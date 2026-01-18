Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ διχάζει τη διεθνή σκηνή

Η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης», με στόχο την αντιμετώπιση διεθνών συγκρούσεων, προκαλεί έντονες συζητήσεις και επιφυλάξεις στις διπλωματικές πρωτεύουσες. Αν και η πρόσκληση έχει σταλεί σε δεκάδες χώρες, η ανταπόκριση μέχρι στιγμής είναι περιορισμένη, με αρκετούς αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχία για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στον ρόλο και την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών.

Περιορισμένη ανταπόκριση στο Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ και σιωπηλές ανησυχίες

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μόνο η Ουγγαρία αποδέχθηκε χωρίς επιφυλάξεις την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου. Αντίθετα, οι περισσότερες κυβερνήσεις αποφεύγουν δημόσιες τοποθετήσεις, επιλέγοντας τη σιωπή ή τη διατύπωση γενικών δηλώσεων καλής θέλησης. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η νέα αυτή δομή μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ.

Πώς θα λειτουργεί το νέο Συμβούλιο

Βάσει προσχεδίου καταστατικού που συνοδεύει την πρόσκληση, το Συμβούλιο Ειρήνης θα τελεί υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς χρονικό περιορισμό. Η αρχική του αποστολή θα αφορά τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα, με προοπτική στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλες διεθνείς συγκρούσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Η συμμετοχή των κρατών προβλέπεται να είναι τριετής, εκτός εάν επιλέξουν να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση μέσω σημαντικής οικονομικής συνεισφοράς, ύψους 1 δισ. δολαρίων ανά χώρα, για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου.

Αντιδράσεις από συμμάχους και εταίρους

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η χώρα της είναι «έτοιμη να συμβάλει», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το πλαίσιο ή το εύρος της συμμετοχής. Από τον Καναδά, ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανέφερε ότι υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία για συμμετοχή σε πρωτοβουλία που αφορά τη Γάζα, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν ανοιχτές.

Παράλληλα, αξιωματούχοι σημειώνουν ότι μέχρι το 2027, οποιαδήποτε σχετική εντολή είχε δοθεί περιοριζόταν αποκλειστικά στο πλαίσιο του ΟΗΕ και αφορούσε συγκεκριμένα τη σύγκρουση στη Γάζα.

Φόβοι για υπονόμευση του ΟΗΕ

Η ενσωμάτωση καταστατικού στην επιστολή-πρόσκληση έχει εντείνει τις ανησυχίες. Διπλωμάτες μιλούν για ένα σχήμα που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δημιουργώντας ένα παράλληλο κέντρο λήψης αποφάσεων για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

Όπως σημειώνουν δυτικές διπλωματικές πηγές, η προοπτική ενός τέτοιου θεσμού θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον μοναδικό διεθνή οργανισμό με καθολική νομιμοποίηση.

«Σκοτεινές εποχές» και προειδοποιήσεις

Ανώτατοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ αποφεύγουν να σχολιάσουν ευθέως την πρόταση, ωστόσο προειδοποιούν ότι η αμφισβήτηση του ρόλου του Οργανισμού θα μπορούσε να οδηγήσει τη διεθνή κοινότητα σε επικίνδυνα μονοπάτια. «Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο μόνος θεσμός με την ηθική και νομική δυνατότητα να φέρνει στο ίδιο τραπέζι όλα τα κράτη», τονίζουν, υπογραμμίζοντας ότι η απομάκρυνση από αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να σημάνει επιστροφή σε «πολύ σκοτεινές εποχές».

Το αν το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ θα αποκτήσει τελικά ουσιαστικό ρόλο ή θα παραμείνει μια αμφιλεγόμενη πολιτική πρωτοβουλία, μένει να φανεί από τις αποφάσεις που θα λάβουν τα κράτη που καλούνται να συμμετάσχουν.

Πηγή: ot.gr