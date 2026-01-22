newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Spotlight

Οι συνέπειες της απειλής του Ντόναλντ Τραμπ για δασμό 10% στις οκτώ χώρες που τον «εμποδίζουν» να «αγοράσει» τη Γροιλανδία φαίνονται. Το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συζήτηση για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ επ’ αόριστον, καθώς οι απειλές συνεχίζονται. Και η ηγεσία της ΕΕ έχει απειλήσει για άλλα αντίποινα.

Παρά το γεγονός ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν την Ευρώπη «να μην απαντήσει» στους δασμούς για τη Γροιλανδία, οι Βρυξέλλες έχουν όπλα. Και είναι ικανά να προκαλέσουν ζημιά στις ΗΠΑ, σε απάντηση στις απειλές του για προσάρτηση εδάφους κυρίαρχου κράτους.

Ο Τραμπ είπε στον Ρούτε ότι για τη Γροιλανδία «δεν υπάρχει επιστροφή»

Όπως επισημαίνει το περιοδικό TIME, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάζονται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι είναι ήδη στον αέρα. Η συμφωνία περιλαμβάνει αγορές ενέργειας αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από την ΕΕ και δισεκατομμύρια δολάρια σε μειωμένους δασμούς στις εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε από το Νταβός ότι η απάντηση της ΕΕ στις απειλές για δασμούς θα είναι «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική».

Απτόητος, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει προειδοποιήσει και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πως για τη Γροιλανδία «δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή». Και τόνισε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία».

Πέντε τρόποι

Σύμφωνα με το TIME, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν τρόπους να αντιδράσουν στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ και στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία.

Είναι οι εξής πέντε:

Δασμοί-αντίποινα

Η ΕΕ θα μπορούσε να επιβάλλει αμοιβαίους δασμούς σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων. Ήδη από την εποχή των διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία είχε καταλήξει σε μια λίστα 4.800 προϊόντων. Αυτή περιλαμβάνει από ουίσκι και σόγια έως αεροπλάνα και αυτοκίνητα. Και η αξία τους είναι συνολικού ύψους 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η λίστα θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου, εκτός εάν το Ευρωκοινοβούλιο την παγώσει, κάτι που δεν φαίνεται ορατό σήμερα, που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει για τη Γροιλανδία.

Η Γαλλία υποστηρίζει την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναστείλει την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, δήλωσε ότι προτεραιότητα εξακολουθεί να είναι η διαπραγμάτευση και η αποφυγή της επιβολής δασμών. «Αυτό τελικά θα βλάψει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», είπε.

Το εμπορικό «μπαζούκα»

Επίσης πιθανό μέτρο είναι η ενεργοποίηση του Μέσου κατά του Καταναγκασμού. Αυτό που είναι γνωστό και ως «εμπορικό μπαζούκα».

Ευρωκοινοβούλιο

Ευρωκοινοβούλιο / REUTERS/Yves Herman/File Photo

Η πολιτική αυτή υιοθετήθηκε στα τέλη του 2023. Στοχεύει στην αποτροπή ξένων χωρών από το να εκβιάζουν τις ευρωπαϊκές χώρες μέσω οικονομικής πίεσης. Οι ρυθμίσεις του είναι εκτεταμένες, καθώς προβλέπει ότι μπορεί όχι μόνο να επιβάλει πρόσθετους δασμούς, αλλά και να περιορίσει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές μέσω ποσοστώσεων και αδειών. Επίσης, να περιορίσει την πρόσβαση σε άμεσες επενδύσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ ή να αναστείλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αυτό, σύμφωνα με τον Νταν Χάμιλτον του Ινστιτούτου Brookings, θα μπορούσε να «πονέσει» πολύ τις ΗΠΑ. «Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αμερικής. Αυτό θα προκαλούσε σημαντική ζημιά στην οικονομία των ΗΠΑ, πιθανότατα δημιουργώντας μια ύφεση στις ΗΠΑ και μια παγκόσμια ύφεση, καθώς και αυξάνοντας το κόστος σε πολλά καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης».

Για τον λόγο αυτό είναι η έσχατη λύση της ΕΕ. Καθώς και γιατί θα χρειαστούν έως και 10 μήνες για να διερευνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διαπιστώσει εάν υπάρχει κάποιος εξαναγκασμός και αντίποινα από την ενδιαφερόμενη χώρα. Θα χρειαστεί επίσης μια ενισχυμένη πλειοψηφία 27 μελών του Κοινοβουλίου για να υποστηρίξει το μέτρο μετά την έρευνα, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει το πολύ 10 εβδομάδες για να συζητηθεί.

