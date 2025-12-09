newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Ουκρανία: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο
Κόσμος 09 Δεκεμβρίου 2025 | 20:58

Ουκρανία: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο

Οι ΗΠΑ θέτουν νέο τελεσίγραφο στην Ουκρανία με καταληκτική ημερομηνία τις 25 Δεκεμβρίου για να απαντήσει στην πρόταση ΗΠΑ - Ρωσίας των 28 σημείων. Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης για τον Ζελένσκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγες ημέρες για να απαντήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία που απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας το Σάββατο, δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, να λάβει μια γρήγορη απόφαση. Ένα πρόσωπο με γνώση του χρονοδιαγράμματος που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να επιτευχθεί συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είπε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους πριν απαντήσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, όπως φοβάται το Κίεβο, θα μπορούσε να διαρρήξει την ενότητα της Δύσης αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης.

Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε την ουκρανική πλευρά ως εγκλωβισμένη μεταξύ απαιτήσεων για εδάφη που δεν μπορεί να αποδεχτεί και μιας αμερικανικής πλευράς που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν σήμερα έναν συμβιβασμό», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

H Ουκρανία παλεύει να διατηρήσει το ποσοστό του Ντόνετσκ που κατέχει ακόμα, με anti-drone δίχτυα, τάφρο και συρματόπλεγμα.

Η Ουκρανία έχει έτοιμο το αναθεωρημένο σχέδιο των 20 σημείων, αλλά δεν το έχει δώσει στις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τους ομολόγους του από τις λεγόμενες E3 — Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο — στο Λονδίνο τη Δευτέρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπαινίχθηκε την επείγουσα φύση της κατάστασης στην αρχή της συνάντησης στο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ , κάνοντας λόγο για «μια αποφασιστική στιγμή για όλους μας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη το βράδυ ότι εργάζεται «πολύ ενεργά» για τα στοιχεία μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο. «Τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά στοιχεία έχουν ήδη επεξεργαστεί με περισσότερες λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στην Αμερική», είπε.

«Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε τα δυνατά βήματα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα» πρόσθεσε. Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε χθες χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, πως η Ουκρανία έχει αναθεωρήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, αφαιρώντας οκτώ θέσεις τις οποίες έκρινε ως «αντιουκρανικές».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε από το Politico την Δευτέρα αν είχε ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για τον Ζελένσκι να συμφωνήσει σε μια συμφωνία. «Λοιπόν, θα πρέπει να πάρει την απόφαση και να αρχίσει να δέχεται τα πράγματα… γιατί χάνει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ως αδύναμους με τάση να είναι πολιτικά ορθοί, περιγράφει ο Τραμπ τους ευρωπαίους ηγέτες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την Ευρώπη ως μια ομάδα εθνών σε «αποσύνθεση» με ηγέτες «αδύναμους» στην συνέντευξή του στην αμερικανική έκδοση του POLITICO. «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ για τους ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί». «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Με τους Ευρωπαίους ηγέτες να ανησυχούν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της στην ρωσική επιθετικότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήρε θέση σχετικά με την στάση των ΗΠΑ και δήλωσε ότι «η Ρωσία βρίσκεται προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε μάλιστα εκλογές στην Ουκρανία λέγοντας ότι «Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό. Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία».Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι χωρίς αλλαγή στην πολιτική για τα σύνορα, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες «δεν θα είναι πλέον βιώσιμες χώρες».

