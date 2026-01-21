Ο Τραμπ έδωσε 10 υποσχέσεις πριν από ένα χρόνο – Τι συνέβη από τότε;

Αυτή τη φορά δεν υπήρξε συζήτηση για τα μεγέθη-ρεκόρ του πλήθους. Με τη θερμοκρασία να πέφτει στους -3 βαθμούς, η δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε στη ροτόντα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Οι σπουδαίοι της πολιτικής ελίτ ήταν εκεί, συμπεριλαμβανομένων των πρώην προέδρων Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάκα, καθώς και του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν. Παρόντες ήταν και οι ολιγάρχες της τεχνολογίας, όπως ο Τζεφ Μπέζος, ο Τιμ Κουκ, ο Έλον Μασκ και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, οι οποίοι άκογαν με προσήλωση καθώς ο Τραμπ άρχιζε μια μισάωρη εναρκτήρια ομιλία.

Ο 47ος πρόεδρος «ζωγράφισε» μια ζοφερή εικόνα της Αμερικής, ως μιας χώρας όπου η κυβέρνηση υπέφερε από κρίση εμπιστοσύνης, αποτυγχάνοντας να υπερασπιστεί τα εθνικά σύνορα, και που σκοντάφτει από καταστροφή σε καταστροφή στο εξωτερικό. Αναλογιζόμενος το πώς είχε γλιτώσει λίγο πριν από μία απόπειρα δολοφονίας, ο Τραμπ δήλωσε: «Με έσωσε ο Θεός για να ξανακάνω την Αμερική σπουδαία».

Υποσχέθηκε μια σειρά εκτελεστικών διαταγών και έδωσε τολμηρές υποσχέσεις για τη μετανάστευση, την οικονομία και τη θέση της Αμερικής στον κόσμο. Ακολουθεί μια ανασκόπηση του Guardian 10 βασικών δεσμεύσεων του Ντόναλντ Τραμπ – και τι συνέβη από τότε.

1. Δικαιοσύνη

«Κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας της κυβέρνησης Τραμπ, πολύ απλά, θα βάζω την Αμερική πρώτη. Η κυριαρχία μας θα ανακτηθεί. Η ασφάλειά μας θα αποκατασταθεί. Η ζυγαριά της δικαιοσύνης θα εξισορροπηθεί ξανά. Ο φαύλος, βίαιος και άδικος εξοπλισμός του υπουργείου Δικαιοσύνης και της κυβέρνησής μας θα τελειώσει», ανέφερε.

Η εγκληματικότητα μειώθηκε σε κάθε μεγάλη κατηγορία στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους στην εξουσία του Τραμπ. Υπήρξαν περίπου 20% λιγότερες δολοφονίες από ό,τι το 2024, μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις που έγιναν ποτέ, σύμφωνα με τον Real Time Crime Index, ο οποίος χρησιμοποιεί δεδομένα τοπικού εγκλήματος από σχεδόν 600 περιοχές.

Παρ’όλα αυτά, δεν δίστασε να δώσει ψευδή στοιχεία, προκειμένου να «φορτώσει» στους μετανάστες την δήθεν αυξημένη εγκληματικότητα.

Η πρώτη επιλογή του για γενικό εισαγγελέα, τον Ματ Γκάετς, απορρίφθηκε, αλλά συμβιβάστηκε με μια άλλη πιστή, την Παμ Μπόντι. Ο πρόεδρος δήλωσε, άλλωστε, πως «είμαστε ο ομοσπονδιακός νόμος» και απέλυσε γρήγορα 17 ανεξάρτητους γενικούς επιθεωρητές, παρά τις αντιρρήσεις του νομικού κόσμου.

Διέταξε το τμήμα δικαιοσύνης να ερευνήσει τον πληροφοριοδότη Μάιλς Τέιλορ, τον Κρις Κρεμπς, διευθυντή κυβερνοασφάλειας που διέψευσε αβάσιμους ισχυρισμούς για εκλογική νοθεία το 2020, τον Τζέιμς Κόμεϊ, πρώην διευθυντή του FBI, την Λετίθια Τζέιμς, γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, και τον Τζερόμ Πάουελ, πρόεδρο της Federal Reserve.

Ο Kurt Bardella, πολιτικός σχολιαστής και πρώην βοηθός του Κογκρέσου, λέει ότι «αφιέρωσε πολύ χρόνο στην εναρκτήρια ομιλία του, αναφερόμενος στην τεράστια δύναμη του κράτους και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διώξει πολιτικούς αντιπάλους. Ωστόσο, τον έχουμε δει σε κάθε βήμα της διαδρομής να ασκεί την εξουσία με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ!».

2. Οι μαύροι και ισπανόφωνοι ψηφοφόροι

«Προς τις κοινότητες των μαύρων και των ισπανόφωνων, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τεράστια έκρηξη αγάπης και εμπιστοσύνης που μου δείξατε με την ψήφο σας. Κάναμε ρεκόρ και δεν θα το ξεχάσω. Άκουσα τις φωνές σας στην εκστρατεία και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας τα επόμενα χρόνια», είπε.

Ο Τραμπ συγκέντρωσε υποστήριξη-ρεκόρ από τους μαύρους (13%) και τους ισπανόφωνους (46%) ψηφοφόρους το 2024, αλλά οι πολιτικές του προκάλεσαν επικρίσεις ακριβώς επειδή πλήττει αυτές τις κοινότητες. Τα προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης (DEI) εξαλείφθηκαν σε όλη την κυβέρνηση, ενώ μια σκληροπυρηνική καταστολή της μετανάστευσης σκόρπισε φόβο στις κοινότητες των Λατίνων.

Ο Τραμπ γέμισε το υπουργικό συμβούλιο με λευκούς άνδρες. Εννέα στα 10 άτομα που επιβεβαιώθηκαν από τη Γερουσία τις πρώτες 300 ημέρες της δεύτερης διακυβέρνησής του ήταν λευκοί, σύμφωνα με το thinktank του Ινστιτούτου Brookings στην Ουάσινγκτον.

Δεν αναλήφθηκαν σημαντικές νέες πρωτοβουλίες που να ευνοούν ειδικά αυτές τις κοινότητες, αν και ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι φορολογικές του μεταρρυθμίσεις θα ωφελούσαν όλους. Αλλά σε μια συνέντευξη στους New York Times, ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Νόμος για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964 οδήγησε σε «πολύ κακή μεταχείριση των λευκών»…

3. Μετανάστευση

«Πρώτον, θα κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορά μας. Κάθε παράνομη είσοδος θα σταματήσει αμέσως και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία επιστροφής εκατομμυρίων αλλοδαπών εγκληματιών στα μέρη από τα οποία ήρθαν. Θα επαναφέρουμε την πολιτική παραμονής στο Μεξικό. Θα τερματίσω την πρακτική της σύλληψης και της απελευθέρωσης. Και θα στείλω στρατεύματα στα νότια σύνορα για να αποκρούσω την καταστροφική εισβολή στη χώρα μας», δεσμεύθηκε.

Και προσέθεσε: «Με τις εντολές που υπογράφω σήμερα, θα χαρακτηρίσουμε επίσης τα καρτέλ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Και επικαλούμενος τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών του 1798, θα δώσω εντολή στην κυβέρνησή μας να χρησιμοποιήσει την πλήρη και τεράστια δύναμη της ομοσπονδιακής και πολιτειακής επιβολής του νόμου για να εξαλείψει την παρουσία όλων των ξένων συμμοριών και εγκληματικών δικτύων, που φέρνουν καταστροφικό έγκλημα στο έδαφος των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων μας».