Επίσης, ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους αποκλιμάκωσης.

Dumping αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων

Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα και μετοχές. Η ΕΕ θα μπορούσε να πουλήσει ένα τεράστιο ποσό των περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος δανεισμού και να βυθίσει την αμερικανική χρηματοπιστωτική αγορά, προσθέτοντας περισσότερες αβεβαιότητες στις επενδύσεις σε συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, στη λειτουργία μιας επιχείρησης και στην αγορά ενός σπιτιού.

Ωστόσο, Αλλά η πώληση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων σε μεγάλη κλίμακα είναι πολύ πιο δύσκολο να εκτελεστεί από ό,τι φαίνεται. Τα περισσότερα ανήκουν σε ιδιωτικές οντότητες και όχι στην κυβέρνηση. Και, ακόμα κι αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορούν να επιβάλουν την πώληση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων από τα δημόσια επενδυτικά τους ταμεία, θα ήταν επίσης δύσκολο να βρεθεί αγοραστής που θα μπορούσε να απορροφήσει έστω και ένα κλάσμα αυτού που κατέχουν οι ευρωπαϊκές χώρες.

REUTERS/Jonathan Ernst

Επίσης, μια απότομη πώληση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων θα βύθιζε την αξία του δολαρίου και θα ανέβαζε το ευρώ, κάτι που θα μπορούσε γρήγορα να αναταράξει τις οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες περιμένουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νομική ισχύ των δασμών που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση να αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.

Αλλά ανεξάρτητα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η κυβέρνηση Τραμπ είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τους δασμούς. Σε συνέντευξή του στους New York Times την περασμένη Πέμπτη, ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αρχίσει να τους αντικαθιστά σχεδόν αμέσως με άλλους δασμούς εάν το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει τους δασμούς του Τραμπ.

Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός

Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός / REUTERS/Jonathan Ernst

Υπεράσπιση της Γροιλανδίας με τη βία

Παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, κανείς δεν μπορεί να την αποκλείσει. Η Δανία, σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στο νησί της Αρκτικής. Και οι κάτοικοι προετοιμάζονται «εν όψει κρίσης». Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρουλς Λουντ Πούλσεν, ανακοίνωσε ότι η Δανία θα αυξήσει τη στρατιωτική της δραστηριότητα εντός και γύρω από τη Γροιλανδία. Ευρωπαίοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν ότι στέλνουν προσωπικό στο νησί.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News «κανένα σχόλιο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Markets
Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία
Ρωσία 22.01.26

Ο Πούτιν μελετά το Συμβούλιο Ειρήνης, αδιαφορεί για Γροιλανδία και επικρίνει τη Δανία

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία» το θέμα της Γροιλανδίας, και για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είπε ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα μελετήσει την πρότασή του.

Σύνταξη
Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση
«Κίνηση εκφοβισμού» 22.01.26

Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση

Ο δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά συνελήφθη τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης και κινδύνευε με απέλαση. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Ρούτε: Διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ
Πραγματοποίησαν συνάντηση 21.01.26

Ο Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεν έκανε αναφορά στο πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά είπε ότι είχαν μια «παραγωγική» συζήτηση

Σύνταξη
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική
Πολιτική 22.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική

Η προσπάθεια των βουλευτών της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ να κλείσουν την υπόθεση είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή και εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Ποια είναι τα «επιτεύγματα» από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία
Ρωσία 22.01.26

Ο Πούτιν μελετά το Συμβούλιο Ειρήνης, αδιαφορεί για Γροιλανδία και επικρίνει τη Δανία

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία» το θέμα της Γροιλανδίας, και για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είπε ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα μελετήσει την πρότασή του.

Σύνταξη
Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Ελλάδα 22.01.26

Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Ανω Γλυφάδα - Νεκρός και ένας άνδρας του Λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας

Σύνταξη
Βουλή: Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα – Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης
Βουλή 22.01.26

Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα - Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Διονύσης Βαλτογιάννης, δεν ντράπηκε να αναφερθεί στη χούντα μέσα στο κοινοβούλιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση
«Κίνηση εκφοβισμού» 22.01.26

Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση

Ο δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά συνελήφθη τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης και κινδύνευε με απέλαση. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο