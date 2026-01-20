Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ θα ήταν στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας χωρίς εμένα» – Έκτακτη συνέντευξη Τύπου

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου δίνει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, στον έναν χρόνο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο για λόγους «ασφαλείας», ενώ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε χώρες που αντιδρούν.

Σε σημερινή ανάρτησή του ο Τραμπ υποστήριξε ότι χωρίς αυτόν «το ΝΑΤΟ θα βρισκόταν στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου εδώ:

