπλόκα 06.12.25

Διάλογο μόνο με τους δικούς της όρους προσφέρει η κυβέρνηση στους αγρότες

Την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρεί να εμφανίσει ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο αλλά με τους όρους της.

Σύνταξη
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ
Premier League 06.12.25

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Άρσεναλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
Α1 μπάσκετ γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Σύνταξη
Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέγαρα, Ανατολική Μάνη, Ευρώτας και δύο κοινότητες στον Δήμο Μάνδρας
Για τρεις μήνες 06.12.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν τρεις δήμοι λόγω της κακοκαιρίας Byron

Η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών - πλημμύρες, κατολισθήσεις - που προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

