Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρη ναυτικού αποκλεισμού της Κούβας στις εισαγωγές πετρελαίου
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026, 22:39

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρη ναυτικού αποκλεισμού της Κούβας στις εισαγωγές πετρελαίου

Η κυβέρνηση του Μεξικού εξετάζει το αν θα συνεχίσει να στέλνει πετρέλαιο στην Κούβα, καθώς φοβάται ότι θα υποστεί αντίποινα από τον Ντόναλντ Τραμπ

Spotlight

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στις εισαγωγές πετρελαίου στην Κούβα, στο πλαίσιο μιας πιθανής νέας τακτικής της για να προκαλέσει την αλλαγή του καθεστώτος στην Αβάνα, μετέδωσε την Παρασκευή το Politico, επικαλούμενο τρεις πηγές που λέει ότι έχουν γνώση του σχεδίου.

Αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την έγκριση αυτού του σχεδίου, μια τέτοια κλιμάκωση είναι επιδιωκόμενη από ορισμένους επικριτές της κουβανικής κυβέρνησης και στηρίζεται από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση του Μεξικού εξετάζει το αν θα συνεχίσει να στέλνει πετρέλαιο στην Κούβα, καθώς φοβάται ότι θα υποστεί αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Ο αποκλεισμός των δεξαμενόπλοιων στη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο και η σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι αποστολές πετρελαίου στην Κούβα, αφήνοντας μόνο του το Μεξικό, ως τον μεγαλύτερο προμηθευτή για το νησί, που αντιμετωπίζει ελλείψεις στην ενέργεια και μαζικά μπλακάουτ.

«Δεν θα στέλνονται πλέον πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα – Μηδέν!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social υποστήριξε ότι η Κούβα «είναι έτοιμη να πέσει» και πρόσθεσε: «Δεν θα στέλνονται πλέον πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα – Μηδέν!».

Δημοσίως, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, δηλώνει ότι η χώρα της θα συνεχίσει τις αποστολές στην Κούβα, γιατί βασίζονται σε μακροχρόνια συμβόλαια και θεωρούνται διεθνής βοήθεια. Όμως, υψηλόβαθμες πηγές της κυβέρνησης λένε ότι η πολιτική αυτή είναι υπό εξέταση, όσο αυξάνεται η αγωνία πως η συνέχισή της θα προκαλέσει την εχθρότητα του Τραμπ.

Το Μεξικό προσπαθεί να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Βόρειας Αμερικής (USMCA) και ταυτόχρονα να πείσει την Ουάσινγκτον πως κάνει ό,τι απαιτείται για να καταπολεμήσει τα καρτέλ των ναρκωτικών και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται, ούτε είναι επιθυμητή, η ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον τους από τις ΗΠΑ.

Για τις αποστολές πετρελαίου στην Κούβα δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, η πλήρης διακοπή τους, ο περιορισμός τους ή η συνέχισή τους είναι επιλογές που παραμένουν ακόμη στο τραπέζι.

Η μεξικανική προεδρία είπε στο πρακτορείο ότι η χώρα «ανέκαθεν ήταν αλληλέγγυα με τον λαό της Κούβας», σημειώνοντας ότι οι αποστολές πετρελαίου και μια ξεχωριστή συμφωνία, με την οποία πληρώνει για τις υπηρεσίες Κουβανών γιατρών, «είναι κυρίαρχες αποφάσεις».

Πηγές ανέφεραν ότι εντός της κυβέρνησης Σεϊνμπάουμ υπάρχει η πεποίθηση πως η στρατηγική της Ουάσινγκτον για τη διακοπή εφοδιασμού της Κούβας θα βυθίσει τη χώρα σε άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή, προκαλώντας μαζική μετανάστευση προς το Μεξικό. Για τον λόγο αυτό, ορισμένα μέλη της κυβέρνησης πιέζουν ώστε να συνεχιστεί ο ανεφοδιασμός του νησιού.

Πέρυσι, μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, το Μεξικό έστελνε 17.200 βαρέλια αργού την ημέρα και 2.000 βαρέλια προϊόντων πετρελαίου στην Κούβα, αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Pemex.

World
Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια
The Economist 23.01.26

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
Αναθεώρηση οδηγιών 23.01.26

Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος

Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
Κόσμος 23.01.26

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
Δολοφονία CEO 23.01.26

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Σύνταξη
Γαλλία: Οι αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών
Κόσμος 23.01.26

«Κίνδυνος ταραχών» - Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών

Η Γαλλία απαγόρευσε προληπτικά συγκέντρωση βρετανών ακροδεξιών στη βόρεια χώρα, φοβούμενη ταραχές και εκφοβισμό μεταναστών από την οργάνωση Raise the Colours.

