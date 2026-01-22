Σε μια παραληρηματική ομιλία στο Νταβός, με πολλά fake news και ιστορικές ακροβασίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ως ο απόλυτος άρχοντας στον οποίο άπαντες οφείλουν υποταγή.

Αν και φάνηκε να προχωρά σε αναδίπλωση σε σχέση με τις στρατιωτικές απειλές στη Γροιλανδία και την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά κράτη, τα όσα είπε για την Ευρώπη φανερώνουν ότι το ρήγμα που έχει ανοίξει στις σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ εδώ και ένα χρόνο, αντί να κλείνει διευρύνεται.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι η Γροιλανδία – ένα κομμάτι πάγου, όπως επαναλάμβανε διαρκώς- ανήκει στο δυτικό ημισφαίριο, είναι έδαφος των ΗΠΑ και πρέπει να το αποκτήσουν. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ «βλακωδώς επέστρεψαν τη Γροιλανδία στη Δανία μετά τον Β’ΠΠ», αν και κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί γιατί το νησί δεν είχε περάσει ποτέ στην κυριαρχία της Ουάσιγκτον.

Τώρα η Δανία, που «δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τον εαυτό της», επιδεικνύει «αχαριστία» στις ΗΠΑ, που την «έσωσαν στον Β’ΠΠ από τους Γερμανούς»,

Το ΝΑΤΟ… «μας έχει φερθεί πολύ άδικα», είπε. «Του δώσαμε τόσα πολλά και έχουμε πάρει τόσα λίγα», πρόσθεσε, λες και θα μπορούσε να διαγράψει από τη μνήμη της ανθρωπότητας τι σήμαναν τα τελευταία 70 χρόνια της ευρωατλαντικής συμμαχίας.

Κάνοντας το άσπρο μαύρο, ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανίσει τις ΗΠΑ ως ριγμένες στη συμμαχία τους με την Ευρώπη όταν η παγκόσμια ηγεμονία της Ουάσιγκτον εξασφαλίστηκε εν πολλοίς και χάρη στην αγαστή συνεργασία που διατηρούν τα δύο μέρη μετά τον Β’ ΠΠ.

Στην ομιλία του δεν παρέλειψε να κατηγορήσει την Ευρώπη για τον «φιλελευθερισμό» της, τη «φιλοξενία» της στους μετανάστες και την «οικολογική ευαισθησία» της με την πράσινη πολιτική που υποτίθεται ότι ακολουθεί, όπως έκανε εξάλλου και στο δόγμα Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο.

Η αντίδραση των ευρωπαίων αξιωματούχων στο νέο δόγμα των ΗΠΑ ήταν χλιαρή με την Κάγια Κάλας να λέει μάλιστα ότι βρήκε «λογικές» κάποιες από τις κριτικές, που αν και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα λειτουργούν προπαγανδιστικά υπέρ της ακροδεξιάς και της συντηρητικοποίησης της κοινωνίας.

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ – Ένας χρόνος κατευνασμού

Σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες συσκέπτονται στις Βρυξέλλες αμήχανοι για να συζητήσουν εάν και πώς θα αντιδράσουν. Όταν ένα χρόνο πριν έστελναν τα συγχαρητήρια τους στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ και δήλωναν ανυπόμονοι να συνεργαστούν μαζί του, είχαν αφήσει στην άκρη τις «αξίες» της δημοκρατίας και του λεγόμενου «δυτικού πολιτισμού» που ούτως ή άλλως έχουν χρησιμοποιηθεί αλά καρτ για χάρη της ρεάλ πολιτίκ από τη στιγμή που διαμορφώθηκε το «δυτικό μπλοκ» και πολύ περισσότερο από όταν η αμερικανική ηγεμονία περιήλθε σε κρίση.

Όταν ο Τραμπ δήλωνε ότι θα μετατρέψει τη Γάζα σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής και άφηνε τον Νετανιάχου να εξαπολύει την «κόλαση» στους Παλαιστίνιους, οι ευρωπαίοι ηγέτες έλεγαν ότι στηρίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του αμερικανού προέδρου και πανηγύριζαν μαζί του όταν παρουσίασε το σχέδιο εκεχειρίας των 20 σημείων που αγνοούσε επιδεικτικά το δικαίωμα των Παλαιστινίων σε αυτοδιάθεση και περιφρονούσε τον ΟΗΕ.

