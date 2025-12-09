Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγες ημέρες για να απαντήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία που απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας το Σάββατο, δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, να λάβει μια γρήγορη απόφαση. Ένα πρόσωπο με γνώση του χρονοδιαγράμματος που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να επιτευχθεί συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είπε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους πριν απαντήσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, όπως φοβάται το Κίεβο, θα μπορούσε να διαρρήξει την ενότητα της Δύσης αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης.

Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε την ουκρανική πλευρά ως εγκλωβισμένη μεταξύ απαιτήσεων για εδάφη που δεν μπορεί να αποδεχτεί και μιας αμερικανικής πλευράς που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν σήμερα έναν συμβιβασμό», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Η Ουκρανία έχει έτοιμο το αναθεωρημένο σχέδιο των 20 σημείων, αλλά δεν το έχει δώσει στις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τους ομολόγους του από τις λεγόμενες E3 — Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο — στο Λονδίνο τη Δευτέρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπαινίχθηκε την επείγουσα φύση της κατάστασης στην αρχή της συνάντησης στο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ , κάνοντας λόγο για «μια αποφασιστική στιγμή για όλους μας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη το βράδυ ότι εργάζεται «πολύ ενεργά» για τα στοιχεία μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο. «Τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά στοιχεία έχουν ήδη επεξεργαστεί με περισσότερες λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στην Αμερική», είπε.

«Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε τα δυνατά βήματα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα» πρόσθεσε. Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε χθες χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, πως η Ουκρανία έχει αναθεωρήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, αφαιρώντας οκτώ θέσεις τις οποίες έκρινε ως «αντιουκρανικές».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε από το Politico την Δευτέρα αν είχε ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για τον Ζελένσκι να συμφωνήσει σε μια συμφωνία. «Λοιπόν, θα πρέπει να πάρει την απόφαση και να αρχίσει να δέχεται τα πράγματα… γιατί χάνει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ως αδύναμους με τάση να είναι πολιτικά ορθοί, περιγράφει ο Τραμπ τους ευρωπαίους ηγέτες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την Ευρώπη ως μια ομάδα εθνών σε «αποσύνθεση» με ηγέτες «αδύναμους» στην συνέντευξή του στην αμερικανική έκδοση του POLITICO. «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ για τους ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί». «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Με τους Ευρωπαίους ηγέτες να ανησυχούν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της στην ρωσική επιθετικότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήρε θέση σχετικά με την στάση των ΗΠΑ και δήλωσε ότι «η Ρωσία βρίσκεται προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε μάλιστα εκλογές στην Ουκρανία λέγοντας ότι «Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό. Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία».Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι χωρίς αλλαγή στην πολιτική για τα σύνορα, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες «δεν θα είναι πλέον βιώσιμες χώρες».

«Οι σύμμαχοι δεν απειλούν να παρεμβαίνουν στη δημοκρατική ζωή ή στις εσωτερικές πολιτικές επιλογές αυτών των συμμάχων», απάντησε λακωνικά ο Αντόνιο Κόστα. «Τους σέβονται».