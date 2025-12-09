newspaper
ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Κόσμος 09 Δεκεμβρίου 2025 | 20:17

ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες, θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πολύ κοντά σε μια λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2026 και το 2027, η οποία θα έχει την υποστήριξη τουλάχιστον της ειδικής πλειοψηφίας των χωρών της ΕΕ, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος των συνόδων κορυφής της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα.

Οι ηγέτες της ΕΕ δεσμεύτηκαν στις 23 Οκτωβρίου να χρηματοδοτήσουν το Κίεβο για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή και οι οικονομικές συνεισφορές των ΗΠΑ εξαντλούνται.

Οι ηγέτες θα αποφασίσουν σε σύνοδο κορυφής στις 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες πώς θα υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους και ο Κόστα δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο ότι θα τους κρατήσει σε συζητήσεις για μέρες, αν χρειαστεί, μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία.

Το Βέλγιο διαφωνεί καθώς τα 185 δισ. είναι δεσμευμένα στις Βρυξέλλες

Δεδομένου ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα με το μεγάλο δημόσιο χρέος, ο προτιμώμενος τρόπος για να χρηματοδοτήσουν την άμυνα της Ουκρανίας είναι να αξιοποιήσουν περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ από ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί στην Ευρώπη μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Παρά την πολιτική δυναμική, το σχέδιο δεν είναι απλό, επειδή το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, θέλει εγγυήσεις από άλλες χώρες της ΕΕ ότι θα μοιραστούν τυχόν οικονομικές επιπτώσεις, εάν η Ρωσία καταφέρει να μηνύσει το Βέλγιο για το σχέδιο αυτό.

Οι συζητήσεις για την παροχή εγγυήσεων στο Βέλγιο βρίσκονται σε εξέλιξη και θα κορυφωθούν στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Τώρα εργαζόμαστε για την τελειοποίηση της νομικής και τεχνικής λύσης που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη συμφωνία τουλάχιστον της ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στην εξεύρεση λύσης», δήλωσε ο κ. Κόστα.

Θα ανταλλάξουν τα ρωσικά κεφάλαια με ομόλογα ΑΑΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η συνέχιση της χρηματοδότησης και του αγώνα της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ, καθώς η Ένωση θεωρεί την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως απειλή για τη δική της ασφάλεια.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ πιστεύουν ότι, όσο η Μόσχα παραμένει στρατιωτικά εμπλεκόμενη στην Ουκρανία, δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα της ΕΕ, δίνοντας έτσι στην Ευρώπη χρόνο να προετοιμάσει την άμυνά της.

Η Επιτροπή επιθυμεί να χορηγήσει στην Ουκρανία δάνειο αποζημίωσης ύψους έως 165 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζητώντας από όλα τα ιδρύματα των χωρών της ΕΕ που κατέχουν ρωσικά μετρητά να τα ανταλλάξουν με ομόλογα της ΕΕ με τριπλό Α που εκδίδονται από την Επιτροπή.

Τα μετρητά θα καταβληθούν στη συνέχεια στην Ουκρανία σε δόσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών.

Το Βέλγιο βάζει τις G7 στην διαδικασία των εγγυήσεων

Για να κατανεμηθεί ο κίνδυνος ρωσικών αντιποίνων, το Βέλγιο θέλει άλλες χώρες του G7 που κατέχουν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, όπως η Βρετανία, ο Καναδάς ή η Ιαπωνία, να ακολουθήσουν το σχέδιο της ΕΕ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στις 25 Νοεμβρίου ότι το Λονδίνο είναι έτοιμο να προχωρήσει μαζί με την ΕΕ στην παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η εφημερίδα Guardian ανέφερε τη Δευτέρα ότι το Λονδίνο είναι έτοιμο να παραδώσει οκτώ δισεκατομμύρια λίρες από περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στη Βρετανία για να στηρίξει την Ουκρανία.

Ο Καναδάς δήλωσε τον Οκτώβριο ότι θα διερευνήσει μια τέτοια επιλογή, ενώ η Ιαπωνία δεν έχει ακόμη αποφασίσει συγκεκριμένα πώς θα επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία, αν και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην δικαιοδοσία της.

