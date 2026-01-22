Ο γενικός γραμματέας του NATO, ο Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι το ζήτημα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και το εάν θα παραμείνει αυτόνομη περιοχή της Δανίας δεν εθίγη στις συνομιλίες που είχε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη (στη φωτογραφία του Reuters/Denis Balibouse, επάνω, ο Μαρκ Ρούτε).

Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News εάν η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος της Δανίας στο πλαίσιο ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας, ο κ. Ρούτε απάντηση ότι η υπόθεση «δεν εθίγη κατά τις συνομιλίες (του) με τον πρόεδρο» των ΗΠΑ Τραμπ.

Η συζήτηση «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές, όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι ολοένα περισσότερο ενεργοί», είπε ο ολλανδός επικεφαλής του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι αποσύρει την απειλή για δασμούς.

Υποστηρίζει ότι στη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ «διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή».

Εξαιρετική «λύση»

Ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται επίσης ότι η «λύση», αν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις ΗΠΑ και όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ.

«Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου», τόνισε.