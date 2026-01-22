Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να παραμείνει ασφαλής η περιοχή της Αρκτικής. «Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» για την Αρκτική, σημείωσε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ο Ρούτε, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφέρει ότι το ζήτημα της κυριαρχίας και το εάν θα παραμείνει η Γροιλανδία αυτόνομη περιοχή της Δανίας δεν εθίγη στις συνομιλίες που είχε με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είναι δεσμευμένος στην ουκρανική ανεξαρτησία και κυριαρχία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε: «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό». «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην Ουκρανία. Ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή», τόνισε ο Ρούτε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Γροιλανδία: Ο Τραμπ μιλά για εξαιρετική λύση

Πάντως, μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι αποσύρει την απειλή για δασμούς.

Υποστηρίζει ότι στη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ «διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή». Ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται επίσης ότι η «λύση», αν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις ΗΠΑ και όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ.

«Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου», τόνισε.