Όταν βομβάρδιζε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και συνέκρινε όλο καμάρι την «επιτυχία της επιχείρησης» με τη Χιροσίμα, οι ευρωπαίοι ηγέτες έβαλαν πρόσθετες κυρώσεις στην Τεχεράνη.

Όταν απήγαγε τον Μαδούρο αφού βομβάρδισε το Καράκας, οι ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν περισσότερο για το «ανελεύθερο καθεστώς» της Βενεζουέλας και αρκέστηκαν να ψελλίσουν κάτι γενικόλογες αναφορές στο διεθνές δίκαιο.

Τώρα βρίσκονται και οι ίδιοι αντιμέτωποι με την περιφρόνηση της μεταπολεμικής αντίληψης για έναν «κόσμο που βασίζεται σε κανόνες».

Ο Τραμπ δολοφόνησε το american dream των Ευρωπαίων

Στη Σύνοδο Κορυφής οι ηγέτες της ΕΕ θα θελήσουν να συζητήσουν τι περιλαμβάνει το πλαίσιο για τη Γροιλανδία που ο Τραμπ είπε ότι συζήτησε με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μάρκο Ρουτε, ποιες επιπτώσεις θα έχει για την κυριαρχία της Δανίας, τι μπορεί να κοστίσει στους ίδιους. Αλλά πλέον η αμφιβολία για το εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να τηρήσει την όποια συμφωνία είναι μεγάλη.

Διπλωματικοί απεσταλμένοι ευρωπαϊκών κρατών που μίλησαν στο POLITICO δεν κρύβουν την ανησυχία τους αλλά και το σοκ που έχουν υποστεί ακόμα και προσωπικά.

Αρκετοί μάλιστα δήλωσαν ότι ένιωσαν προσωπικά προδομένοι, ορισμένοι έχοντας σπουδάσει και εργαστεί στις ΗΠΑ ή έχοντας υποστηρίξει στενότερους διατλαντικούς δεσμούς.

«Το αμερικανικό μας όνειρο είναι νεκρό», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ από μια χώρα που ήταν μεταξύ των διατλαντικών υποστηρικτών του μπλοκ. «Ο Ντόναλντ Τραμπ το δολοφόνησε».

«Βιώνουμε μια μεγάλη ρήξη στην παγκόσμια τάξη», δήλωσε ένας άλλος ανώτερος απεσταλμένος από μια χώρα που θεωρούνταν στην ΕΕ βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Οι ηγέτες θα συζητήσουν την «απομάκρυνση του κινδύνου» από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε — ένας όρος που προηγουμένως είχε χρησιμοποιηθεί για τη σχέση της ΕΕ με το Πεκίνο. «Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί», είπαν.

Ενδιαφέρον έχει ότι δύο διπλωμάτες που μίλησαν ξεχωριστά στο POLITICO συνέκριναν την τρέχουσα κατάσταση των ΗΠΑ με την εποχή που προηγήθηκε του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Νομίζω ότι έχουμε περάσει το Μόναχο τώρα», είπε ένας, αναφερόμενος στη συνάντηση του 1938 όπου η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία κατευνάζουν τον Αδόλφο Χίτλερ επιτρέποντάς του να προσαρτήσει την Τσεχοσλοβακία. «Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κατευνασμός δεν είναι πλέον η σωστή πολιτική».

Το εάν η ΕΕ – που προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της «προδοσίας» – αφήσει τον κατευνασμό στην άκρη μετά την αναδίπλωση Τραμπ στο Νταβός για τη στρατιωτική απειλή στη Γροιλανδία μένει να φανεί από τα μηνύματα της Συνόδου Κορυφής. Σε κάθε περίπτωση η πολεμική στροφή της ΕΕ με την κούρσα των πολεμικών εξοπλισμών κατ’ απαίτηση αρχικά του Τραμπ έχει βάλει τα κράτη της Ένωσης σε επικίνδυνα μονοπάτια σε μία περίοδο που όλο και περισσότεροι θεωρούνται εχθροί και όλο και λιγότεροι σύμμαχοι.