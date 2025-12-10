Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ, όπως γράφει το Bloomberg.

Το γνωστό μέσο σημειώνει ότι το σχέδιο εστάλη από το Κίεβο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είχε ενημερώσει νωρίτερα ότι η πρόταση θα σταλεί «στο άμεσο μέλλον», έκανε νέα ανάρτηση, επιβεβαιώνοντας την αποστολή του σχεδίου στις ΗΠΑ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

The 20 points for ending the war form a fundamental document. We are actively working on the key steps – they must be doable. From this fundamental document, we are developing at least two additional ones. The first is on security – regarding security guarantees with the United… pic.twitter.com/uQVG4myA6Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

Όπως γράφει το Bloomberg, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που συναντήθηκαν στο Λονδίνο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέθεσαν στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των χωρών τους να καταρτίσουν περαιτέρω προτάσεις που θα σταλούν στις ΗΠΑ με βάση τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ και των Ουκρανών αξιωματούχων.

Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι – Παραμένει το «αγκάθι» του Ντονμπάς

Τρία έγγραφα βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση μεταξύ των χωρών.

Το ένα αφορά ένα γενικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, το δεύτερο αφορά εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και το τρίτο επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Bloomberg ότι οι διαπραγματευτές παρέμεναν διχασμένοι σχετικά με επτά «ευαίσθητα ζητήματα», μεταξύ των οποίων οι εγγυήσεις ασφάλειας για τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και ο έλεγχος των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός ηγέτης έγραψε επίσης σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε συνομιλήσει με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock Inc. Λάρι Φινκ σχετικά με ζητήματα ανασυγκρότησης.

Το ερώτημα αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να πει το «ναι» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει.

Μετά τις συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ορισμένες προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν αποδεκτές, αλλά απέρριψε άλλες.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει περιοχές της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, τις οποίες οι στρατιές του δεν κατάφεραν να καταλάβουν με τη βία σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι πρέπει να επιβληθεί κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, απορρίπτοντας το αίτημα για απόσυρση του ουκρανικού στρατού.

Ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε την Τρίτη ότι τα μέρη ήταν «αρκετά κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία.