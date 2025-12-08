newspaper
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο – «Σπόντες» Ευρωπαίων
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 17:05

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο – «Σπόντες» Ευρωπαίων

Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία έχουν «κολλήσει» σε δύο βασικά ζητήματα, όπως φαίνεται από όσα γράφουν διεθνή ΜΜΕ και από τις δηλώσεις αξιωματούχων, όπως ο απερχόμενος απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ.

Τα δύο βασικά «αγκάθια» είναι η παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς από την Ουκρανία στη Ρωσία και οι εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο.

«Στο θέμα των εδαφών, οι Αμερικανοί είναι σαφείς: η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και οι Αμερικανοί συνεχίζουν να σκέφτονται πώς να το επιτύχουν», δήλωσε στο Politico, υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του θέματος, υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Οι Αμερικανοί επιμένουν ότι η Ουκρανία πρέπει να αποχωρήσει από το Ντονμπάς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Ουκρανία επιμένει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την παύση των εχθροπραξιών στα σημερινά σύνορα.

Επί του παρόντος, περίπου το 30% της περιοχής του Ντονμπάς παραμένει υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.

Πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους στις 7/12/2025. Πηγή: ISW

Κλιμακώνεται η πίεση των ΗΠΑ στον Ζελένσκι

«Γενικά, η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι να παραμείνουμε στη θέση μας. Ωστόσο, οι Ρώσοι ασκούν πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν την Ουκρανία να εγκρίνει γρήγορα στη συμφωνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δείχνει για άλλη μια φορά την απογοήτευσή του προς το Κίεβο.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχείρησε να παρουσιάσει ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της ουκρανικής αντιπροσωπείας και του Ζελένσκι, φτάνοντας να πει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει καν διαβάσει την αμερικάνικη πρόταση.

Ο Ζελένσκι, μέχρι στιγμής, δεν έχει σχολιάσει τα όσα είπε ο Τραμπ, αν και είναι προφανώς πιεσμένος από την αμερικάνικη στάση.

Το Politico σημειώνει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα καταλάβει το Ντονμπάς έτσι κι αλλιώς.

Ωστόσο, η Ουκρανία πιστεύει ότι η παραχώρηση του υπόλοιπου 30% της περιοχής του Ντονέτσκ, που περιλαμβάνει τις πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, με συνολικό πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, θα επέτρεπε στον Πούτιν να εισβάλει στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Χάρκοβο, δήλωσε ο Ζελένσκι νωρίτερα φέτος.

Τον Αύγουστο, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι με αυτόν τον ρυθμό η Ρωσία θα χρειαζόταν τέσσερα χρόνια για να καταλάβει πλήρως το Ντονμπάς.

«Επομένως, είναι σημαντικό το πώς θα συμπεριφερθεί η Αμερική, ως μεσολαβητής ή θα κλίνει προς τους Ρώσους;», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία περιμένει επίσης να ξεκαθαριστεί ποιες εγγυήσεις ασφάλειας είναι έτοιμες να παράσχουν οι ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σπόντες» των Ευρωπαίων, αλλά μέχρι εκεί

Σε εξέλιξη βρίσκεται το απόγευμα της Δευτέρας η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς, αντίστοιχα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες άφησαν ορισμένες αιχμές για τη στάση των ΗΠΑ, αλλά όχι κάτι παραπάνω, στις δηλώσεις τους πριν ξεκινήσουν την κεκλεισμένων των θυρών συνάντησή τους.

Ο Στάρμερ μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια διευθέτηση που θα οδηγήσει σε μια δίκαια και βιώσιμη ειρήνη.

Ο Ζελένσκι απάντησε, ευχαριστώντας τον Στάρμερ για την οργάνωση της συνάντησης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι είναι μια σημαντική στιγμή για να συζητηθούν όλα τα «ευαίσθητα» ζητήματα.

Ο Ζελένσκι, στη συνέχεια, μίλησε για τη σημασία της ενότητας μεταξύ της Ευρώπης, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι υπάρχουν πράγματα «που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, (σ.σ. και πράγματα που) δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη».

Ο Μακρόν είπε ότι «όλοι υποστηρίζουμε την Ουκρανία και την ειρήνη», καθώς «έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας», αναφερόμενος στις επιλογές της Ευρώπης και την οικονομία της Ρωσίας που υποφέρει όλο και περισσότερο.

Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε για την ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος να έρθουν πιο κοντά η Ευρώπη και οι ΗΠΑ για να συμφωνήσουν για το μέλλον.

Ο Μερτς δήλωσε ότι «αυτές μπορεί να είναι αποφασιστικές» ημέρες «για όλους μας» όσον αφορά την Ουκρανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε στις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και τόνισε ότι «στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε σθεναρά την Ουκρανία», καθώς «το πεπρωμένο αυτής της χώρας είναι το πεπρωμένο της Ευρώπης».

Ο Μερτς σημείωσε ότι είναι «σκεπτικός» σχετικά με «ορισμένες λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα από την πλευρά των ΗΠΑ» και ότι αυτό είναι το θέμα που θέλει να συζητήσει με τους άλλους ηγέτες.

