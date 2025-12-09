Ο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία και την Ευρώπη με συνέντευξη που παραχώρησε στο Politco και δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέφερε το θέμα των εκλογών στην Ουκρανία μετά από μήνες, λέγοντας ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα να προχωρήσει σε εκλογές.

«Χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μην διεξαχθούν εκλογές, αλλά νομίζω ότι ο ουκρανικός λαός θα έπρεπε να έχει αυτή την επιλογή, και ίσως ο Ζελένσκι να κέρδιζε. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε, αλλά έχουν πολύ καιρό να διεξαχθούν εκλογές. Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι η Ρωσία βρίσκεται σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ακόμα ο Τραμπ που πιέζει το Κίεβο να αποδεχτεί μια συμφωνία, που σύμφωνα με το αμερικανικό προσχέδιο που έχει διαρρεύσει, ζητά στην ουσία από το Κίεβο να συνθηκολογήσει.

«Είναι η Ρωσία. Είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», πρόσθεσε ο Τραμπ και επανέλαβε επίσης την κριτική του προς τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι «πρέπει να διαβάσει την πρόταση». «Ίσως την έχει διαβάσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα ήταν ωραίο αν την είχε διαβάσει».

«Οι δικοί του λάτρεψαν την πρόταση. Τους άρεσε πολύ. Οι υφιστάμενοί του, οι κορυφαίοι συνεργάτες του, τους άρεσε αλλά είπαν ότι δεν την έχει διαβάσει ακόμα. Νομίζω ότι πρέπει να βρει χρόνο να την διαβάσει», είπε ο Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι μιλούν πολύ αλλά δεν κάνουν τίποτα για την Ουκρανία

Στη συνέχεια έστρεψε τα βέλη του στους ευρωπαίους ηγέτες που όπως είπε «μιλούν πολύ αλλά δεν κάνουν τίποτα για την Ουκρανία».

Εάν η Ευρώπη θέλει να συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία μέχρι να κερδίσει τον πόλεμο, πρέπει να την υποστηρίξει είπε.

«Είμαι φιλικός με όλους τους. Εννοώ, τους συμπαθώ όλους, δεν έχω πραγματικούς εχθρούς. Υπήρξαν μερικοί που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια, [αλλά] στην πραγματικότητα μου αρέσει η ομάδα αυτή.

Μου αρέσουν πολύ, αλλά και εγώ και αυτοί γνωριζόμαστε πολύ καλά. Τους γνωρίζω πολύ καλά. Μερικοί είναι φίλοι. Μερικοί είναι εντάξει. Γνωρίζω τους καλούς ηγέτες. Ξέρω τους κακούς ηγέτες. Ξέρω τους έξυπνους. Ξέρω τους ηλίθιους. Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι.

Αλλά δεν κάνουν καλή δουλειά, η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις. Δεν κάνουν καλή δουλειά. Μιλάνε πάρα πολύ. Και δεν παράγουν. Μιλάμε για την Ουκρανία: μιλάνε, αλλά δεν παράγουν, και ο πόλεμος συνεχίζεται».

Οι επικρίσεις του Τραμπ στην Ευρώπη έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες μετά τη δημοσίευση της στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ που αλλάζει την πεπατημένη της εξωτερικής αμερικανικής πολιτικής.

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές τόσο το νέο δόγμα των ΗΠΑ όσο και η ακροδεξιά κριτική του Τραμπ στην Ευρώπη συνιστά πολιτική παρέμβαση στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών υπέρ ακροδεξιών κομμάτων.

Στη συνέντευξή του τώρα στο Politico ο Τραμπ συνέχισε στην ίδια γραμμή λέγοντας ότι η Ευρώπη είναι σε «παρακμή» με ηγέτες «αδύναμους» και έβαλε στο στόχαστρό του τους μετανάστες, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση είναι «χαλαρή», ακόμα κι αν η Ε.Ε. έχει λάβει μέτρα ανάλογα με αυτά που λαμβάνονται στις ΗΠΑ για τα κλειστά σύνορα νωρίτερα από την Ουάσιγκτον.

Δείτε τη συνέντευξη