Κανένα θέμα δεν ήταν πιο διχαστικό κατά τον πρώτο χρόνο του Τραμπ στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ. Όπως είχε υποσχεθεί, την πρώτη ημέρα κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οδηγώντας σε περισσότερες από 622.000 απελάσεις και 1,9 εκατομμύρια εθελούσιες εκτοπίσεις έως τον Δεκέμβριο. Το «Remain in Mexico» (σ.σ. παραμένω στο Μεξικό) αποκαταστάθηκε, η σύλληψη και η απελευθέρωση έληξαν και τα στρατεύματα αναπτύχθηκαν, μειώνοντας τις συνοριακές εισδοχές μεταναστών στα χαμηλά της δεκαετίας του 1970.

Τα καρτέλ χαρακτηρίστηκαν τρομοκράτες και έγινε επίκληση του νόμου περί αλλοδαπών εχθρών για την απέλαση Βενεζουελάνων σε μια μεγάλη φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ. Το λεγόμενο «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» διέθεσε 170 δισεκατομμύρια δολάρια για την επιβολή του, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της κράτησης και των φραγμών στα σύνορα.

Η εθνική φρουρά, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και άλλες ομοσπονδιακές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, συχνά ενάντια στις επιθυμίες των τοπικών αρχών. Υπήρχαν τρομακτικές αναφορές για πράκτορες του ICE, που χρησιμοποίησαν υπερβολική βία και συνέλαβαν Αμερικανούς πολίτες, καθώς και μασκοφόρους πράκτορες χωρίς ταυτότητες που άρπαζαν ανθρώπους από τους δρόμους.

Τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επιχείρησης στη Μινεάπολη, η Ρενέ Γκουντ, μητέρα και ποιήτρια, πυροβολήθηκε στο κεφάλι και σκοτώθηκε από έναν αξιωματικό της ICE. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ήταν μια πράξη αυτοάμυνας και χαρακτήρισαν την Γκουντ «τρομοκράτη», ενώ ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε την ενέργεια «απερίσκεπτη και περιττή». Εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορείες διαμαρτυρίας, καθώς κλιμακώθηκαν οι εντάσεις.

«Τους έχουμε δει να μαζεύουν όποιον είναι μαύρος, να απελευθερώνουν μια μαζική επιβολή του νόμου που έχει απεριόριστη δύναμη και εξουσία, να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερη βία για να εκφοβίσουν τους Αμερικανούς πολίτες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τους αφαιρέσουν τη ζωή. Οι τρόποι με τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωξε την καταστολή της μετανάστευσης, οι πολίτες πιστεύουν πια ότι έχει παρατραβήξει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Bardella.’

4. Οικονομία

«Στη συνέχεια, θα κατευθύνω όλα τα μέλη του υπουργικού μου συμβουλίου να επιστρατεύσουν τις τεράστιες δυνάμεις που έχουν στη διάθεσή τους, για να νικήσουν τον πληθωρισμό-ρεκόρ και να μειώσουν γρήγορα το κόστος και τις τιμές», υποσχέθηκε επίσης.

Ο Τραμπ προσπάθησε να δείξει ότι είναι επικεντρωμένος στη μείωση των τιμών, αλλά συχνά υποβάθμισε αυτή την προσπάθεια υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι η οικονομία είναι ισχυρή και πως το ζήτημα της ακρίβειας είναι μια φάρσα των Δημοκρατικών. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο πληθωρισμός ήταν 3%, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% έως τον Δεκέμβριο, μια μικρή βελτίωση το 2025, αλλά εξακολουθεί να επιμένει η ακρίβεια.

Τα άλλα οικονομικά στοιχεία ήταν μικτά. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 είδε το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται σε ετήσια βάση 4,3%, από 3,8% το δεύτερο τρίμηνο. Η απασχόληση παραμένει ως επί το πλείστον σταθερή. το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Δεκέμβριο. Η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε υψηλά ρεκόρ, κυρίως χάρη στις εταιρείες τεχνολογίας και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αλλά μόνο το 36% των Αμερικανών εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της οικονομίας από τον Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που διενεργήθηκε στις 12 και 13 Ιανουαρίου – πολύ κάτω από την αρχική του βαθμολογία 42% για το θέμα, όταν ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του πέρυσι.

5. Ενέργεια

«Η κρίση του πληθωρισμού προκλήθηκε από τις μαζικές υπερδαπάνες και την κλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, και γι’ αυτό σήμερα θα κηρύξω επίσης εθνική ενεργειακή έκτακτη ανάγκη. Η Αμερική θα γίνει και πάλι παραγωγικό έθνος και έχουμε κάτι που δεν θα έχει ποτέ κανένα άλλο – τη μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου από οποιαδήποτε χώρα στη γη – και θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα μειώσουμε τις τιμές, θα γεμίσουμε τα στρατηγικά μας αποθέματα ξανά μέχρι την κορυφή και θα εξάγουμε αμερικανική ενέργεια σε όλο τον κόσμο», καυχήθηκε.

Ο Τραμπ ακολούθησε μια ατζέντα «ενεργειακής κυριαρχίας». Οι ΗΠΑ έγιναν ο κορυφαίος παραγωγός στον κόσμο και καθαρός εξαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, με επίπεδα ρεκόρ παραγωγής, που επιτεύχθηκε μέσω πολιτικών που ενθάρρυναν το fracking (σ.σ. υδραυλική ρωγμάτωση) και διεύρυνε την πρόσβαση σε γεωτρήσεις. Οι άδειες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 55%.

Παράλληλα, ξεκίνησε την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στην εξουσία. Τον Ιανουάριο του 2026, απέσυρε τις ΗΠΑ από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για την Κλιματική Αλλαγή – μια συνθήκη που στηρίζει όλες τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

6. Δασμοί

«Θα ξεκινήσω αμέσως την αναθεώρηση του εμπορικού μας συστήματος, για να προστατεύσουμε τους Αμερικανούς εργαζομένους και τις οικογένειες. Αντί να φορολογούμε τους πολίτες μας για να εμπλουτίσουμε άλλες χώρες, θα επιβάλουμε δασμούς και θα φορολογήσουμε ξένες χώρες για να εμπλουτίσουμε τους πολίτες μας. Για τον σκοπό αυτό, ιδρύουμε την Υπηρεσία Εξωτερικών Εσόδων για τη συλλογή όλων των δασμών και εσόδων. Θα εισρεύσουν τεράστια χρηματικά ποσά στο Υπουργείο Οικονομικών μας, προερχόμενα από ξένες πηγές. Το αμερικανικό όνειρο σύντομα θα επιστρέψει και θα ανθίσει όπως ποτέ άλλοτε», ανακοίνωσε.

Μάλιστα, περιέγραψε τους «δασμούς» ως την αγαπημένη του λέξη, ένα κλειδί για να επαναφέρει την παραγωγή στις αμερικανικές ακτές. Ήταν επίσης το διπλωματικό του όπλο. Στις 2 Απριλίου, που ονομάστηκε «Ημέρα της Απελευθέρωσης», επέβαλε φόρο 10% στις εισαγωγές και πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές από περίπου 90 χώρες. Επικαλέστηκε τον Νόμο Διεθνούς Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας του 1977, για να τους δικαιολογήσει, ενώ συνεχίζει να απειλεί με δασμούς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεμονωμένα ευρωπαϊκά κράτη με αφορμή τις ιμπεριαλιστικές προθέσεις του για την Γροιλανδία.

Ωστόσο, επιχειρήσεις και πολλές αμερικανικές πολιτείες προσέφυγαν στα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του. Το ανώτατο δικαστήριο εκδικάζει την υπόθεση και μπορεί να απορρίψει τους δασμούς του Τραμπ και να τον αναγκάσει να στείλει επιστροφές στους εισαγωγείς των ΗΠΑ, που τους πλήρωσαν. Οι δασμοί δεν προκάλεσαν την οικονομική αποκάλυψη που κάποιοι προέβλεπαν. Αλλά τροφοδότησαν την αστάθεια της αγοράς και αύξησαν τις τιμές για τους καταναλωτές.

7. «Doge»

«Για να αποκατασταθεί η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα στην ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση, η κυβέρνησή μου θα δημιουργήσει το ολοκαίνουργιο Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (Doge).

Ο Τραμπ έβαλε τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ, τον μεγαλύτερο χορηγό στην προεκλογική του εκστρατεία το 2024, επικεφαλής του Doge, με αποτέλεσμα μια σειρά από εντυπωσιακές εμφανίσεις στον Λευκό Οίκο. Ο Μασκ εμφανίστηκε στη Διάσκεψη Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC), κρατώντας ένα… αλυσοπρίονο.

Ο Doge στόχευε να μειώσει δραστικά τις ομοσπονδιακές δαπάνες, ωστόσο ο πραγματικός οικονομικός αντίκτυπός του παραμένει αμφιλεγόμενος και δύσκολο να επαληθευτεί. Ενώ η πρωτοβουλία υποσχέθηκε τρισεκατομμύρια αποταμιεύσεις, οι επικριτές και οι ομάδες παρακολούθησης επισημαίνουν εκτεταμένο χάος, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνθεση της σημαντικής ξένης βοήθειας και της μαζικής απόλυσης κρατικών υπαλλήλων.

Η υπηρεσία διαλύθηκε τον Νοέμβριο. Ακόμη και ο Μασκ έκανε μια συγκρατημένη αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου, περιγράφοντας το εγχείρημα ως μια «παράπλευρη αναζήτηση», που μπορεί να μην επαναλάβει.

8. Ελευθερία του λόγου

«Μετά από χρόνια και χρόνια παράνομων και αντισυνταγματικών ομοσπονδιακών προσπαθειών για περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, θα υπογράψω επίσης ένα εκτελεστικό διάταγμα για να σταματήσει αμέσως κάθε κυβερνητική λογοκρισία και να επαναφέρει την ελευθερία του λόγου στην Αμερική. Ποτέ ξανά η τεράστια δύναμη του κράτους δεν θα εξοπλιστεί για να διώξει πολιτικούς αντιπάλους – κάτι για το οποίο ξέρω κάτι. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Δεν θα ξανασυμβεί», είπε χαρακτηριστικά, για να πράξει ακριβώς το αντίθετο.

Ο Τραμπ στόχευσε δικηγορικά γραφεία που αντιπροσώπευαν «εχθρούς» της κυβέρνησης, αφαιρώντας συμβόλαια και άδειες ασφαλείας για να αποσπάσουν διακανονισμούς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Δισεκατομμύρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης πάγωσαν για πανεπιστήμια, όπως το Χάρβαρντ και το Κολούμπια, αναγκάζοντας τα ιδρύματα να κάνουν αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και την ηγεσία, εκμεταλλευόμενος τις διαμάχες σχετικά με τον αντισημιτισμό και τις πολιτικές της DEI (Diversity, Equity & Inclusion – Διαφορετικότητα, Ισότιμη πρόσβαση και Συμπερίληψη).

Άνοιξε επίσης πόλεμο στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, μηνύοντας ειδησεογραφικούς οργανισμούς όπως το BBC, το CBS/Paramount, η Wall Street Journal και οι New York Times, πιέζοντας την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών να ανακαλέσει τις άδειες καναλιών και να περιορίσει την πρόσβαση στην ενημέρωση, ενώ προώθησε τα «Μέσα Maga». Ο πολιτικός σατιρικός Στίβεν Κόλμπερτ απολύθηκε από το CBS, αλλά ο κωμικός Τζίμι Κίμελ αποκαταστάθηκε από το ABC μετά από τη γενική κατακραυγή.

9. DEI και τρανσέξουαλ

«Αυτή την εβδομάδα, θα τερματίσω επίσης την κυβερνητική πολιτική της προσπάθειας δημιουργίας, κοινωνικά, της φυλής και του φύλου σε κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία ‘αχρωματοψίας’ και αξιοκρατίας. Από σήμερα, η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι εφεξής ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα: αρσενικό και θηλυκό», διακήρυξε.

