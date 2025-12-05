newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:09
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
Κόσμος 05 Δεκεμβρίου 2025 | 14:00

EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Φρίντριχ Μερτς, Μπαρτ Ντε Βέβερ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Συνεχίζεται η σύγκρουση στην ΕΕ για τη διαχείριση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.

Στο δείπνο στις Βρυξέλλες θα παρευρεθούν Μερτς, Ντε Βέβερ και φον ντερ Λάιεν

Οι Financial Times, σε ρεπορτάζ τους, αναφέρονται στο σημερινό ταξίδι του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στο Βέλγιο.

Στόχος του Μερτς είναι να εξασφαλίσει την υποστήριξη της βελγικής κυβέρνησης στο ευρωπαϊκό σχέδιο που προβλέπει τη χρησιμοποίηση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Όπως σημειώνουν οι FT, o Γερμανός καγκελάριος θα βρεθεί σήμερα στις Βρυξέλλες για να δειπνήσει με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος έχει γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων για το Κίεβο, αξιοποιώντας αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βιάζονται να εξασφαλίσουν υποστήριξη για το σχέδιο πριν οι ηγέτες της ΕΕ συζητήσουν την πρόταση σε μια σύνοδο κορυφής σε δύο εβδομάδες.

«Είναι ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ο Μερτς πιστεύει ότι είναι δική του ευθύνη να φέρει αυτό το θέμα εις πέρας».

Δείτε σχετική ανάρτηση και από το Politico:

Αντιδράσεις για το σχέδιο της ΕΕ

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση των νομικών προτάσεων για το δάνειο από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι προτάσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις αφού βασίζονται στις έκτακτες εξουσίες που προβλέπονται στις συνθήκες της ΕΕ για να διατηρηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παγωμένα επ’ αόριστον και να προωθηθεί το δάνειο παρακάμπτοντας πιθανά εθνικά βέτο.

Ο Μερτς υποστηρίζει την πρόταση και τη χρήση των έκτακτων εξουσιών του άρθρου 122, ακόμη κι αν το Βέλγιο παραμένει αντίθετο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη θέση του.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει το μήνυμα που ο Μερτς σκοπεύει να μεταφέρει στον Ντε Βέβερ.

Για να βρεθεί στο Βέλγιο, ο Γερμανός καγκελάριος αναδιάρθρωσε το πρόγραμμα της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στη Νορβηγία, όπου επρόκειτο να συναντήσει τον βασιλιά και τον πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε. Η φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει επίσης στο δείπνο στις Βρυξέλλες.

Σε άρθρο του στους Financial Times τον Σεπτέμβριο, ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε την αξιοποίηση περίπου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν δεσμευτεί στην Ευρώπη για την Ουκρανία.

Αυτό σηματοδότησε μια ανατροπή της προηγούμενης σκεπτικιστικής στάσης του, η οποία οφειλόταν εν μέρει στον φόβο ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο ευρώ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τo σκεπτικό του και όπως αναφέρουν οι FT.

«Αναλαμβάνει μεγάλο ρίσκο και ρίχνει όλο το βάρος του σε αυτό», δήλωσε για τον Μερτς ο Κάρλο Μασάλα, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Bundeswehr του Μονάχου.

«Αυτό δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το θέμα», πρόσθεσε.

Η στάση του Βελγίου

Το Βέλγιο και η Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, ένα εκκαθαριστικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, απείλησε να μπλοκάρει το σχέδιο χωρίς «αδιάσειστες» εγγυήσεις ότι και οι άλλες χώρες της ΕΕ θα αναλάβουν το βάρος οποιουδήποτε οικονομικού κόστους ή αντιποίνων από τη Μόσχα.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, έχουν αρνηθεί να εκδώσουν εθνικές εγγυήσεις για το δάνειο, οι οποίες είναι απαραίτητες σε περίπτωση που η Euroclear υποχρεωθεί να επιστρέψει τα περιουσιακά στοιχεία στη Μόσχα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρνηθεί να παράσχει έκτακτη ρευστότητα στην Euroclear σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν αυτές οι εγγυήσεις.

