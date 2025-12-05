EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Συνεχίζεται η σύγκρουση στην ΕΕ για τη διαχείριση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.

Στο δείπνο στις Βρυξέλλες θα παρευρεθούν Μερτς, Ντε Βέβερ και φον ντερ Λάιεν

Οι Financial Times, σε ρεπορτάζ τους, αναφέρονται στο σημερινό ταξίδι του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στο Βέλγιο.

Στόχος του Μερτς είναι να εξασφαλίσει την υποστήριξη της βελγικής κυβέρνησης στο ευρωπαϊκό σχέδιο που προβλέπει τη χρησιμοποίηση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Όπως σημειώνουν οι FT, o Γερμανός καγκελάριος θα βρεθεί σήμερα στις Βρυξέλλες για να δειπνήσει με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος έχει γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων για το Κίεβο, αξιοποιώντας αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βιάζονται να εξασφαλίσουν υποστήριξη για το σχέδιο πριν οι ηγέτες της ΕΕ συζητήσουν την πρόταση σε μια σύνοδο κορυφής σε δύο εβδομάδες.

«Είναι ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ο Μερτς πιστεύει ότι είναι δική του ευθύνη να φέρει αυτό το θέμα εις πέρας».

Αντιδράσεις για το σχέδιο της ΕΕ

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση των νομικών προτάσεων για το δάνειο από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι προτάσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις αφού βασίζονται στις έκτακτες εξουσίες που προβλέπονται στις συνθήκες της ΕΕ για να διατηρηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παγωμένα επ’ αόριστον και να προωθηθεί το δάνειο παρακάμπτοντας πιθανά εθνικά βέτο.

Ο Μερτς υποστηρίζει την πρόταση και τη χρήση των έκτακτων εξουσιών του άρθρου 122, ακόμη κι αν το Βέλγιο παραμένει αντίθετο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη θέση του.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει το μήνυμα που ο Μερτς σκοπεύει να μεταφέρει στον Ντε Βέβερ.

Για να βρεθεί στο Βέλγιο, ο Γερμανός καγκελάριος αναδιάρθρωσε το πρόγραμμα της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στη Νορβηγία, όπου επρόκειτο να συναντήσει τον βασιλιά και τον πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε. Η φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει επίσης στο δείπνο στις Βρυξέλλες.

Σε άρθρο του στους Financial Times τον Σεπτέμβριο, ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε την αξιοποίηση περίπου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν δεσμευτεί στην Ευρώπη για την Ουκρανία.

Αυτό σηματοδότησε μια ανατροπή της προηγούμενης σκεπτικιστικής στάσης του, η οποία οφειλόταν εν μέρει στον φόβο ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο ευρώ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τo σκεπτικό του και όπως αναφέρουν οι FT.

«Αναλαμβάνει μεγάλο ρίσκο και ρίχνει όλο το βάρος του σε αυτό», δήλωσε για τον Μερτς ο Κάρλο Μασάλα, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Bundeswehr του Μονάχου.

«Αυτό δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το θέμα», πρόσθεσε.

Η στάση του Βελγίου

Το Βέλγιο και η Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, ένα εκκαθαριστικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, απείλησε να μπλοκάρει το σχέδιο χωρίς «αδιάσειστες» εγγυήσεις ότι και οι άλλες χώρες της ΕΕ θα αναλάβουν το βάρος οποιουδήποτε οικονομικού κόστους ή αντιποίνων από τη Μόσχα.

Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, έχουν αρνηθεί να εκδώσουν εθνικές εγγυήσεις για το δάνειο, οι οποίες είναι απαραίτητες σε περίπτωση που η Euroclear υποχρεωθεί να επιστρέψει τα περιουσιακά στοιχεία στη Μόσχα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρνηθεί να παράσχει έκτακτη ρευστότητα στην Euroclear σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν αυτές οι εγγυήσεις.

Οι Financial Times σχολιάζουν ότι οι πρόσφατες συνομιλίες για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας έχουν προσδώσει νέα επείγουσα διάσταση στη συζήτηση.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ανησύχησαν όταν ανακάλυψαν ότι οι συζητήσεις αφορούσαν άμεσα τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ευρώπη, σύμφωνα με αρκετές πηγές που βρίσκονται κοντά στην καγκελαρία.

Ο φόβος της Γερμανίας

Ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν, βουλευτής του κόμματος CDU του Μερτς, χαρακτήρισε την απόφαση για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως «τη στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό (σ.σ. το δάνειο αποζημιώσεων), τότε τι σημαίνει αυτό για την κυριαρχία της Ευρώπης και όλα αυτά τα λόγια για στρατηγική αυτονομία;».

Για το Βερολίνο, η ανάγκη να εξασφαλίσει γρήγορα τα περιουσιακά στοιχεία και να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον υπερτερεί πλέον της νομικής προσοχής, ανέφεραν οι πηγές στους FT.

Αν και το Βερολίνο έχει παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του Βελγίου, πιστεύει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο δάνειο για να διατηρηθεί η οικονομική δυνατότητα της Ουκρανίας.

Η πίεση της Γερμανίας οφείλεται εν μέρει και στην ανησυχία ότι η χώρα, η οποία έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς για το χρέος της για να επιτρέψει σχεδόν απεριόριστες δαπάνες για την άμυνα, κινδυνεύει να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.

«Τελικά θα πληρώσουμε εμείς τον λογαριασμό», είπε ένας από τους Γερμανούς αξιωματούχους.