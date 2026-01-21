newspaper
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα

Ο Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ είναι ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ στην ισοπεδωμένη Γάζα. Έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και «σκιές» στο βιογραφικό του

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Spotlight

Εύλογα, οι διεθνείς ανησυχίες πλέον εντείνονται ότι το θολό ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανικού προέδρου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί στην πραγματικότητα έναν «Δούρειο Ίππο» για την αποδυνάμωση του ΟΗΕ.

Εγκεκριμένο με το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στα μέσα Νοεμβρίου -με την αποχή της Κίνας και της Ρωσίας- περιλαμβάνει τη σύσταση του αμφιλεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν καν διαρρεύσει στον Τύπο το επίμαχο καταστατικό του -στο οποίο δεν κατονομάζεται καν η Γάζα- πηγές της εφημερίδας Haaretz ανέφεραν ότι «ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, που προωθούν την πρωτοβουλία, την βλέπουν ως κάτι πολύ κοντά σε ένα νέο είδος ΟΗΕ, αποτελούμενο από επιλεγμένες χώρες και λαμβάνοντας αποφάσεις που επηρεάζουν τον κόσμο».

«Η επιτυχία του αμερικανικού σχεδίου να μετατραπεί το Συμβούλιο Ειρήνης σε έναν παγκόσμιο μηχανισμό επίλυσης συγκρούσεων θα εξαρτηθεί από την απόδοσή του στη Γάζα».

Τούτων δοθέντων, ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει ο -νεοδιορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ- Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα καθίσταται κομβικός.

Όπως είχε προαναγγείλει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανακοίνωσε επισήμως ο Λευκός Οίκος, πρόκειται για τον 53χρονο Βούλγαρο πολύπειρο διπλωμάτη Νικολάι Μλαντένοφ, μέλος του νέου Εκτελεστικού Συμβουλίου του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Θα έχει κομβικό ρόλο στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, λειτουργώντας ως σύνδεσμος με την -επίσης νεοδιορισθείσα από τον Λευκό Οίκο- Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας.

Ήτοι της 15μελούς μεταβατικής επιτροπής, που απαρτίζεται από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, έχει επιφορτιστεί με τη διοίκηση της ισοπεδωμένης Λωρίδας της Γάζας και έχει ως βασική αποστολή να διευθύνει το πρώτο στάδιο της ανοικοδόμησης του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα: ενός αιματοβαμμένου από τον διετή πόλεμο «κρανίου τόπο».

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ σε επίσκεψη στη νότια Λωρίδα της Γάζας το 2019, τότε ως Ειδικός Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/Φωτογραφία αρχείου)

Ο «άνθρωπος των ειδικών αποστολών»

Παιδί της προνομιούχας νομενκλατούρας του κομμουνιστικού συστήματος στη Βουλγαρία, μετέπειτα πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων στη Σόφια και Σπουδών Πολέμου στο King’s College στο Λονδίνο, ο Νικολάι Μλαντένοφ βλέπει την καταγωγή του από τη Βουλγαρία ως πλεονέκτημα.

Στα Βαλκάνια, είχε πει στους New York Times το 2021, «έχουμε αλλάξει σύνορα, πολεμήσαμε για ιερούς τόπους, γλώσσες και εκκλησίες. Έχουμε ανταλλάξει πληθυσμούς για εκατό χρόνια, αν όχι περισσότερο. Και όταν κουβαλάς αυτό το φορτίο, σε βοηθά να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά».

Ιδεολογικά, ο ίδιος υπήρξε ιδιαίτερα ευέλικτος στην προσωπική ανέλιξή του.

Από στέλεχος στη Σόφια του Open Society Foundations του Τζορτζ Σόρος, στα τέλη δεκαετίας του 1990, σήμερα είναι «διακεκριμένος επισκέπτης συνεργάτης» του Ινστιτούτου της Ουάσινγκτον για την Εγγύς Ανατολή: από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα που συνδέονται με τη χάραξη της αμερικανικής πολιτικής, ιδρυθέν το 1985 από την AIPAC, το ισχυρότερο φιλοϊσραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ.

Στη Βουλγαρία -όπου εξελέγη βουλευτής και ευρωβουλευτής με το συντηρητικό κόμμα Gerb του Μπόικο Μπορίσοφ, ενώ διετέλεσε υπουργός Άμυνας και Εξωτερικών μεταξύ 2009 και 2013- ο Μλαντένοφ θεωρείται ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών.

Ως ΥΠΕΞ, οργάνωσε συνάντηση της συριακής αντιπολίτευσης το 2012. Αν και απέτυχε να ενώσει τους αντιπάλους του τότε προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ, έγινε γνωστός ως μεσολαβητής σε αδιέξοδες συγκρούσεις.

Ήδη από το 2006, συμβούλευε Ιρακινούς βουλευτές σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.

Αργότερα, την περίοδο 2013-2015, υπηρέτησε ως Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ για το Ιράκ, προτού αναλάβει Ειδικός Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή για πέντε χρόνια.

Το γεγονός ότι δεν σημείωσε κάποια σημαντική επιτυχία δεν έβλαψε τη φήμη του.

Ούτε προφανώς το γεγονός ότι το 2021 το όνομά του εμφανίστηκε στα «Pandora Papers», με την ίδρυση υπεράκτιας εταιρείας στις Σεϋχέλλες, λίγες ημέρες μετά την εμπλοκή του στον ΟΗΕ.

Απολογούμενος τότε, υποστήριξε ότι «δεν ήταν ποτέ ενεργή».

