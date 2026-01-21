Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη ότι θα έχει μια «πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον ομόλογό του της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι συμπαθεί πολύ τον τούρκο ηγέτη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Ερντογάν).

«Εχω μια πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο συμπαθώ, συμπαθώ πολύ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Ερντογάν και Τραμπ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις»

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε και, σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Ερντογάν και Τραμπ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, «η ενότητα, η αλληλεγγύη και η εδαφική ακεραιότητα της οποίας είναι σημαντικές για την Τουρκία».

Συζητήθηκε ακόμη η καταπολέμηση του ISIS και η κατάσταση των μελών του στις συριακές φυλακές, με τον Ερντογάν να δηλώνει ότι μια αναπτυγμένη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία και ειρηνική Συρία, με όλα τα στοιχεία της, θα συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής.

Ευχαριστίες

Ο τούρκος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης στη Γάζα συνεχίζονται και πως η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να ενεργεί σε συντονισμό με τις ΗΠΑ σε αυτό το θέμα, ενώ ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόσκληση που απηύθυνε στην Τουρκία να συμμετέχει στην Επιτροπή Ειρήνης του παλαιστινιακού θύλακα.