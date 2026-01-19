Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την προσφορά του Αμερικανού ομολόγου του να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, που έχει διχάσει τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, το Συμβούλιο Ειρήνης θα επιβλέπει τα επόμενα βήματα στη διαδικασία ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η εκτελεστική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα.

Εκτεταμένες οι εξουσίες του Τραμπ

Οι χώρες που θα συμμετάσχουν ως μόνιμα μέλη, θα πρέπει επίσης να καταβάλουν το ποσό του 1 δισ. ευρώ. Η διαχείριση των χρημάτων θα ανήκει στην αρμοδιότητα του Αμερικανού προέδρου, που θα είναι επικεφαλής του Συμβουλίου Ειρήνης.

Στην ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας αναφέρεται ότι η απόφαση ελήφθη λόγω ανησυχιών ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης», υπό την προεδρία του Τραμπ, θα έχει εκτεταμένες εξουσίες πέρα ​​από τη μεταβατική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Επίσης ότι θα υπονομεύει το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Και τονίζει ότι ο χάρτης του συμβουλίου «υπερβαίνει το πλαίσιο της Γάζας και εγείρει σοβαρά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τις αρχές και τη δομή των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την ίδρυση του συμβουλίου —η σύνθεση του οποίου θα ανακοινωθεί στο Νταβός την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί (τοπική ώρα)— ως βασικό μέρος του σχεδίου 20 σημείων του για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σημεία ανησυχίας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, περιέγραψε τα «σημεία ανησυχίας» όσον αφορά το Συμβούλιο Ειρήνης. Αυτά είναι η αρμοδιότητα του καταστατικού του συμβουλίου «στη Γάζα και αλλού» και οι «πολύ εκτεταμένες εξουσίες» που έχουν παραχωρηθεί στον πρόεδρο.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος του συμβουλίου, θα μπορεί να εγκρίνει τη συμμετοχή των μελών, να επιλέξει τον διάδοχό του και να ασκήσει βέτο στις αποφάσεις που λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών.

«Αυτό απέχει πολύ, πολύ από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε Γάλλους ακαδημαϊκούς στο Παρίσι.

Οι άλλες χώρες

Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το Συμβούλιο Ειρήνης. Τόσο για την απαίτηση τα μόνιμα μέλη (πέραν των τριών ετών) να πληρώσουν το ποσό του 1 δισ. ευρώ, όσο και για τις αρμοδιότητές του.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι η χώρα του θα ενταχθεί, αλλά δεν θα πληρώσει για τη μόνιμη έδρα.

Ο βασιλιάς Μοχάμεντ Στ΄ του Μαρόκου αποδέχτηκε την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθεί ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ωστόσο, άλλες χώρες που έχουν προσκληθεί δεν έχουν δώσει την απάντησή τους ή εκφράζουν διαφωνίες για άλλους συμμετέχοντες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης προσκαλέσει τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία, την Αργεντινή, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ινδία, την Τουρκία και το Βιετνάμ. Επίσης, τη Ρωσία και την Τουρκία, αλλά και το Ισραήλ.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι διαφωνεί με την παρουσία του Κατάρ και της Τουρκίας.

Βοηθός του προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, δήλωσε ότι είχε επίσης προσκληθεί και εξέταζε την απάντησή του. Ωστόσο εξέφρασε διαφωνία με τη συμμετοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν διότι είναι μεταξύ των ηγετών που «έχουν διαφωνίες» με τον Πολωνό πρόεδρο.

Και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έγραψε στο X ότι η ένταξη στο Συμβούλιο Ειρήνης θα απαιτούσε κοινοβουλευτική έγκριση. «Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας εκμεταλλευτεί», σημείωσε.

Η Σαουδική Αραβία επίσης εξετάζει την πρόσκληση.