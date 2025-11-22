newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Μετά τις ΗΠΑ, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ξένες επιχειρήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε τους όρους του για να παραστεί στη σύνοδο του Φόρουμ του Νταβός, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιανουάριο. Σύμφωνα με τους Financial Times, το Φόρουμ έδωσε σαφείς διαβεβαιώσεις ότι τα «woke» θέματα θα απουσιάζουν από την ατζέντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ζήτησαν από τους αξιωματούχους του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ να διαγράψουν ή να περιορίσουν ανεπιθύμητα θέματα ημερήσιας διάταξης. Αυτή ήταν η προϋπόθεση για τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επέστρεφε στο Νταβός αυτοπροσώπως για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν μια διαδικτυακή ομιλία, που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο. Σε εκείνη την ομιλία κάλεσε την επιχειρηματική ελίτ να κατασκευάζει τα προϊόντα της στις ΗΠΑ, διαφορετικά θα αντιμετώπιζε δασμούς.

Τα θέματα εκτός ατζέντας

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από τη διοίκηση του Νταβός να χαλαρώσει ή να αποφύγει τις συζητήσεις σε τομείς όπως:

  • η ενδυνάμωση των γυναικών και η ποικιλομορφία,
  • η πράσινη μετάβαση,
  • η κλιματική αλλαγή, και
  • η διεθνής χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με ένα από τα άτομα που μίλησαν στους Financial Times, «η αμερικανική πλευρά ήθελε να βεβαιωθεί ότι η εμφάνιση του Τραμπ στην ελίτ, προοδευτική εκδήλωση θα εξακολουθούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη MAGA βάση του».

Μία από τις πηγές είπε ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, το οποίο είχε ήδη γίνει πιο ρεαλιστικό σχετικά με το παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό, ήταν σε θέση να προσφέρει τέτοιες «διαβεβαιώσεις» στους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ /REUTERS/Amr Alfiky

Αυτή η πίεση που ασκήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σχετικά με αυτά τα ζητήματα ήταν ανάλογη με απαιτήσεις που διατυπώθηκαν σε άλλα πολυμερή φόρουμ. Σε αντάλλαγμα για τη «συμμόρφωση», θα συνεχιστεί η συμμετοχή των ΗΠΑ στα διεθνή fora.

«Συνέπεια»

Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Επίσης, ανέστειλαν μεγάλα τμήματα της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας. Μεταξύ των προγραμμάτων που επλήγησαν από αυτή την απόφαση είναι αυτά που συνδέονται με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και την παγκόσμια ανάπτυξη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διατάξει τον τερματισμό των προσπαθειών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την ποικιλομορφία.

Σε ερώτηση που έγινε σε εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Φόρουμ του Νταβός, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε:

«Όπως σχολίασε ο πρόεδρος Τραμπ στον ΟΗΕ, ο κόσμος θα ωφελούνταν από την υιοθέτηση της εστίασης της Αμερικής στην οικονομική ασφάλεια, τα ασφαλή σύνορα και την ειρήνη μέσω της ισχύος έναντι της woke ιδεολογίας».

Από την πλευρά του, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός φάνηκε να διαψεύδει τις παρεμβάσεις.

«Καμία κυβέρνηση δεν επηρεάζει τη συντακτική μας ανεξαρτησία ή την ατζέντα των συναντήσεών μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Επιλέγουμε θέματα και αντικείμενα συναντήσεων με βάση την παγκόσμια σημασία τους».

Άλλο πρόσωπο που έχει γνώση των συζητήσεων, περιέγραψε τις συνομιλίες ως «ρουτίνας» για αξιωματούχους που εκπροσωπούν τους αρχηγούς κρατών που συμμετέχουν στην εκδήλωση μόνο με πρόσκληση.

«Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δεν θα συμφωνούσε ποτέ σε κανένα αίτημα για διαμόρφωση ή αλλαγή της ατζέντας, ωστόσο είναι φυσιολογικό τα θέματα και οι συζητήσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής να τίθενται σε μια τέτοια συνάντηση», είπε.

«Πνεύμα Διαλόγου»

Το θέμα της συνάντησης του Νταβός τον Ιανουάριο του 2026 είναι «Πνεύμα Διαλόγου».

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε πέντε παγκόσμιες προκλήσεις: τη συνεργασία σε έναν αμφιλεγόμενο κόσμο, την απελευθέρωση νέων πηγών ανάπτυξης, την επένδυση σε ανθρώπους, την υπεύθυνη ανάπτυξη της καινοτομίας και την οικοδόμηση ευημερίας «εντός των πλανητικών ορίων».

Τα προηγούμενα χρόνια το Φόρουμ έχει επικεντρωθεί περισσότερο σε θέματα κλιματικής και κοινωνικής ατζέντας. Το 2019, η φοιτήτρια ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ εκφώνησε μια ομιλία προειδοποιώντας ότι «το σπίτι μας καίγεται» και κάλεσε τους ηγέτες να δράσουν για την κλιματική κρίση.

Το 2020, το φόρουμ ξεκίνησε τη «Μεγάλη Επαναφορά», μια πρωτοβουλία μετά την πανδημία που προωθεί τη βιωσιμότητα, την ένταξη και τη συστημική αλλαγή. Το σχέδιο ανάκαμψης ενέπνευσε ψευδείς φήμες σχετικά με τη δημιουργία ενός παγκοσμιοποιημένου, ελιτίστικου σχεδίου για την αποδόμηση του καπιταλισμού.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός ανέφερε έσοδα ύψους 469 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (585 εκατομμύρια δολάρια) για το έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2025. Έχει διαφοροποιήσει την παγκόσμια χορηγία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μεγάλων αμερικανικών εταιρειών.

