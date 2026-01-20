Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ θα ήταν στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας χωρίς εμένα» – Έκτακτη συνέντευξη Τύπου
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ενώ καταφέρθηκε ξανά εναντίον των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ με νέα ανάρτησή του
- «Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
- Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου ο Μακρόν στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
- 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι - Συνελήφθη και ο πατέρας του
- Νέα κλιμάκωση στη Συρία - Η συμφωνία με τη Δαμασκό «δεν ισχύει πλέον» δηλώνουν οι Σύροι Κούρδοι
Έκτακτη συνέντευξη Τύπου δίνει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, στον έναν χρόνο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο για λόγους «ασφαλείας», ενώ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε χώρες που αντιδρούν.
Σε σημερινή ανάρτησή του ο Τραμπ υποστήριξε ότι χωρίς αυτόν «το ΝΑΤΟ θα βρισκόταν στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου εδώ:
Όλες οι εξελίξεις στο in
