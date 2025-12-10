Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πρέπει να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις.

Το 2019 ο Ζελένσκι σημείωσε μια συντριπτική νίκη, συγκεντρώνοντας πάνω από 73% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε το Κίεβο ότι χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να καθυστερήσει τις εκλογές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας στον Αμερικανό ομόλογό του, είπε ότι είναι έτοιμος για να διεξαχθούν προεδρικές εκλογές μέσα σε 90 ημέρες αν οι Δυτικοί εταίροι του βοηθήσουν να υπάρχει ασφάλεια για τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τους υπάρχοντες νόμους, δεν είναι νόμιμο να διεξαχθούν εκλογές υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου που επιβλήθηκε λόγω της πλήρους εισβολής της Ρωσίας πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Τώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας προέτρεψε τους βουλευτές να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέπουν την τροποποίηση αυτού του κανόνα.

«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, τη βοήθεια των ΗΠΑ. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το Euronews εξετάζει πώς έχει η πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία αυτή την περίοδο.

Η δημοτικότητα του Ζελένσκι

Το 2019 ο Ζελένσκι σημείωσε μια συντριπτική νίκη, συγκεντρώνοντας πάνω από 73% των ψήφων στον δεύτερο γύρο, ενώ ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο είχε λάβει το 24%.

Λίγο αργότερα, η Ουκρανία πραγματοποίησε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές και το κόμμα του Ζελένσκι, «Υπηρέτης του Λαού», κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βερχόβνα Ράντα.

Περίπου το 80% των Ουκρανών εμπιστευόταν τον Ζελένσκι το 2019, σημειώνει το Euronews.

Το ποσοστό αυτό έπεσε στο 37% στις αρχές Φεβρουαρίου του 2022, πριν ανακάμψει και φτάσει στο ρεκόρ του 90% όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, μια δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS) νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο έδειξε ότι το 60% των Ουκρανών συνεχίζει να υποστηρίζει τον Ζελένσκι.

Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι, ποιος θα κέρδιζε;

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Info Sapiens που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, το 20,3% των Ουκρανών θα ψήφιζε τον Ζελένσκι στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Αν και αυτό αντιπροσωπεύει μια δραματική αλλαγή σε σχέση με το 73% των ψήφων το 2019, ο Ζελένσκι παραμένει ο πιο δημοφιλής υποψήφιος και προβλέπεται ότι θα κερδίσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση.

Η δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή και ο μόνος που θα μπορούσε να πλησιάσει αυτό το επίπεδο υποστήριξης είναι ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι.

Ο Ζαλούζνι, νυν πρέσβης της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέκτησε μεγάλη φήμη όταν η Ρωσία ξεκίνησε τον ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Euronews.

Ο συγκεκριμένος στρατηγός ήταν υπεύθυνος για την άμυνα της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της μάχης για το Κίεβο στις αρχές του 2022 και των επακόλουθων αντεπιθέσεων μέχρι τον Μάιο του 2024.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Info Sapiens, ο Ζαλούζνι είναι δεύτερος μετά τον Ζελένσκι με περίπου 19%.

Η θέση του Ζαλούζνι για τις εκλογές – Ποιος είναι ο Μπουντάνοφ

Ωστόσο, ο πρώην ανώτατος στρατηγός της Ουκρανίας δεν σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα στο άμεσο μέλλον, όπως ο ίδιος δήλωσε.

Εν μέσω των συνεχών φημών και εικασιών, ο Ζαλούζνι σημείωσε στις αρχές Οκτωβρίου ότι δεν έχει σχέδια να ιδρύσει πολιτικό κόμμα και δεν υποστηρίζει τη διεξαγωγή εκλογών ενόσω συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Δεν υποστηρίζω τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. Όποιος λάβει πρόταση — υποτίθεται εκ μέρους μου — να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία μέσω οποιασδήποτε οργάνωσης, θα πρέπει να το αναφέρει στις Αρχές», δήλωσε ο Ζαλούζνι σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Δεν δημιουργώ καμία έδρα ή πολιτικό κόμμα και δεν έχω καμία σχέση με καμία πολιτική δύναμη», εξήγησε.

Ο τρίτος στην λίστα των πιθανών υποψηφίων για την προεδρία είναι ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR), Κιρίλο Μπουντάνοφ, αν και συγκεντρώνει ποσοστό λίγο πάνω από 5%.

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει ποτέ πολιτικές φιλοδοξίες και θεωρείται από πολλούς αναντικατάστατος στη θέση του, δεδομένων των πρωτοφανών επιχειρήσεων της HUR στην Ουκρανία και στο εξωτερικό, όπως τονίζει το Euronews.

Πόσοι θέλουν να γίνουν εκλογές;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ουκρανίας, οι επόμενες εκλογές είναι δυνατές μόνο μετά την άρση του στρατιωτικού νόμου και η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε εκλογές πριν από το τέλος του πολέμου.

Μόνο το 12% των Ουκρανών πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εν μέσω της πλήρους εισβολής της Μόσχας.

Ένα μεγαλύτερο ποσοστό Ουκρανών, το 22%, υποστηρίζει τη διεξαγωγή εκλογών μετά από κατάπαυση του πυρός με εγγυήσεις ασφάλειας, τις οποίες η Ουκρανία δεν έχει λάβει και δεν της έχουν ακόμη υποσχεθεί.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου, περίπου το 63% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή του μετά το τέλος του πολέμου.

«Αν τελειώσουμε τον πόλεμο με τους Ρώσους, είμαι έτοιμος να μη διεκδικήσω δεύτερη θητεία, γιατί δεν είναι στόχος μου οι εκλογές», δήλωσε τον Σεπτέμβριο.

«Ήθελα πάρα πολύ, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, να είμαι μαζί με τη χώρα μου, να βοηθήσω τη χώρα μου. Ο στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο», τόνισε.