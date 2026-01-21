Με νέο αεροσκάφος και δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η συνοδεία του αναχώρησαν–για δεύτερη φορά–για το Νταβός σήμερα, αφού το πρώτο αεροσκάφος χρειάστηκε να κάνει αναστροφή λόγω τεχνικών προβλημάτων, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από την αμερικανική αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, με δεύτερο αεροσκάφος, καθώς το πρώτο υποχρεώθηκε να επιτρέψει έπειτα από περίπου 90 λεπτά πτήσης εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

🚨 BREAKING UPDATE: Per the White House, Air Force One suffered an “electrical issue” after takeoff, and is returning to DC Thank God. President Trump will be boarding another Air Force aircraft to continue his journey on to Switzerland The Air Force maintains at least two… pic.twitter.com/OHa66nucTP — Nick Sortor (@nicksortor) January 21, 2026

Με δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ

Η δεύτερη απογείωση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (σ.σ. 07:00 ώρα Ελλάδας), με άλλα λόγια η καθυστέρηση του ταξιδιού στην Ελβετία σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περίπου δυο ώρες.