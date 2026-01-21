«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε μακρά και μάλλον ασυνάρτητη ομιλία χθες Τρίτη, την επέτειο της ορκωμοσίας και της έναρξης της δεύτερης θητείας του, στην οποία στάθηκε πάνω απ’ όλα στο ότι δεν αναγνωρίζονται αυτά που θεωρεί επιτεύγματά του όσο θα έπρεπε.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά–η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος–σε αίθουσα του Λευκού Οίκου.

«Νομίζω ότι ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου», πέταξε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Κατά τα λοιπά, η ομιλία του ήταν επικεντρωμένη κυρίως στις πιο πρόσφατες αντεγκλήσεις του και επιθέσεις του.

Δεν υπήρξε κάποια πολύκροτη ανακοίνωση, ούτε σημαντική δήλωση του 79χρονου ρεπουμπλικάνου, που τον τελευταίο χρόνο επιβάλλει τη θέλησή του στην Αμερική και προκαλεί αναταράξεις σε όλο τον κόσμο χωρίς να συναντά αληθινή αντίσταση–είτε από ξένες χώρες, είτε από πολιτικούς του αντιπάλους, ή από το περιβάλλον του, όπως συνέβαινε στην πρώτη του θητεία (2017-2021).

«Η ομάδα μου δεν μου αντιμιλάει συχνά», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος.

«Δεν μου αρέσει αυτό, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», και «πρέπει να περάσει το μήνυμα», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναμένεται εντός της ημέρας στο Νταβός, όπου οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του κρατάνε την ανάσα τους, φοβούμενοι νέα κλιμάκωση της διπλωματικής κρίσης για τη Γροιλανδία.

Καμιά σχέση με την «πραγματικότητα»

Ο πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων στηλίτευσε πως ο Τύπος δεν προβάλλει όσο κατ’ αυτόν θα όφειλε τα επιτεύγματά του στην οικονομία, τον απολογισμό του που διαβεβαίωσε πως είναι πολύ θετικός, ιδίως όσον αφορά το κόστος ζωής. Αυτό ακριβώς, κατά δημοσκοπήσεις, είναι η κυριότερη ανησυχία των αμερικανών ψηφοφόρων.

«Τις έχουμε μειώσει σημαντικά», τόνισε αναφερόμενος στις τιμές, προσθέτοντας πως «δεν καταλαβαίνω (…) Ίσως αυτοί στους οποίους έχω αναθέσει τις δημόσιες σχέσεις μας να μην είναι πολύ καλοί, πάντως δεν περνάμε το μήνυμα».

Καθισμένη πλάι του, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ έμοιαζε σαν από μάρμαρο.

«Ξεκάθαρα δεν ζει την πραγματικότητα», σχολίασε σαρκαστικά μέσω X η Κάθριν Κλαρκ, υπεύθυνη για την κομματική πειθαρχία («whip») της κοινοβουλευτικής ομάδας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παραθέτοντας δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με μελέτη που διαπίστωση πως είναι οι Αμερικανοί αυτοί που επωμίζονται το κόστος των βαρύτερων τελωνειακών δασμών του ρεπουμπλικάνου.

«Ο Τραμπ θέλει να κυβερνά σαν βασιλιάς» και «όσο προχωρά, γίνεται ολοένα πιο παλαβός και αντιδημοφιλής», έκρινε από την πλευρά του ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, σχολιάζοντας την ομιλία και την επέτειο ενός χρόνου από την ορκωμοσία του ρεπουμπλικάνου.

Η αντιπολίτευση τρέφει ελπίδες πως θα ανακτήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, όπου είναι μειοψηφία σήμερα, στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, βασιζόμενη στη δυσαρέσκεια των Αμερικανών, που είναι ολοένα πιο εμφανής στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των YouGov/CBS News, το 74% των Αμερικανών κρίνει πως ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν έχει κάνει «αρκετά» για να μειωθούν οι τιμές, ενώ το 53% θεωρεί πως αφιερώνει «υπερβολικά» πολύ χρόνο στην εξωτερική πολιτική.

Hells Angels

Επανερχόμενος σε άλλο θέμα για το οποίο εκφράζει συχνά τον εκνευρισμό του, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στηλίτευσε το ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι «η Νορβηγία ελέγχει» την επιλογή των υποψηφίων, κάτι όμως που κάνει ανεξάρτητη επιτροπή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την ομιλία του επιδεικνύοντας φωτογραφίες των «ανισόρροπων δολοφόνων» που συνελήφθησαν κατ’ αυτόν από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) κι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, ιδίως στη Μινεσότα, θέατρο διαδηλώσεων εναντίον της σκληρής πολιτικής της κυβέρνησής του όσον αφορά τη μετανάστευση.

Ερωτηθείς σχετικά με τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, της Αμερικανίδας που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από πυρά αστυνομικού της ICE, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως ήταν «φρικτό» γεγονός.

«Ο πατέρας της ήταν–ελπίζω ότι είναι ακόμη, αλλά δεν το ξέρω–μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, αναφερόμενος, όπως κάνει συχνά, στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο.

Πηδώντας από το ένα ζήτημα στο άλλο, επαναλαμβανόμενος συχνά, πάντως χωρίς να δείξει την ενέργεια που αποτελεί σήμα κατατεθέν των προεκλογικών ομιλιών του, ο γηραιότερος πρόεδρος που εξελέγη ποτέ στις ΗΠΑ καυχήθηκε ακόμη πως έχει στο τσεπάκι την υποστήριξη της πιο διαβόητης συμμορίας μηχανόβιων στον κόσμο.

«Μου αρέσουν οι Hells Angels. Με ψήφισαν. Με προστάτευσαν», πέταξε, αναφερόμενος στην ομάδα δικυκλιστών που το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτηρίζει «εγκληματική οργάνωση».