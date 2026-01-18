newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 04:17

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Spotlight

Σύμφωνα με ένα προσχέδιο καταστατικού για την προτεινόμενη ομάδα που είδε το Bloomberg, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος της και θα αποφασίζει ποιοι θα προσκληθούν να γίνουν μέλη. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία, με κάθε κράτος μέλος να έχει μία ψήφο, αλλά όλες θα υπόκεινται στην έγκριση του προέδρου.

«Κάθε κράτος μέλος θα έχει θητεία που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη ανανέωσης από τον πρόεδρο. Η τριετής θητεία δεν θα ισχύει για τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν περισσότερα από 1.000.000.000 δολάρια σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος του καταστατικού», αναφέρει το σχέδιο.

Οι επικριτές ανησυχούν ότι ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια εναλλακτική ή ανταγωνιστική οργάνωση έναντι των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία έχει επικρίνει εδώ και καιρό. Το συμβούλιο περιγράφεται στο χάρτη ως «διεθνής οργάνωση που επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει την αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που έχουν πληγεί ή απειλούνται από συγκρούσεις». Θα καταστεί επίσημο μόλις τρία κράτη μέλη συμφωνήσουν με το χάρτη.

Ο Τραμπ θα είναι επίσης υπεύθυνος για την έγκριση της επίσημης σφραγίδας της ομάδας, σύμφωνα με το έγγραφο. Δεν είναι γνωστό αν η Ελλάδα και η Κύπρος θα δώσουν αυτά τα χρήματα ή πως γνώριζαν πως θα υπάρχει κόστος εισόδου στο Συμβούλιο.

Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης. Το σχέδιο φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο Τραμπ θα ελέγχει τα χρήματα, κάτι που θα θεωρηθεί απαράδεκτο από τις περισσότερες χώρες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμμετάσχουν στο συμβούλιο, ανέφεραν τα άτομα αυτά, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικά θέματα.

Αρκετές χώρες αντιτίθενται έντονα στο σχέδιο του καταστατικού του Τραμπ και εργάζονται συλλογικά για να αντιταχθούν στις προτάσεις, πρόσθεσαν τα άτομα αυτά.

Το Συμβούλιο Ειρήνης θα συγκαλεί συνεδριάσεις με ψηφοφορία τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και «σε όσες επιπλέον ημερομηνίες και τοποθεσίες κρίνει κατάλληλες ο πρόεδρος», σύμφωνα με το σχέδιο χάρτη. Η ημερήσια διάταξη θα υπόκειται στην έγκριση του προέδρου. Το συμβούλιο ειρήνης θα πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις χωρίς ψηφοφορία με το εκτελεστικό του συμβούλιο. Οι συνεδριάσεις αυτές θα συγκαλούνται τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο.

Markets
Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

World
ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών
Κόσμος 17.01.26

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών

Επιφυλακτική και διχασμένη η Γερμανία - Η κυβέρνηση θα το σκεφτεί και η αντιπολίτευση της στέλνει μήνυμα ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε»

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ
Κόσμος 17.01.26

Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ

«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου 'Συμβουλίου Ειρήνης' και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής» στην Γάζα

Σύνταξη
Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία
Ετοιμάζουν αντίδραση 17.01.26 Upd: 22:12

Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς σε 8 χώρες, μέχρι να μπορέσει να «αγοράσει τη Γροιλανδία». Τον κατηγορούν για εκβιασμό και εκφοβισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης υπεγράφη στην Παραγουάη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur. Εκ μέρους της ΕΕ την υπέγραψαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα.

Σύνταξη
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