Οι Financial Times σχολιάζουν ότι οι πρόσφατες συνομιλίες για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας έχουν προσδώσει νέα επείγουσα διάσταση στη συζήτηση.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ανησύχησαν όταν ανακάλυψαν ότι οι συζητήσεις αφορούσαν άμεσα τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ευρώπη, σύμφωνα με αρκετές πηγές που βρίσκονται κοντά στην καγκελαρία.

Ο φόβος της Γερμανίας

Ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν, βουλευτής του κόμματος CDU του Μερτς, χαρακτήρισε την απόφαση για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως «τη στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό (σ.σ. το δάνειο αποζημιώσεων), τότε τι σημαίνει αυτό για την κυριαρχία της Ευρώπης και όλα αυτά τα λόγια για στρατηγική αυτονομία;».

Για το Βερολίνο, η ανάγκη να εξασφαλίσει γρήγορα τα περιουσιακά στοιχεία και να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον υπερτερεί πλέον της νομικής προσοχής, ανέφεραν οι πηγές στους FT.

Αν και το Βερολίνο έχει παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του Βελγίου, πιστεύει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο δάνειο για να διατηρηθεί η οικονομική δυνατότητα της Ουκρανίας.

Η πίεση της Γερμανίας οφείλεται εν μέρει και στην ανησυχία ότι η χώρα, η οποία έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς για το χρέος της για να επιτρέψει σχεδόν απεριόριστες δαπάνες για την άμυνα, κινδυνεύει να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.

«Τελικά θα πληρώσουμε εμείς τον λογαριασμό», είπε ένας από τους Γερμανούς αξιωματούχους.

Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πούτιν: Θερμή υποδοχή του Ρώσου προέδρου στην Ινδία – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Συνομιλίες με Μόντι 05.12.25

Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ινδία - Στο επίκεντρο το ρωσικό πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ

Τι θα συζητήσουν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι - Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση

Σύνταξη
Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε
Κόσμος 05.12.25

Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε

Το φάντασμα της Θάτσερ στοιχειώνει την παγκόσμια πολιτική, καθώς ηγέτες σε όλο τον κόσμο υιοθετούν το σύνθημά της «δεν υπάρχει εναλλακτική», αφήνοντας τους πολίτες παγιδευμένους σε ένα σύστημα που αρνείται να αναγνωρίσει τη δική του ιδεολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας
Διαφάνεια και συμμετοχή 05.12.25

Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας

Η λήψη αποφάσεων έχει μετακινηθεί προς τα πάνω, στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας, που έχει σταματήσει να ακούει. Το μέλλον για τη δημοκρατία απαιτεί πραγματικό χώρο για τους πολίτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων
Σήμα συναγερμού 05.12.25

Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων

Οι έφηβοι αντιπαθούν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν προσπαθούν καν να ενημερωθούν. Και όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε τη νέα γενιά –πρέπει να την εκπαιδεύσουμε στην αξιοπιστία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
«Υποκίνηση μίσους» 05.12.25

Λιθουανία: Ηγέτης συμπολιτευόμενου κόμματος καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις

Δικαστήριο στο Βίλνιους έκρινε «ένοχο» τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος στη Λιθουανία, για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
Λόγοι ασφαλείας 05.12.25

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα καθώς αναφέρθηκαν από πιλότους προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Σύνταξη
Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας

O προπονητής της Μπράιτον επιβεβαίωσε τα άσχημα μαντάτα για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα μετά τον τραυματισμό του.

Σύνταξη
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια – Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
200.000 δανειολήπτες 05.12.25

Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές

Σύμφωνα με τους δανειολήπτες, ο Άρειος Πάγος μπορεί να δώσει λύση, ώστε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι τόκοι αυτών να αποπληρωθούν σε ευρώ χωρίς το βάρος της ισοτιμίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» - Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Συμπερίληψη 05.12.25

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γ. Μώραλης: «Μια πόλη δεν αξιολογείται μόνο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, αλλά κυρίως, από το πόσο «αγκαλιάζει» όλους τους ανθρώπους της χωρίς εξαιρέσεις».

Σύνταξη
Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξήγαγε επιχείρηση στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο και συνελήφθησαν σταρ των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
