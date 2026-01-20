Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε ως προς το αν θα ήθελε να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ με το Συμβούλιο Ειρήνης. Αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε πως «μπορεί» (να λειτουργήσει το Συμβούλιο Ειρήνης ανταγωνιστικά του ΟΗΕ) για να συμπληρώσει πως είναι «μεγάλος θαυμαστής της προοπτικής του ΟΗΕ».
Ανέφερε πως ο ΟΗΕ δεν έχει λειτουργήσει όπως θα έπρεπε, λέγοντας πως δεν είναι τόσο χρήσιμος. Πρόσθεσε πως «ο ΟΗΕ θα έπρεπε να επιλύσει όλους τους πολέμους που έχω επιλύσει». Πρόσθεσε πως ποτέ δεν έχει πάει στον ΟΗΕ και ποτέ δεν χρειάστηκε την διαμεσολάβηση του ΟΗΕ για να επιλύσει κάποιον από τους πολέμους που έχει επιλύσει.
Πρόσθεσε πως πιστεύει πως πρέπει να επιτρέψει στον ΟΗΕ να συνεχίσει γιατί είναι πολύ σημαντική η προοπτική του. Σε επόμενη ερώτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως έχει σώσει δεκάδες εκατομμύρια άτομα. Ειδικά με την διαμεσολάβηση στις συγκρούσεις Ινδίας – Πακιστάν, όπως ανέφερε.
Ο έλεγχος του Συμβουλίου Ειρήνης και το δικαίωμα βέτο
Σύμφωνα με το προσχέδιο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης και θα αποφασίζει ποιοι θα προσκληθούν να γίνουν μέλη. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία, με κάθε κράτος μέλος να έχει μία ψήφο, αλλά όλες οι ψήφοι θα υπόκεινται στην έγκριση του προέδρου (ουσιαστικά δικαίωμα βέτο επί των ψήφων). Ο ίδιος μάλιστα θα μπορεί να επιλέξει τον αντικαταστάτη του.
«Κάθε κράτος μέλος θα έχει θητεία που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη ανανέωσης από τον πρόεδρο. Η τριετής θητεία δεν θα ισχύει για τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν περισσότερα από 1.000.000.000 δολάρια σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος του καταστατικού», αναφέρει το προσχέδιο για την δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης.
Λίγες χώρες έχουν συμφωνήσει να γίνουν μέλη στο Συμβούλιο Ειρήνης (Μαρόκο, Αργεντινή) ανεξαρτήτως όρων και αυτοί θεωρούνται από χώρες που έχουν στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Το γεγονός πως υπάρχει απροθυμία για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης, πιθανώς να εξηγεί τον λόγο της αρχικής απάντησης και στην συνέχεια της «στήριξης» στην προοπτική του ΟΗΕ.
Στον ΟΗΕ οι ΗΠΑ και η Ρωσία (κυρίως σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία) είναι αυτές που κάνουν συχνά χρήση του δικαιώματος βέτο. Από το 2023 έως το 2025 οι ΗΠΑ έχουν κάνει χρήση του βέτο 7 φορές όπου όλες αφορούν τις σχέσεις Ισραήλ – Παλαιστίνης, με χρήση του βέτο πάντα υπέρ του Ισραήλ.
