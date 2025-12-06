Ο ρόλος της περιβόητης διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που προβλέπεται στο σχέδιο του Τραμπ και στο ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Γάζα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει όπως και το ποιες δυνάμεις θα συμμετάσχουν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελατί δήλωσε σήμερα ότι η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά μήκος της “κίτρινης γραμμής” της ουδέτερης ζώνης στη Γάζα, προκειμένου να επιβεβαιώσει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διεθνής δύναμη θα πρέπει να “χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα” για την αποστρατικοποίηση της Γάζας, την προστασία των αμάχων, τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, την ασφάλεια των συνόρων της Γάζας, αλλά και την υποστήριξη της νέας και εκπαιδευόμενης παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, σύμφωνα με το προσχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχει προταθεί από την Ουάσιγκτον.

Ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για το πώς και εάν θα προχωρήσει η συμφωνία κατάπαυσης πυρός είναι το εάν η διεθνής αυτή δύναμη θα αναλάβει να αφοπλίσει τη Χαμάς και τις παλαιστινιακές οργανώσεις, κάτι που επιθυμούν οι ΗΠΑ αλλά σκοντάφτει στην άρνηση των αραβικών καθεστώτων που ρισκάρουν να έρθουν αντιμέτωπα τόσο με τους Παλαιστίνιους όσο και με τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό τους.

Σε κρίσιμο σημείο οι συνομιλίες

Από το Φόρουμ της Ντόχα ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια διαρκής κατάπαυση του πυρός, κάτι που απαιτεί συνεχή εμπλοκή και πίεση από τους διαμεσολαβητές.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Αυτό που κάναμε είναι μια παύση, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ακόμα κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

«Μια κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εκτός εάν υπάρξει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Μέχρι να υπάρχει σταθερότητα πίσω στη Γάζα και οι άνθρωποι μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι οι μεσολαβητές εργάζονται αυτή τη στιγμή για να «επιβάλουν την πορεία προς τα εμπρός» προς τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.