«Οι σύμμαχοι δεν απειλούν να παρεμβαίνουν στη δημοκρατική ζωή ή στις εσωτερικές πολιτικές επιλογές αυτών των συμμάχων», απάντησε λακωνικά ο Αντόνιο Κόστα. «Τους σέβονται».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές
Ουκρανία 09.12.25

Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία. Την Τετάρτη η Ουκρανία μπορεί να παραδώσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Αντόνιο Κόστα 09.12.25

ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες, θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Σύνταξη
Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται
«Εξέγερση των πετρών» 09.12.25

Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται

Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα, που σηματοδοτεί τον αγώνα ενός λαού που αγωνίζεται για την ύπαρξή του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς
Ναρκοθετημένη διαπραγμάτευση 09.12.25

To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς

Η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, κατέληξαν σε συμφωνία για τον πρώτο πανευρωπαϊκό νόμο κατά της διαφθοράς. Όμως το τελικό κείμενο κρίνεται κατώτερο των περιστάσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους
RSF 09.12.25

Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους

Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους δημοσιογράφους το 2025 από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Ευρώπη: Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων – Γιατί δεν κλείνει το χάσμα
Μειονότητα οι γυναίκες 09.12.25

Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων - Τι εμποδίζει την Ευρώπη να καλύψει το χάσμα

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι ακόμη υπαρκτό στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια, στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε κοινωνικούς θεσμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν
Κόσμος 09.12.25

Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν μια εβδομάδα επιθέσεων και βομβαρδισμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» – Με αντιπρόταση απαντά το Κίεβο στις ΗΠΑ
Ουκρανία 09.12.25

Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» - Καθυστερήσεις από Κίεβο που στέλνει αντιπρόταση στο σχέδιο εκεχειρίας

Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Ουκρανία που επιχειρεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου η άρνησή της να παραχωρήσει εδάφη να μην εκληφθεί ως απόρριψη της πρότασης Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ
Champions League 09.12.25

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ
Champions League 09.12.25

LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μονακό – Γαλατάσαραϊ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας
Champions League 09.12.25

LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας

LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Σλάβια Πράγας για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 09.12.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ
Champions League 09.12.25

LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ

LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Λίβερπουλ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 09.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Τσέλσι
Champions League 09.12.25

LIVE: Αταλάντα – Τσέλσι

LIVE: Αταλάντα – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Τσέλσι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη
Casual Chaos 09.12.25

Ένιωθα ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: Η κόρη του Μπεν Στίλερ μιλά για τη μάχη της με άγχος και κατάθλιψη

Με μια σπάνια εξομολόγηση, η 23χρονη Έλα Στίλερ αποκαλύπτει τη χρόνια μάχη της με άγχος και κατάθλιψη, μιλώντας ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη δημοσιότητα και τη σχέση με τον πατέρα της

Σύνταξη
Αγρότες: «Απόβαση» των τρακτέρ από ξηρά και θάλασσα – «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»
Ανυποχώρητοι 09.12.25

«Απόβαση» αγροτών από ξηρά και θάλασσα - «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»

Στα «χαρακώματα» οι αγρότες σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αψηφώντας τους εκβιασμούς, τις απειλές και την καταστολή. Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ και των αγροτικών τους μηχανημάτων προκειμένου να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του επιβατικού και του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»
Αθλητισμός & Σπορ 09.12.25

Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»

Χαρούμενος για το γκολ που πέτυχε και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ, ένα αποτέλεσμα που χρειαζόταν η ομάδα του για να έχει ελπίδες πρόκρισης, δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Σύνταξη
Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της [βίντεο]
Σούπερ έκπληξη 09.12.25

Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της

Τρυφερό στιγμιότυπο από ένα κρύο δραμινό βράδυ. Οι αγρότες, μαζί με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους της αστυνομικού, της τραγούδησαν το τραγούδι των γενεθλίων, κι εκείνη έσβησε το κεράκι κι έκανε την ευχή της.

Σύνταξη
Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid

Τι είπε ο Λανουά για επίμαχες φάσεις της 13ης αγωνιστικής, όμως δεν σχολίασε αν υπάρχει αποβολή του Ιβανούσετς του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Αρη ούτε αν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας στη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Κικίλιας στη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»

Η συνάντηση Βασίλη Κικίλια - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα και έγινε στο πλαίσιο εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Σύνταξη
Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ελλάδα 09.12.25

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το βαρύ όχημα ανατράπηκε κοντά στη Σκαμνιά στην Άρτα - Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας

Σύνταξη
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

