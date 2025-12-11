Ουκρανία: Ο Τραμπ αποκαλύπτει ότι ειπώθηκαν «σκληρές κουβέντες» με Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς
«Σκληρές κουβέντες» ειπώθηκαν κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε ο Τραμπ με τους Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς για την Ουκρανία, όπως ο ίδιος αποκάλυψε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι υπήρξαν «σκληρές κουβέντες» κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε χθες Τετάρτη με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σχετικά με την Ουκρανία (στη φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
«Δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο μας», δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο
BREAKING: Trump says meeting with Zelenskyy and European leaders earlier today included discussion of Ukraine «in pretty strong words.» Added, «People are asking this question, when do they have an election?» regarding Ukraine. pic.twitter.com/wZwT1IHIlS
— Fox News (@FoxNews) December 10, 2025
Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες ήθελαν μια σύσκεψη το σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο των προσπαθειών με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά άφησε να εννοηθεί πως η συμμετοχή των ΗΠΑ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
«Προτού πάμε σε σύσκεψη, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να μάθουμε», είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συμπληρώνοντας: «δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο μας».
Ενόχληση
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κρύψει πρόσφατα την ενόχλησή του για τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο επέκρινε επειδή δεν διάβασε το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ.
Από την πλευρά του, το Κίεβο ανακοίνωσε πως διαβίβασε στην Ουάσιγκτον τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου που αποσκοπεί στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Πηγή: ΑΠΕ
