Αγωνία για 26χρονη Αμερικανίδα – Ολονύχτια επιχείρηση στα Σφακιά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μίας 26χρονης τουρίστριας από τις ΗΠΑ, η οποία έχασε τον προσανατολισμό της κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Σφακίων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το patris.gr περίπου στις 8:30 το βράδυ της Παρασκευής, η νεαρή γυναίκα επικοινώνησε με τις αρχές, αναφέροντας ότι είχε χαθεί και δεν μπορούσε να βγει από το μονοπάτι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στην τελευταία επικοινωνία της, βρισκόταν στην περιοχή Δώματα.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τις έρευνες να συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας υπό δύσκολες συνθήκες. Η αγωνία κορυφωνόταν όσο περνούσαν οι ώρες, καθώς μετά την τελευταία κλήση η 26χρονη δεν απαντούσε ξανά στο τηλέφωνό της, γεγονός που ενίσχυε τους φόβους ότι μπορεί να είχε τραυματιστεί ή να είχε συμβεί κάτι σοβαρό.

Τελικά, με το πρώτο φως της ημέρας, ομάδα διασωστών που προσέγγισε το σημείο από θαλάσσης κατάφερε να εντοπίσει την 26χρονη σώα και σε καλή κατάσταση, βάζοντας τέλος στην πολύωρη επιχείρηση και στην αγωνία των διασωστικών δυνάμεων.

Ο Δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, ευχαρίστησε δημόσια τους άνδρες της Πυροσβεστικής για την άμεση κινητοποίηση και την πολύωρη προσπάθειά τους, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής από τους επισκέπτες που επιλέγουν πεζοπορικές διαδρομές στην περιοχή.

«Τα περιστατικά αποπροσανατολισμού δεν είναι σπάνια. Επισκέπτες χάνουν τον προσανατολισμό τους, εγκλωβίζονται σε δύσβατα σημεία ή τραυματίζονται, με αποτέλεσμα να κινητοποιούνται Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, ΕΚΑΒ, Αστυνομία και εθελοντές διασώστες. Ένα λάθος μονοπάτι, η εξάντληση, η ζέστη ή η απουσία σήματος στο κινητό μπορούν να μετατρέψουν μια εκδρομή σε επιχείρηση διάσωσης. Καλό είναι να γνωρίζουν πού πάνε και να ενημερώνουν το κατάλυμά τους για την απουσία τους», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.