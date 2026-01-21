newspaper
«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026 | 07:22

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε μακρά και μάλλον ασυνάρτητη ομιλία χθες Τρίτη, την επέτειο της ορκωμοσίας και της έναρξης της δεύτερης θητείας του, στην οποία στάθηκε πάνω απ’ όλα στο ότι δεν αναγνωρίζονται αυτά που θεωρεί επιτεύγματά του όσο θα έπρεπε.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά–η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος–σε αίθουσα του Λευκού Οίκου.

«Νομίζω ότι ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου», πέταξε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Κατά τα λοιπά, η ομιλία του ήταν επικεντρωμένη κυρίως στις πιο πρόσφατες αντεγκλήσεις του και επιθέσεις του.

Δεν υπήρξε κάποια πολύκροτη ανακοίνωση, ούτε σημαντική δήλωση του 79χρονου ρεπουμπλικάνου, που τον τελευταίο χρόνο επιβάλλει τη θέλησή του στην Αμερική και προκαλεί αναταράξεις σε όλο τον κόσμο χωρίς να συναντά αληθινή αντίσταση–είτε από ξένες χώρες, είτε από πολιτικούς του αντιπάλους, ή από το περιβάλλον του, όπως συνέβαινε στην πρώτη του θητεία (2017-2021).

«Η ομάδα μου δεν μου αντιμιλάει συχνά», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος.

«Δεν μου αρέσει αυτό, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», και «πρέπει να περάσει το μήνυμα», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναμένεται εντός της ημέρας στο Νταβός, όπου οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του κρατάνε την ανάσα τους, φοβούμενοι νέα κλιμάκωση της διπλωματικής κρίσης για τη Γροιλανδία.

Καμιά σχέση με την «πραγματικότητα»

Ο πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων στηλίτευσε πως ο Τύπος δεν προβάλλει όσο κατ’ αυτόν θα όφειλε τα επιτεύγματά του στην οικονομία, τον απολογισμό του που διαβεβαίωσε πως είναι πολύ θετικός, ιδίως όσον αφορά το κόστος ζωής. Αυτό ακριβώς, κατά δημοσκοπήσεις, είναι η κυριότερη ανησυχία των αμερικανών ψηφοφόρων.

«Τις έχουμε μειώσει σημαντικά», τόνισε αναφερόμενος στις τιμές, προσθέτοντας πως «δεν καταλαβαίνω (…) Ίσως αυτοί στους οποίους έχω αναθέσει τις δημόσιες σχέσεις μας να μην είναι πολύ καλοί, πάντως δεν περνάμε το μήνυμα».

Καθισμένη πλάι του, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ έμοιαζε σαν από μάρμαρο.

«Ξεκάθαρα δεν ζει την πραγματικότητα», σχολίασε σαρκαστικά μέσω X η Κάθριν Κλαρκ, υπεύθυνη για την κομματική πειθαρχία («whip») της κοινοβουλευτικής ομάδας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παραθέτοντας δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με μελέτη που διαπίστωση πως είναι οι Αμερικανοί αυτοί που επωμίζονται το κόστος των βαρύτερων τελωνειακών δασμών του ρεπουμπλικάνου.

«Ο Τραμπ θέλει να κυβερνά σαν βασιλιάς» και «όσο προχωρά, γίνεται ολοένα πιο παλαβός και αντιδημοφιλής», έκρινε από την πλευρά του ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, σχολιάζοντας την ομιλία και την επέτειο ενός χρόνου από την ορκωμοσία του ρεπουμπλικάνου.

Η αντιπολίτευση τρέφει ελπίδες πως θα ανακτήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, όπου είναι μειοψηφία σήμερα, στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, βασιζόμενη στη δυσαρέσκεια των Αμερικανών, που είναι ολοένα πιο εμφανής στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των YouGov/CBS News, το 74% των Αμερικανών κρίνει πως ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν έχει κάνει «αρκετά» για να μειωθούν οι τιμές, ενώ το 53% θεωρεί πως αφιερώνει «υπερβολικά» πολύ χρόνο στην εξωτερική πολιτική.

Hells Angels

Επανερχόμενος σε άλλο θέμα για το οποίο εκφράζει συχνά τον εκνευρισμό του, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στηλίτευσε το ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι «η Νορβηγία ελέγχει» την επιλογή των υποψηφίων, κάτι όμως που κάνει ανεξάρτητη επιτροπή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την ομιλία του επιδεικνύοντας φωτογραφίες των «ανισόρροπων δολοφόνων» που συνελήφθησαν κατ’ αυτόν από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) κι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, ιδίως στη Μινεσότα, θέατρο διαδηλώσεων εναντίον της σκληρής πολιτικής της κυβέρνησής του όσον αφορά τη μετανάστευση.

