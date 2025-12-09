newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές
Κόσμος 09 Δεκεμβρίου 2025 | 21:32

Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία. Την Τετάρτη η Ουκρανία μπορεί να παραδώσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήκωσε το γάντι που πέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως ήρθε η ώρα οι Ουκρανοί να έχουν την επιλογή, δηλώνοντας έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή. Αργότερα πρόσθεσε πως αν υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, μπορεί να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία από 60 έως 90 ημέρες.

Ο Τραμπ δήλωσε σε μια προφανή προσπάθεια να πιέσει την ουκρανική πλευρά ότι ο Ζελένσκι «πρέπει να διεξάγει τις εκλογές που έχουν αναβληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα», λέγοντας ότι το Κίεβο δεν μπορεί πλέον να επικαλείται τις συνθήκες πολέμου για να αναβάλει τις εκλογές.

Η θητεία του Ζελένσκι έληξε πέρυσι, αλλά ο στρατιωτικός νόμος και η κατάσταση έχει εμποδίσει τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία.

Η απάντηση Ζελένσκι για τις εκλογές

«Είμαι έτοιμος για εκλογές» είπε ο ουκρανός πρόεδρος. Αύριο θα βρίσκομαι στην Ουκρανία και αναμένω προτάσεις από τους εταίρους και τους νομοθέτες μας σχετικά με νομικές αλλαγές που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής κατάστασης. Δεδομένου ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους ευρωπαίους εταίρους μας, θα είμαι σύντομος: Είμαι έτοιμος».

Ταυτόχρονα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε «από τις ΗΠΑ, μαζί με την Ευρώπη, να διασφαλίσουν την ασφάλεια για τη διεξαγωγή των εκλογών. Εάν αυτό γίνει, η Ουκρανία μπορεί να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, πρόσθεσε ότι επιθυμεί να συζητήσει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας που θα υποστηρίξουν οι ΗΠΑ και ότι αναμένει να έχει περισσότερες συναντήσεις με τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς ομολόγους του αυτή την εβδομάδα σε επίπεδο συμβούλων ασφαλείας.

Εκεχειρία σε ενεργειακούς στόχους άμεσα, το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να παραδοθεί αύριο

«Εάν οι Ρώσοι είναι έτοιμοι για μια εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας, τότε είμαστε έτοιμοι και εμείς» είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αλλά έχουμε συμφέροντα και διάλογο με τις ΗΠΑ. Και τους είμαστε ευγνώμονες για το εποικοδομητικό έργο τους. Όσον αφορά τη Ρωσία, βλέπουμε τις επιθέσεις της, τις επιθέσεις στον ενεργειακό μας τομέα. Υπάρχουν άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και επιθέσεις στις κρίσιμες υποδομές μας. Αυτό δεν σημαίνει, προς το παρόν, ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για την ειρηνευτική διαδικασία».

«Η Ουκρανία ενδέχεται να παρουσιάσει ένα επικαιροποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ ήδη από αύριο. Εργαζόμαστε σε επίπεδο συμβούλων. Εργαζόμαστε σήμερα και θα εργαστούμε και αύριο. Νομίζω ότι θα το παραδώσουμε αύριο».

