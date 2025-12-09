Μετά από τρεις ημέρες μαραθώνιων συνομιλιών στο Μαϊάμι μεταξύ των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τους συμβούλους του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την πιθανή συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ επιδίωξαν να πάρουν μία οριστική απάντηση.

Σύμφωνα με το Axios οι Αμερικανοί τηλεφώνησαν στον Ζελένσκι και του ζήτησαν ένα ξεκάθαρο «ναι» στη συμφωνία σε μια επικοινωνία που κράτησε για δύο ώρες.

«Έμοιαζε σαν οι ΗΠΑ να προσπαθούσαν να μας πουλήσουν με διάφορους τρόπους την ρωσική επιθυμία να πάρουν ολόκληρο το Ντονμπάς και οι Αμερικανοί ήθελαν ο Ζελένσκι να τα αποδεχθεί όλα αυτά στην τηλεφωνική συνομιλία», είπε ουκρανός αξιωματούχος στο Axios.

Ο ουκρανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση επικαλούμενος και τεχνικούς λόγους για να δεχτεί στη συνέχεια το δηκτικό σχόλιο του Τραμπ ότι έχει απογοητευτεί από τη στάση του Ζελένσκι που «είπε ότι δεν έχει διαβάσει ακόμα το σχέδιο».

Τα βασικά εμπόδια για συμφωνία παραμένουν τα ίδια όπως και τις προηγούμενες φορές που έγιναν προσπάθειες διαπραγματεύσεων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε μετά τη συνάντησή του με ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα ότι ούτε ο ίδιος ούτε κανένας άλλος δεν είναι σε θέση να πάρει απόφαση παραχώρησης εδαφών και ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε δημοψήφισμα.

Καθυστερήσεις

Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία και φαίνεται να συμβούλευσαν τον Ζελένσκι να αποφύγει τις άμεσες και ριψοκίνδυνες απαντήσεις.

Αντ’ αυτού ο ουκρανός πρόεδρος είπε σήμερα ότι θα αποστείλει στις ΗΠΑ ένα τροποποιημένο σχέδιο εκεχειρίας προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Ο έλεγχος της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς και του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, αναδείχθηκαν από τον Ζελένσκι ως δύο από τα «πιο ευαίσθητα» ζητήματα των διαπραγματεύσεων.

Η αρχική διαρροή του αμερικανικού σχεδίου ανέφερε ότι η Ουκρανία θα παραχωρούσε τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου δεν έχουν καταφέρει να το καταλάβουν πλήρως.

Η ενέργεια που παράγεται στη Ζαπορίζια — το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη — θα μοιραζόταν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανέφερε το προσχέδιο.

Ουκρανοί και αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Axios ότι η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί την επίσκεψη Ζελένσκι στο Λονδίνο για τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες ως προσπάθεια να κερδίσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις.

Οι Αμερικανοί, λένε αξιωματούχοι του Κιέβου, προσπαθούν να απομακρύνουν τον Ζελένσκι από τους Ευρωπαίους προκειμένου να τον πιέσουν πιο αποτελεσματικά.

Η στάση της Ευρώπης

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επαινέσει για ακόμα μία φορά τις προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία αλλά -αποκλεισμένοι από τις συνομιλίες – προσπαθούν να κρατήσουν την Ουάσιγκτον στον πόλεμο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις προς την Ουκρανία ότι θα τη στηρίξουν, εάν οι ΗΠΑ αποχωρήσουν διάφορες ευρωπαϊκές υποσχέσεις προς το Κίεβο δεν θα έχουν αντίκρισμα. Στρατιωτικά και οικονομικά η Ευρώπη δεν μπορεί να στηρίξει το Κίεβο στον πόλεμό με τη Ρωσία, η οποία προχωρά αργά αλλά σταθερά στο πεδίο της μάχης.

Η πρόταση Τραμπ από την άλλη στέλνει τον λογαριασμό στην Ευρώπη που πρέπει να αντιμετωπίσει πλέον με δικές της δυνάμεις μια σειρά από ζητήματα. Από τα ζητήματα ασφάλειας μέχρι την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας οι ΗΠΑ λένε ότι δεν θα έχουν πλέον ρόλο.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν για ακόμα μία φορά να μην δεσμευτούν χωρίς να δυσαρεστήσουν όμως τον Ντόναλντ Τραμπ, ελπίζοντας σε ένα ρήγμα στις σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Μόσχα από την πλευρά της έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι εποικοδομητικές αλλά έχει επισημάνει ότι υπάρχουν σημεία διαφωνίας.