Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του
- Γιατί οι 30άρηδες δεν φεύγουν από την οικογενειακή εστία
- Με νέο αεροσκάφος και δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ
- Η Ryanair απαντά στον Μασκ με προσφορά θέσεων για… «μεγάλους ηλίθιους» – 16,99 λίρες χωρίς επιστροφή
- Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά
Οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ κάνοντας έκκληση για «ενότητα και αποφασιστικότητα» από την ΕΕ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.
«Συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», απάντησε η Λαγκάρντ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, όταν ρωτήθηκε από το Νταβός της Ελβετίας για το αν οι ΗΠΑ είναι «σύμμαχοι» ή «αντίπαλοι» της ΕΕ.
«Όταν είσαι σύμμαχος εντός της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όταν είσαι σύμμαχος εδώ και δεκαετίες και έχεις μοιραστεί την ιστορία ο ένας του άλλου, το να απειλείς να καταλάβεις μια περιοχή που σαφώς δεν πωλείται, όπως η Γροιλανδία, και να επιβάλεις δασμούς και διάφορους άλλους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, δεν συμπεριφέρεσαι ακριβώς με τρόπο που παραπέμπει σε σύμμαχο», είπε.
Η Λαγκάρντ δεν θα συναντήσει τον Τραμπ
Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα.
«Δεν πρόκειται να συναντηθώ προσωπικά μαζί του. Το πρόγραμμά μου για την ημέρα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Ωστόσο, θα πάω να τον ακούσω γιατί ο τρόπος που εκφράζεται και αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα», δήλωσε.
«Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του σήμερα το απόγευμα στο Νταβός, θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν τι θα κάνουν από κοινού. Για εμένα, αυτό που φαίνεται θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.
«Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες–που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι–θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας», κατέληξε η Λαγκάρντ.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
- Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
- Ιαπωνία: Ισόβια κάθειρξη στον δολοφόνο του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε
- «Φαρσοκωμωδία» CIA-Ροντρίγκες: Γιατί η διάδοχος του Μαδούρο είναι τόσο θερμή με τον απαγωγέα του;
- Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
- Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
- Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
- Κακοκαιρία στην Αττική: Φούσκωσε ο Ιλισσός – Δείτε βίντεο
- Πασχάλης Τερζής: Εισήχθη με αναπνευστικά προβλήματα στo νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις