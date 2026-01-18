Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Σύμφωνα με ένα προσχέδιο καταστατικού για την προτεινόμενη ομάδα που είδε το Bloomberg, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος της και θα αποφασίζει ποιοι θα προσκληθούν να γίνουν μέλη. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία, με κάθε κράτος μέλος να έχει μία ψήφο, αλλά όλες θα υπόκεινται στην έγκριση του προέδρου.

«Κάθε κράτος μέλος θα έχει θητεία που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη ανανέωσης από τον πρόεδρο. Η τριετής θητεία δεν θα ισχύει για τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν περισσότερα από 1.000.000.000 δολάρια σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος του καταστατικού», αναφέρει το σχέδιο.

Οι επικριτές ανησυχούν ότι ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια εναλλακτική ή ανταγωνιστική οργάνωση έναντι των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία έχει επικρίνει εδώ και καιρό. Το συμβούλιο περιγράφεται στο χάρτη ως «διεθνής οργάνωση που επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει την αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που έχουν πληγεί ή απειλούνται από συγκρούσεις». Θα καταστεί επίσημο μόλις τρία κράτη μέλη συμφωνήσουν με το χάρτη.

Ο Τραμπ θα είναι επίσης υπεύθυνος για την έγκριση της επίσημης σφραγίδας της ομάδας, σύμφωνα με το έγγραφο. Δεν είναι γνωστό αν η Ελλάδα και η Κύπρος θα δώσουν αυτά τα χρήματα ή πως γνώριζαν πως θα υπάρχει κόστος εισόδου στο Συμβούλιο.

Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης. Το σχέδιο φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο Τραμπ θα ελέγχει τα χρήματα, κάτι που θα θεωρηθεί απαράδεκτο από τις περισσότερες χώρες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμμετάσχουν στο συμβούλιο, ανέφεραν τα άτομα αυτά, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικά θέματα.

Αρκετές χώρες αντιτίθενται έντονα στο σχέδιο του καταστατικού του Τραμπ και εργάζονται συλλογικά για να αντιταχθούν στις προτάσεις, πρόσθεσαν τα άτομα αυτά.

Το Συμβούλιο Ειρήνης θα συγκαλεί συνεδριάσεις με ψηφοφορία τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και «σε όσες επιπλέον ημερομηνίες και τοποθεσίες κρίνει κατάλληλες ο πρόεδρος», σύμφωνα με το σχέδιο χάρτη. Η ημερήσια διάταξη θα υπόκειται στην έγκριση του προέδρου. Το συμβούλιο ειρήνης θα πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις χωρίς ψηφοφορία με το εκτελεστικό του συμβούλιο. Οι συνεδριάσεις αυτές θα συγκαλούνται τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο.