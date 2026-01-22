newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 09:40
Χάος στους δρόμους - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, που αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 12:00

Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
A
A
Spotlight

Σε μια παραληρηματική ομιλία στο Νταβός, με πολλά fake news και ιστορικές ακροβασίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ως ο απόλυτος άρχοντας στον οποίο άπαντες οφείλουν υποταγή.

Αν και φάνηκε να προχωρά σε αναδίπλωση σε σχέση με τις στρατιωτικές απειλές στη Γροιλανδία και την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά κράτη, τα όσα είπε για την Ευρώπη φανερώνουν ότι το ρήγμα που έχει ανοίξει στις σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ εδώ και ένα χρόνο, αντί να κλείνει διευρύνεται.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι η Γροιλανδία – ένα κομμάτι πάγου, όπως επαναλάμβανε διαρκώς- ανήκει στο δυτικό ημισφαίριο, είναι έδαφος των ΗΠΑ και πρέπει να το αποκτήσουν. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ «βλακωδώς επέστρεψαν τη Γροιλανδία στη Δανία μετά τον Β’ΠΠ», αν και κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί γιατί το νησί δεν είχε περάσει ποτέ στην κυριαρχία της Ουάσιγκτον.

Τώρα η Δανία, που «δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τον εαυτό της», επιδεικνύει «αχαριστία» στις ΗΠΑ, που την «έσωσαν στον Β’ΠΠ από τους Γερμανούς»,

Το ΝΑΤΟ… «μας έχει φερθεί πολύ άδικα», είπε. «Του δώσαμε τόσα πολλά και έχουμε πάρει τόσα λίγα», πρόσθεσε, λες και θα μπορούσε να διαγράψει από τη μνήμη της ανθρωπότητας τι σήμαναν τα τελευταία 70 χρόνια της ευρωατλαντικής συμμαχίας.

Κάνοντας το άσπρο μαύρο, ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανίσει τις ΗΠΑ ως ριγμένες στη συμμαχία τους με την Ευρώπη όταν η παγκόσμια ηγεμονία της Ουάσιγκτον εξασφαλίστηκε εν πολλοίς και χάρη στην αγαστή συνεργασία που διατηρούν τα δύο μέρη μετά τον Β’ ΠΠ.

Στην ομιλία του δεν παρέλειψε να κατηγορήσει την Ευρώπη για τον «φιλελευθερισμό» της, τη «φιλοξενία» της στους μετανάστες και την «οικολογική ευαισθησία» της με την πράσινη πολιτική που υποτίθεται ότι ακολουθεί, όπως έκανε εξάλλου και στο δόγμα Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο.

Η αντίδραση των ευρωπαίων αξιωματούχων στο νέο δόγμα των ΗΠΑ ήταν χλιαρή με την Κάγια Κάλας να λέει μάλιστα ότι βρήκε «λογικές» κάποιες από τις κριτικές, που αν και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα λειτουργούν προπαγανδιστικά υπέρ της ακροδεξιάς και της συντηρητικοποίησης της κοινωνίας.

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ – Ένας χρόνος κατευνασμού

Σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες συσκέπτονται στις Βρυξέλλες αμήχανοι για να συζητήσουν εάν και πώς θα αντιδράσουν. Όταν ένα χρόνο πριν έστελναν τα συγχαρητήρια τους στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ και δήλωναν ανυπόμονοι να συνεργαστούν μαζί του, είχαν αφήσει στην άκρη τις «αξίες» της δημοκρατίας και του λεγόμενου «δυτικού πολιτισμού» που ούτως ή άλλως έχουν χρησιμοποιηθεί αλά καρτ για χάρη της ρεάλ πολιτίκ από τη στιγμή που διαμορφώθηκε το «δυτικό μπλοκ» και πολύ περισσότερο από όταν η αμερικανική ηγεμονία περιήλθε σε κρίση.

Όταν ο Τραμπ δήλωνε ότι θα μετατρέψει τη Γάζα σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής και άφηνε τον Νετανιάχου να εξαπολύει την «κόλαση» στους Παλαιστίνιους, οι ευρωπαίοι ηγέτες έλεγαν ότι στηρίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του αμερικανού προέδρου και πανηγύριζαν μαζί του όταν παρουσίασε το σχέδιο εκεχειρίας των 20 σημείων που αγνοούσε επιδεικτικά το δικαίωμα των Παλαιστινίων σε αυτοδιάθεση και περιφρονούσε τον ΟΗΕ.

Όταν βομβάρδιζε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και συνέκρινε όλο καμάρι την «επιτυχία της επιχείρησης» με τη Χιροσίμα, οι ευρωπαίοι ηγέτες έβαλαν πρόσθετες κυρώσεις στην Τεχεράνη.

Όταν απήγαγε τον Μαδούρο αφού βομβάρδισε το Καράκας, οι ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν περισσότερο για το «ανελεύθερο καθεστώς» της Βενεζουέλας και αρκέστηκαν να ψελλίσουν κάτι γενικόλογες αναφορές στο διεθνές δίκαιο.

Τώρα βρίσκονται και οι ίδιοι αντιμέτωποι με την περιφρόνηση της μεταπολεμικής αντίληψης για έναν «κόσμο που βασίζεται σε κανόνες».

Ο Τραμπ δολοφόνησε το american dream των Ευρωπαίων

Στη Σύνοδο Κορυφής οι ηγέτες της ΕΕ θα θελήσουν να συζητήσουν τι περιλαμβάνει το πλαίσιο για τη Γροιλανδία που ο Τραμπ είπε ότι συζήτησε με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μάρκο Ρουτε, ποιες επιπτώσεις θα έχει για την κυριαρχία της Δανίας, τι μπορεί να κοστίσει στους ίδιους. Αλλά πλέον η αμφιβολία για το εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να τηρήσει την όποια συμφωνία είναι μεγάλη.

Διπλωματικοί απεσταλμένοι ευρωπαϊκών κρατών που μίλησαν στο POLITICO δεν κρύβουν την ανησυχία τους αλλά και το σοκ που έχουν υποστεί ακόμα και προσωπικά.

Αρκετοί μάλιστα δήλωσαν ότι ένιωσαν προσωπικά προδομένοι, ορισμένοι έχοντας σπουδάσει και εργαστεί στις ΗΠΑ ή έχοντας υποστηρίξει στενότερους διατλαντικούς δεσμούς.

«Το αμερικανικό μας όνειρο είναι νεκρό», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ από μια χώρα που ήταν μεταξύ των διατλαντικών υποστηρικτών του μπλοκ. «Ο Ντόναλντ Τραμπ το δολοφόνησε».

«Βιώνουμε μια μεγάλη ρήξη στην παγκόσμια τάξη», δήλωσε ένας άλλος ανώτερος απεσταλμένος από μια χώρα που θεωρούνταν στην ΕΕ βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Οι ηγέτες θα συζητήσουν την «απομάκρυνση του κινδύνου» από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε — ένας όρος που προηγουμένως είχε χρησιμοποιηθεί για τη σχέση της ΕΕ με το Πεκίνο. «Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί», είπαν.

Ενδιαφέρον έχει ότι δύο διπλωμάτες που μίλησαν ξεχωριστά στο POLITICO συνέκριναν την τρέχουσα κατάσταση των ΗΠΑ με την εποχή που προηγήθηκε του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Νομίζω ότι έχουμε περάσει το Μόναχο τώρα», είπε ένας, αναφερόμενος στη συνάντηση του 1938 όπου η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία κατευνάζουν τον Αδόλφο Χίτλερ επιτρέποντάς του να προσαρτήσει την Τσεχοσλοβακία. «Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κατευνασμός δεν είναι πλέον η σωστή πολιτική».

Το εάν η ΕΕ – που προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της «προδοσίας» – αφήσει τον κατευνασμό στην άκρη μετά την αναδίπλωση Τραμπ στο Νταβός για τη στρατιωτική απειλή στη Γροιλανδία μένει να φανεί από τα μηνύματα της Συνόδου Κορυφής. Σε κάθε περίπτωση η πολεμική στροφή της ΕΕ με την κούρσα των πολεμικών εξοπλισμών κατ’ απαίτηση αρχικά του Τραμπ έχει βάλει τα κράτη της Ένωσης σε επικίνδυνα μονοπάτια σε μία περίοδο που όλο και περισσότεροι θεωρούνται εχθροί και όλο και λιγότεροι σύμμαχοι.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Τα τρία σενάρια 22.01.26

Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ - Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία
Ρωσία 22.01.26

Ο Πούτιν μελετά το Συμβούλιο Ειρήνης, αδιαφορεί για Γροιλανδία και επικρίνει τη Δανία

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία» το θέμα της Γροιλανδίας, και για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είπε ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα μελετήσει την πρότασή του.

Σύνταξη
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Πολιτική 22.01.26

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets
English edition 22.01.26

UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets

According to UBS, Alpha Bank offers the strongest earnings-per-share growth but the lowest ROTE, while Eurobank stands out as an attractive regional growth story supported by successful acquisitions.

Σύνταξη