Ερωτηθείς σχετικά με τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, της Αμερικανίδας που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από πυρά αστυνομικού της ICE, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως ήταν «φρικτό» γεγονός.

«Ο πατέρας της ήταν–ελπίζω ότι είναι ακόμη, αλλά δεν το ξέρω–μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, αναφερόμενος, όπως κάνει συχνά, στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο.

Πηδώντας από το ένα ζήτημα στο άλλο, επαναλαμβανόμενος συχνά, πάντως χωρίς να δείξει την ενέργεια που αποτελεί σήμα κατατεθέν των προεκλογικών ομιλιών του, ο γηραιότερος πρόεδρος που εξελέγη ποτέ στις ΗΠΑ καυχήθηκε ακόμη πως έχει στο τσεπάκι την υποστήριξη της πιο διαβόητης συμμορίας μηχανόβιων στον κόσμο.

«Μου αρέσουν οι Hells Angels. Με ψήφισαν. Με προστάτευσαν», πέταξε, αναφερόμενος στην ομάδα δικυκλιστών που το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτηρίζει «εγκληματική οργάνωση».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτοξεύθηκε ο ημερήσιος τζίρος στην εποχή του Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτοξεύθηκε ο ημερήσιος τζίρος στην εποχή του Euronext

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κανόνες Τραμπ 20.01.26

Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Γροιλανδία είναι για τις ΗΠΑ, ό,τι η Κριμαία για τη Ρωσία. Και πως λόγω των ενεργειών Τραμπ, οι «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενοποιημένου στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ» είναι μειωμένες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 21.01.26

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πρόθεση του υπουργείου είναι να  ανοίξει εκ νέου η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα των δηλώσεων, δίνοντας πιο αναλυτικές οδηγίες  και πληροφορίες ώστε να προσελκύσει περισσότερους αυθαιρετούχους να υποβάλλουν αιτήματα «τακτοποίησης»

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Σύνταξη
Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο
Οι αλλαγές 21.01.26

Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο

Η θέση τους στην αλυσίδα της κληρονομικής διαδοχή. Πώς μπορούν να προεισπράξουν μέρος της κληρονομιάς για τις σπουδές τους. Πότε το παιδί κληρονομεί μικρότερο μερίδιο. Ποιος ο ρόλος των κληρονομικών συμβάσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις
Έτος - κλειδί 21.01.26

Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις

Οι βασικές ομάδες που μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2026 με ευνοϊκότερους όρους είναι οι: μητέρες ανηλίκων, γονείς στο Δημόσιο και ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά

Ηλίας Γεωργάκης
Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»
Art 21.01.26

Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»

Ο Πάβελ Κρισεβίτς από την Αγία Πετρούπολη εγκατέλειψε τη χώρα έπειτα από επανασυλλήψεις και απειλές της FSB, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, περιγράφοντας τη φυγή του ως έξοδο από «μια δικτατορία και έναν τόπο καταπίεσης»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κακοκαιρία: «Αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής – Η Αττική θέλει ειδική μεταχείριση» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Σαν lockdown 21.01.26

Αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής, η Αττική θέλει ειδική μεταχείριση, λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

«Βροχή» τα 112 στην Πελοπόννησο, ισχυρή σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων και κλειστά σχολεία- Ο Κώστας Λαγουβάρδος μιλά στο in και εξηγεί γιατί η κακοκαιρία απαιτεί μεγάλη προσοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική σκηνή στο Armageddon
Fizz 21.01.26

Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική σκηνή στο Armageddon

Μια άτυχη στιγμή από την εμπειρία του στο φιλμ Armageddon θυμήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, που πάντως παραδέχθηκε ότι μπορεί να «έσωσε» την πιο δραματική σκηνή της ταινίας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία
"Sell America" 21.01.26

ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία

Την ώρα που οι φωνές για πώληση περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ όπως ομολόγων και μετοχών, πληθαίνουν στην Ευρώπη, κορυφαίος διαχειριστής assets, τους καλεί να το σκεφτούν ξανά.

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Champions League 21.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να εκφράζει τη σιγουριά του πως αν η ομάδα του έχει πίστη στις δυνατότητές της, τότε μπορεί να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρωταγωνίστησε στο 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και μετά το ματς δήλωσε πως έκανε… απλώς τη δουλειά του! - Τι δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Σύνταξη
