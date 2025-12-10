newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025 | 23:52

Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ, όπως γράφει το Bloomberg.

Το γνωστό μέσο σημειώνει ότι το σχέδιο εστάλη από το Κίεβο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είχε ενημερώσει νωρίτερα ότι η πρόταση θα σταλεί «στο άμεσο μέλλον», έκανε νέα ανάρτηση, επιβεβαιώνοντας την αποστολή του σχεδίου στις ΗΠΑ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Όπως γράφει το Bloomberg, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που συναντήθηκαν στο Λονδίνο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέθεσαν στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των χωρών τους να καταρτίσουν περαιτέρω προτάσεις που θα σταλούν στις ΗΠΑ με βάση τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ και των Ουκρανών αξιωματούχων.

Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι – Παραμένει το «αγκάθι» του Ντονμπάς

Τρία έγγραφα βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση μεταξύ των χωρών.

Το ένα αφορά ένα γενικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, το δεύτερο αφορά εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και το τρίτο επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Bloomberg ότι οι διαπραγματευτές παρέμεναν διχασμένοι σχετικά με επτά «ευαίσθητα ζητήματα», μεταξύ των οποίων οι εγγυήσεις ασφάλειας για τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και ο έλεγχος των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός ηγέτης έγραψε επίσης σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε συνομιλήσει με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock Inc. Λάρι Φινκ σχετικά με ζητήματα ανασυγκρότησης.

Το ερώτημα αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να πει το «ναι» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει.

Μετά τις συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ορισμένες προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν αποδεκτές, αλλά απέρριψε άλλες.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει περιοχές της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, τις οποίες οι στρατιές του δεν κατάφεραν να καταλάβουν με τη βία σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι πρέπει να επιβληθεί κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, απορρίπτοντας το αίτημα για απόσυρση του ουκρανικού στρατού.

Ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε την Τρίτη ότι τα μέρη ήταν «αρκετά κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ντόρτμουντ-Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Ντόρτμουντ-Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία

Μεγάλη γκέλα για την Ντόρτμουντ καθώς δεν έφτασαν τα δυο γκολ του Μπραντ και με το 2-2 βρέθηκε εκτός οκτάδας. Η Μπόντο πήρε την τρίτη της ισοπαλία με ήρωα τον Ρώσο γκολκίπερ Νικίτα Χάικιν

Βάιος Μπαλάφας
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα
Champions League 10.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα

Η Σίτι πέρασε από το Μπερναμπέου κατακτώντας σημαντική νίκη επί της Ρεάλ με 2-1. Σε πολύ δύσκολη θέση ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποψινή ήττα των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση
Διεθνής Οικονομία 10.12.25

Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο συνδικαλιστικό «ναι», οι εργαζόμενοι της Starbucks παραμένουν χωρίς σύμβαση, σε μια μάχη που εξελίσσεται σε σύμβολο για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό κίνημα

Νατάσα Σινιώρη
Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Άπελντοορν, της οποίας επιβλήθηκε με 3-0 σετ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του CEV Cup.

Σύνταξη
Αγρότες: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση – Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές
«Μπαρούτι» 10.12.25

Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση για το αγροτικό - Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές

Σφυροκόπημα διαρκείας στην κυβέρνηση την ίδια ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση. Φίλια πυρά στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δεν υπάρχει ειρήνη και χαρά»: Η Ισλανδία μποϊκοτάρει τη Eurovision για το Ισραήλ – Πέντες χώρες εκτός
Η Μπιορκ εγκρίνει 10.12.25

«Δεν υπάρχει ειρήνη και χαρά»: Η Ισλανδία μποϊκοτάρει τη Eurovision για το Ισραήλ – Πέντες χώρες εκτός

Η Ισλανδία έγινε η πέμπτη χώρα που ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2026 μετά την επιβεβαιωμένη συμμετοχή του Ισραήλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι
Champions League 10.12.25

LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι

LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Νάπολι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 10.12.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 10.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Πάφος
Champions League 10.12.25

LIVE: Γιουβέντους – Πάφος

LIVE: Γιουβέντους – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Πάφος για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ (vid)
Champions League 10.12.25

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ (vid)

Ματς-θρίλερ στο «Θεράμικα». Η Κοπεγχάγη προηγήθηκε δυο φορές και η Βιγιαρεάλ απάντησε, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη στο 90’ και έχουν ελπίδες πρόκρισης. Χρυσή αλλαγή ο Κορνέλιους

Βάιος Μπαλάφας
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
