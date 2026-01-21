Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επιστρέφει στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
Λόγω ενός μικρού «ηλεκτρικού προβλήματος» το Air Force One το οποίο είχε απογειωθεί από το Μέριλαντ και κατευθυνόταν προς το Νταβός, επέστρεψε στη βάση Άντριους.
Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την απογείωση, όταν το πλήρωμα εντόπισε «ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα» στο αεροσκάφος και για προληπτικούς λόγους όπως ανέφερε κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψει το αεροσκάφος.
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