«Παιχνίδια» λεπτών ισορροπιών

Προλειαίνοντας το έδαφος για τον νέο του ρόλο ως Ύπατου Εκπροσώπου για τη Γάζα του τραμπικού «Συμβουλίου Ειρήνης», ο  Νικολάι Μλαντένοφ συναντήθηκε προ ημερών με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

«Σε όλους αρέσει ο Μλαντένοφ, όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και σε όλη τη Μέση Ανατολή», σχολίασε στο CNN ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σκιαγραφώντας τον ως «δίκαιο παίκτη».

Στην παλαιστινιακή πλευρά, ωστόσο, η εικόνα του είναι πιο σύνθετη.

«Πάντα θεωρούνταν κάποιος πολύ σοβαρός», «δεν ήταν το είδος του απεσταλμένου ή του διπλωμάτη που εξαρτιόταν υπερβολικά από συμβούλους ή ανθρώπους που του έλεγαν τι να πει», λέει ο Παλαιστίνιος πρώην αξιωματούχος και πολιτικός αναλυτής Χαβιέρ Αμπού Εΐντ.

«Νοιαζόταν για τους Παλαιστίνιους», παρατηρεί, «όμως νοιαζόταν περισσότερο για τους Ισραηλινούς»…

Επί θητείας του ως Ειδικού Συντονιστή του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, η Παλαιστινιακή Αρχή παραμελήθηκε, το ίδιο και οι όποιες διαπραγματεύσεις.

Ο Μλαντένοφ επικεντρώθηκε περισσότερο στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Υπερασπίστηκε τις Συμφωνίες του Αβραάμ, προκαλώντας δυσφορία στους Παλαιστινίους, που έβλεπαν αυτές τις διεργασίες ως παράκαμψη του αγώνα τους για ίδρυση κράτους.

Πρόσφατα, μιλώντας σε σεμινάριο του Ινστιτούτου της Ουάσινγκτον, ο Μλαντένοφ -ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπηρετώντας από το 2022 ως γενικός διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας Anwar Gargash στο Άμπου Ντάμπι- επαίνεσε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ ως διαμορφωτή συναίνεσης για μια νέα ατζέντα διακυβέρνησης στη Γάζα, εντός ενός πλαισίου αυξημένης περιφερειακής συμμετοχής.

Δεν έκρυψε, ωστόσο, ότι το Ισραήλ επιδιώκει διαρκή ελευθερία στρατιωτικών κινήσεων στη Γάζα, όπως κάνει στον νότιο Λίβανο, τονίζοντας ότι η αποτροπή της επιστροφής της Χαμάς απαιτεί, κατά την άποψή του, μια πολυεθνική δύναμη με πιο «σκληρή» εντολή.

Κατά προτίμηση, δε, βάσει ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θεματοφύλακα της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης, που το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ φιλοδοξεί να επισκιάσει.

Wall Street
Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Σύνταξη
Ανατολική Ιερουσαλήμ: Μπουλντόζες του Ισραήλ κατεδαφίζουν κτίρια στην έδρα της UNRWA
Ανατολική Ιερουσαλήμ 21.01.26

Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτίρια της UNRWA και (για άλλη μια φορά) το διεθνές δίκαιο

Οι ισραηλινές δυνάμεις «κατέλαβαν εξ εφόδου» το συγκρότημα όπου βρίσκεται η έδρα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κατεδάφισαν κτίρια, σε μια «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Φειδίας Παναγιώτου: Φερόμενη έρευνα σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ο ίδιος δηλώνει άγνοια
Δηλώνει άγνοια 21.01.26

Φερόμενη έρευνα κατά του Φειδία Παναγιώτου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για ενδεχόμενη «διασπάθιση χρημάτων» διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έπειτα από καταγγελίες, σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Σύνταξη
Νίγηρας: Σφαγή 31 αμάχων σε επίθεση που αποδίδεται στους τζιχαντιστές
Νίγηρας 21.01.26

«31 άνθρωποι εκτελέστηκαν από ανθρώπους χωρίς θεό και χωρίς νόμο»

Επίθεση σε χωριό του Νίγηρα, αποδιδόμενη στους τζιχαντιστές, είχε ως αποτέλεσμα τριάντα άνθρωποι να σφαγιαστούν σε χωράφι και ένας ακόμη να υποκύψει στα τραύματά του αργότερα σε κέντρο υγείας.

Σύνταξη
Ισραήλ: «Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν και σε «συντονισμό» με τις ΗΠΑ
«Συντονισμός με ΗΠΑ» 21.01.26

«Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν, δηλώνει το Ισραήλ

Βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής χαρακτηρίζει το Ιράν ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι, παρά τον πρόσφατο πόλεμο, «δεν άλλαξε τη συμπεριφορά του».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαίνεται η επιδημία ιλαράς λόγω της δυσπιστίας έναντι των εμβολίων
Μαίνεται η επιδημία 21.01.26

Ο υπουργός Υγείας του Τραμπ εστία μετάδοσης... της ιλαράς

Στον αμφισβητία των εμβολίων υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ επιρρίπτεται μέρος της ευθύνης για την απρόσμενη υγειονομική κρίση στις ΗΠΑ, με την αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Νέο ρεσάλτο, το 7ο, των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Βενεζουέλα 21.01.26

Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Νέο ρεσάλτο πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και έπλεε στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κανόνες Τραμπ 20.01.26

Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Γροιλανδία είναι για τις ΗΠΑ, ό,τι η Κριμαία για τη Ρωσία. Και πως λόγω των ενεργειών Τραμπ, οι «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενοποιημένου στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ» είναι μειωμένες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ έψαχναν στοιχεία για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ
Berlingske 20.01.26

Οι ΗΠΑ έψαχναν στοιχεία για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ

Παρότι παρουσιάζεται σαν ξαφνική επιθετικότητα του Τραμπ, εφημερίδα της Δανίας αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να αλιεύσουν πληροφορίες ήδη από τις αρχές του 2025, πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του ο Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