Σύνταξη
Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα
Κόσμος 23.01.26

Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα

Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στη Λαμπεντούζα

Σύνταξη
Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος
Υπόκειται σε κυρώσεις 23.01.26

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος

Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, που βρίσκεται στον αρκτικό κύκλο στις αρχές Ιανουαρίου. Την υπόθεση ερευνά εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις ναυτικού δικαίου.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν
Αποκλειστικό Reuters 23.01.26

Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν

Τι Ισραήλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μεταναστεύσουν από τη Γάζα, αν και αρνοείται ότι σκοπεύει να μεταφέρει τον πληθυσμό με τη βία

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»
Το σχέδιο ανοικοδόμησης 23.01.26

Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Και οι τρεις πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιλυθεί το εδαφικό, στο οποίο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καίριες.

Σύνταξη
Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα
Τέλος των δικαιωμάτων 23.01.26

Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα

Ένα υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ICE μπορεί να ενεργεί εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές
«Μας απείλησαν», απαντούν 23.01.26

Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες και πρόσωπα της κυβέρνησης Μαδούρο αποδέχθηκαν εκ των προτέρων την ανατροπή του. Φέρονται ότι διαβεβαίωναν τις ΗΠΑ ότι θα έβλεπαν θετικά την αποχώρησή του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
Για 13 χρόνια 23.01.26

Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην Βρετανία, ομολόγησε την ενοχή του για 48 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμούς, χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση

Σύνταξη
Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια
The Economist 23.01.26

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»
Διευθυντής ΚΕΠΥ 23.01.26

Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»

Εν όψει της νέας παρουσίασης της μελέτης «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής», ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και πρόεδρος του ΚΕΠΥ Αλέξης Μπένος σχολιάζει τα βασικά ευρήματα και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
Αναθεώρηση οδηγιών 23.01.26

Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος

Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
Κόσμος 23.01.26

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης
Ελλάδα 23.01.26

Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης

Οι κρίσεις γίνονται με βάση το νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, που υπερψηφίστηκε πέρσι από τη Βουλή, ο οποίος, μεταξύ άλλων προβλέπει θέση Β΄ υπαρχηγού, ενώ καταργείται η θέση του επιτελάρχη.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
Μπάσκετ 23.01.26

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι

Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στο 3ο δεκάλεπτο, έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 28π. (81-53) για να επικρατήσει τελικά της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη με 84-71, φτάνοντας τις 16 νίκες σε 24 ματς, με αγώνα λιγότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ίντερ – Πίζα
Ποδόσφαιρο 23.01.26

LIVE: Ίντερ – Πίζα

LIVE: Ίντερ – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
Δολοφονία CEO 23.01.26

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Σύνταξη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ενόψει του αγώνα του Champions League, ο τεχνικός της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο «κάρφωσε» με δηλώσεις του τον Αλβάρο Αρμπελόα, χωρίς να τον κατονομάσει. Τι απάντησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του
Δηλώσεις 23.01.26

«Δεν ξέρω τι εννοούσα» - Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γαλλία: Οι αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών
Κόσμος 23.01.26

«Κίνδυνος ταραχών» - Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών

Η Γαλλία απαγόρευσε προληπτικά συγκέντρωση βρετανών ακροδεξιών στη βόρεια χώρα, φοβούμενη ταραχές και εκφοβισμό μεταναστών από την οργάνωση Raise the Colours.

Σύνταξη
Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες
Ελλάδα 23.01.26

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγή, είχε πέσει πάλι σε μπλόκο της Τροχαίας πριν από λίγο καιρό μεθυσμένος, είχε πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
Νέα «καρφιά» 23.01.26

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
«Άβολο για όλους» 23.01.26

«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό

Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη – Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa
Δίκη υποκλοπών 23.01.26

Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη - Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa

Η κάρτα φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη Αιμίλιου Κοσμίδη. Ο χειριστής της είχε κάνει άλλες αγορές ή φορτίσεις στην κάρτα μέχρι τη μέρα που ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι του Predator - Τι περιέχει η κίνηση της κάρτας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)

Στην κακή άμυνα που έπαιξε η Εθνική μας απέναντι στην Ουγγαρία στάθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό κι έδωσε «σύνθημα» ανασύνταξης ενόψει μικρού τελικού.

Σύνταξη
Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα
Κόσμος 23.01.26

Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα

Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στη Λαμπεντούζα

Σύνταξη
