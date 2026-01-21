newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026

Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ κάνοντας έκκληση για «ενότητα και αποφασιστικότητα» από την ΕΕ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», απάντησε η Λαγκάρντ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, όταν ρωτήθηκε από το Νταβός της Ελβετίας για το αν οι ΗΠΑ είναι «σύμμαχοι» ή «αντίπαλοι» της ΕΕ.

«Όταν είσαι σύμμαχος εντός της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όταν είσαι σύμμαχος εδώ και δεκαετίες και έχεις μοιραστεί την ιστορία ο ένας του άλλου, το να απειλείς να καταλάβεις μια περιοχή που σαφώς δεν πωλείται, όπως η Γροιλανδία, και να επιβάλεις δασμούς και διάφορους άλλους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, δεν συμπεριφέρεσαι ακριβώς με τρόπο που παραπέμπει σε σύμμαχο», είπε.

Η Λαγκάρντ δεν θα συναντήσει τον Τραμπ

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

«Δεν πρόκειται να συναντηθώ προσωπικά μαζί του. Το πρόγραμμά μου για την ημέρα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Ωστόσο, θα πάω να τον ακούσω γιατί ο τρόπος που εκφράζεται και αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα», δήλωσε.

«Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του σήμερα το απόγευμα στο Νταβός, θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν τι θα κάνουν από κοινού. Για εμένα, αυτό που φαίνεται θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες–που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι–θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας», κατέληξε η Λαγκάρντ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τράπεζες
UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Business
ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Κόσμος 21.01.26

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα
Ναρκοθετημένο τοπίο 21.01.26

«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα

Ο Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ είναι ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ στην ισοπεδωμένη Γάζα. Έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και «σκιές» στο βιογραφικό του

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ανατολική Ιερουσαλήμ: Μπουλντόζες του Ισραήλ κατεδαφίζουν κτίρια στην έδρα της UNRWA
Ανατολική Ιερουσαλήμ 21.01.26

Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτίρια της UNRWA και (για άλλη μια φορά) το διεθνές δίκαιο

Οι ισραηλινές δυνάμεις «κατέλαβαν εξ εφόδου» το συγκρότημα όπου βρίσκεται η έδρα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κατεδάφισαν κτίρια, σε μια «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Φειδίας Παναγιώτου: Φερόμενη έρευνα σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ο ίδιος δηλώνει άγνοια
Δηλώνει άγνοια 21.01.26

Φερόμενη έρευνα κατά του Φειδία Παναγιώτου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για ενδεχόμενη «διασπάθιση χρημάτων» διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έπειτα από καταγγελίες, σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Σύνταξη
Νίγηρας: Σφαγή 31 αμάχων σε επίθεση που αποδίδεται στους τζιχαντιστές
Νίγηρας 21.01.26

«31 άνθρωποι εκτελέστηκαν από ανθρώπους χωρίς θεό και χωρίς νόμο»

Επίθεση σε χωριό του Νίγηρα, αποδιδόμενη στους τζιχαντιστές, είχε ως αποτέλεσμα τριάντα άνθρωποι να σφαγιαστούν σε χωράφι και ένας ακόμη να υποκύψει στα τραύματά του αργότερα σε κέντρο υγείας.

Σύνταξη
Ισραήλ: «Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν και σε «συντονισμό» με τις ΗΠΑ
«Συντονισμός με ΗΠΑ» 21.01.26

«Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν, δηλώνει το Ισραήλ

Βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής χαρακτηρίζει το Ιράν ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι, παρά τον πρόσφατο πόλεμο, «δεν άλλαξε τη συμπεριφορά του».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαίνεται η επιδημία ιλαράς λόγω της δυσπιστίας έναντι των εμβολίων
Μαίνεται η επιδημία 21.01.26

Ο υπουργός Υγείας του Τραμπ εστία μετάδοσης... της ιλαράς

Στον αμφισβητία των εμβολίων υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ επιρρίπτεται μέρος της ευθύνης για την απρόσμενη υγειονομική κρίση στις ΗΠΑ, με την αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γαλάζια οικονομία 21.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

Σύνταξη
Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
Champions League 21.01.26

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης και χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα των αγροτών, η κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων και προσπαθεί να «μακιγιάρει» τη φθορά της μέσω της συγκρότησης διακομματικής επιτροπής της Βουλής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Σύνταξη
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21.01.26

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό

Η πρωθυπουργική πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής βρίσκει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου (είτε εθνικού είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συμβουλίου) χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική σπουδή προσχηματική

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
Βουλή 21.01.26

Ναι στον διάλογο, όχι στα προσχήματα - Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό

Στη συζήτηση της Βουλής επί της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση

Σύνταξη
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Champions League 21.01.26

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.

Σύνταξη
Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εγκαταστάσεις φιλοξενίας 21.01.26

Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διυπουργική συνεργασία για την ταχύτερη αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτήθηκε μεταξύ Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σύνταξη
«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – «Καμπανάκι» για Αττική
«Περιορίστε μετακινήσεις» 21.01.26

«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για Αττική

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Αττική από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο 50χρονος Νταβίντ Κορδόν Μέσα έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – Είχε παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Χετάφε που έπαιζε ο γιος του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές

Τα τρία «Α» του Νίκου Ανδρουλάκη στο δρόμο προς το συνέδριο. Οι κόντρες και τα αιχμηρά σχόλια κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο προβληματισμός για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και η επικείμενη «μάχη» της διεύρυνσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa – Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα
Πόρισμα ΑΠΔΠΧ 21.01.26

Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa - Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα

Από το Helios, τη μετονομασία του Predator μέχρι το zero click Triton, τα προγράμματα που φέρεται να εμπορευόταν η Intellexa αντλούσαν έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και την αστρονομία - Τι εντόπισε η ΑΠΔΠΧ για τα προϊόντα της εταιρείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Euroleague 21.01.26

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για να το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν.

Σύνταξη
