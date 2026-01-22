Γροιλανδία: «Ψεύδεται» – Με δυσπιστία αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι τη δήλωση Τραμπ για «πλαίσιο συμφωνίας»
Οι Γροιλανδοί δεν πιστεύουν τον Τραμπ όταν μιλάει για υπάρχον «πλαίσιο συμφωνίας», καθώς «Λέει κάτι και, δυο λεπτά αργότερα, λέει το αντίθετο. Είναι δύσκολο να τον πιστέψεις».
Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» για την υπόθεση της Γροιλανδίας αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό στην αυτόνομη νήσο, τμήμα της Δανίας, την οποία έχει καταστήσει σαφές ότι ορέγεται ο αμερικανός πρόεδρος (φωτογραφία Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters, επάνω, από την πρωτεύουσα Νούουκ της Γροιλανδίας).
Γροιλανδοί που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Νούουκ, την πρωτεύουσα, φάνηκαν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους μαθαίνοντας την είδηση, ή είπαν πως δεν πιστεύουν τον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο.
«Δεν πιστεύω τίποτα απ’ όσα λέει — και νομίζω πως δεν είμαι ο μόνος», λέει κάτοικος της Γροιλανδίας για τον Τραμπ
Είναι «απλούστατα ψέμα. Ψεύδεται», είπε ο Μίκελ Νίλσεν, 47χρονος τεχνίτης. «Δεν πιστεύω τίποτα απ’ όσα λέει — και νομίζω πως δεν είμαι ο μόνος», επέμεινε.
Στον ελβετικό χιονοδρομικό σταθμό του Νταβός, που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως συμφώνησε όσον αφορά το πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, τον Μαρκ Ρούτε.
Ο κ. Ρούτε είχε «πολύ παραγωγική συζήτηση» με τον αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε από την πλευρά της εκπρόσωπος του επικεφαλής του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού.
«Ποιον, τον Τραμπ; Δεν τον πιστεύω», ήταν η αντίδραση της Ανακ, νοσηλεύτριας-βοηθού, 64 ετών.
«Η Γροιλανδία είναι η χώρα των Γροιλανδών. Δεν γίνεται να την αποκτήσεις έτσι, για οποιονδήποτε λόγο. Οπωσδήποτε όχι αν είσαι ο Τραμπ», πρόσθεσε.
«Δύσκολο να τον πιστέψεις»
Παρόμοια ήταν η αντίδραση του Μίκι, ο οποίος ζήτησε να μη μεταδοθεί το επώνυμό του.
«Λέει κάτι και, δυο λεπτά αργότερα, λέει το αντίθετο. Είναι δύσκολο να τον πιστέψεις», εξήγησε ο άνδρας 31 ετών.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση που μεταδόθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το 85% των Γροιλανδών απορρίπτει την ιδέα η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ. Μόλις το 6% θα αντιμετώπιζε θετικά το ενδεχόμενο.
Πηγή: ΑΠΕ