Έτσι, κινήθηκε γρήγορα για να εξαλείψει τη «ριζοσπαστική ιδεολογία του φύλου και τη θεωρία της κριτικής φυλής [CRT]» από τα σχολεία των ΗΠΑ. Έκανε επίσημη κυβερνητική πολιτική ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα και αφαίρεσε τη μη δυαδική επιλογή X (ουδέτερο ως προς το φύλο) από τα διαβατήρια των ΗΠΑ. Υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα, που προσπαθούσε να τερματίσει τις ιατρικές θεραπείες που επιβεβαιώνουν το φύλο για παιδιά και εφήβους κάτω των 19 ετών.

Διέταξε επίσης την κατάργηση όλων των προγραμμάτων της DEI στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, θέτοντας το προσωπικό σε άδεια και αφαιρώντας σχετικούς ιστότοπους, επειδή αντιπροσωπεύουν «τεράστια δημόσια σπατάλη και επαίσχυντες διακρίσεις». Κατηγόρησε μάλιστα τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της DEI για τη συντριβή αεροπλάνου στην Ουάσινγκτον. Και προσπάθησε να εξαλείψει τη «διχαστική, με επίκεντρο τη φυλή ιδεολογία» από τα μουσεία του Ινστιτούτου Smithsonian.

10. Εξωτερική πολιτική

«Όπως το 2017, θα φτιάξουμε ξανά τον ισχυρότερο στρατό που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Θα μετρήσουμε την επιτυχία μας όχι μόνο από τις μάχες που κερδίζουμε, αλλά και από τους πολέμους που τελειώνουμε – και ίσως το πιο σημαντικό, τους πολέμους στους οποίους δεν μπαίνουμε ποτέ», τόνισε και προσέθεσε: «Η πιο περήφανη κληρονομιά μου θα είναι η κληρονομιά ενός ειρηνοποιού και ενωτικού. Αυτό θέλω να γίνω: ειρηνοποιός και ενωτικός. Η Αμερική θα ανακτήσει τη θέση που δικαιούται ως το μεγαλύτερο, πιο ισχυρό, πιο σεβαστό έθνος στη γη, εμπνέοντας το δέος και τον θαυμασμό όλου του κόσμου».

Παρά τη διαμαρτυρία του ενάντια στις ξένες περιπέτειες των προηγούμενων προέδρων στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ διέταξε στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράκ, τη Νιγηρία, τη Σομαλία, το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, τους μαχητές Χούθι στην Υεμένη και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Η πιο δραματική κίνηση έγινε στις αρχές του 2026, όταν μήνες στρατιωτικής συσσώρευσης στην Καραϊβική κορυφώθηκαν με τον βομβαρδισμό της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

Προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, σκεπτόμενος μια στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ μπορεί να καταλάβουν την Γροιλανδία με τη βία και αναζητώντας περαιτέρω επιλογές για να χτυπήσουν το ιρανικό καθεστώς, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Επανειλημμένα τάχθηκε στο πλευρό της Ρωσίας για την Ουκρανία και έκανε τον αμφισβητήσιμο ισχυρισμό ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους.

«Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ πιο διχαστικό άτομο στην αμερικανική πολιτική από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ιδέα ότι αυτό το άτομο είναι ενωτικό; Δεν είναι. Αυτός είναι κάποιος που θέλει να χρησιμοποιεί τα όργανα της κυβέρνησης για να προσπαθήσει να υποχρεώσει την πίστη και να εξαναγκάσει την υπακοή. Δεν ενδιαφέρεται για την ενότητα, τον ενδιαφέρει η υποτέλεια και η υποταγή», επισημαίνει ο Kurt Bardella, πολιτικός σχολιαστής και πρώην βοηθός του Κογκρέσου.