Νταβός: «Ευχαριστώ αυτούς που επικρίνουν» την Ευρώπη, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ

Ευχαριστώ «αυτούς που επικρίνουν» την Ευρώπη, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, χαιρίζοντας τις επικρίσεις που δέχθηκε η ΕΕ κατά την διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, καθώς βλέπει σε αυτές μία ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση.

«Η Ευρώπη έχει επικριθεί αρκετά τις τελευταίες μέρες, αλλά, στην πραγματικότητα, αυτό είναι μάλλον καλό και πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς που την επιτιμούν», ανέφερε η Λαγκάρντ, κατά την διάρκεια συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατά το κλείσιμο των εργασιών του Φόρουμ του Νταβός.

«Διότι αυτό μας έκανε να αντιληφθούμε πλήρως ότι (…) πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην καινοτομία, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και σε όλα τα υπόλοιπα», προσέθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι, σεε ομιλία του στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις «αδυναμίες» της Ευρώπης, ασκώντας δριμεία κριτική στους συμμάχους των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε στο Νταβός τη λύπη του που η Ευρώπη παρουσιάζεται κατακερματισμένη αντί να εμφανίζεται ως μία «πραγματική παγκόσμια δύναμη».

«Η εμπιστοσύνη και η αλήθεια πάνε μαζί»

«Ακούσαμε πολλή φασαρία αυτή την εβδομάδα», αλλά «πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στα μηνύματα και την φασαρία», τόνισε χαρακτηριστικά η Κριστίν Λαγκάρντ, σημειώνοντας πως είναι σημαντικό «να λέμε την αλήθεια».

«Η εμπιστοσύνη και η αλήθεια πάνε μαζί. Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης παίρνει χρόνο, αλλά η υπονόμευσή της παίρνει πολύ λιγότερο χρόνο», επισήμανε, προσθέτοντας πως «η εμπιστοσύνη έχει υπονομευθεί λίγο, ίσως και πολύ».

Η επικεφαλής της ΕΚΤ δήλωσε πως έχει «τεράστια εμπιστοσύνη και εκτίμηση στον αμερικανικό λαό. Και ξέρω ότι στο τέλος οι πιο βαθιές αξίες θα επικρατήσουν», ανέφερε.

Η Κριστίν Λαγκάρντ ζήτησε «να δοθεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κατανεμήθηκε ο πλούτος και στην αύξηση των ανισοτήτων. Αν δεν πάρουμε στα σοβαρά όλα αυτά, βαδίζουμε κατευθείαν προς σοβαρές δυσκολίες. Πρέπει επίσης να έχουμε στον νου μας ότι σε ορισμένες χώρες οι συνθήκες είναι κακές και επιδεινώνονται», υπογράμμισε.

Επιπλέον, η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, υπενθύμισε ότι, ενώ η πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 3,3% για το 2026 παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις, παραμένει «ανεπαρκής».

«Ας μην υποκύψουμε στην αυταρέσκεια. Η ανάπτυξη δεν είναι αρκετά ισχυρή. Και επειδή δεν είναι, το χρέος που μας βαραίνει και φτάνει στο 100% του ΑΕΠ θα γίνει ένα ιδιαίτερα βαρύ φορτίο», προειδοποίησε.